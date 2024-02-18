https://sputniknews.com.tr/20240218/rus-askerleri-ukrayna-ordusunun-avdeyevkada-terk-ettigi-mevzilerinde-bati-yapimi-silahlar-buldu-1080860654.html

Rus askerleri, Ukrayna ordusunun Avdeyevka’da terk ettiği mevzilerinde Batı yapımı silahlar buldu

Rus askerleri, Ukrayna ordusunun Avdeyevka’da terk ettiği mevzilerinde Batı yapımı silahlar buldu

Sputnik Türkiye

Rus askerleri, Ukrayna ordu birliklerinin Avdeyevka’da terk ettiği mevzilerinde Batı yapımı silahları ele geçirdi. 18.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-18T22:00+0300

2024-02-18T22:00+0300

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Rus askerleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerinin Avdeyevka’da bulunduğu yerde ele geçirdikleri silahları gösterdi. Rus ‘Viking’ müfrezesi, kurtarılmış kentte yürüttüğü temizleme operasyonunun videosunu yayınladı.Rus savaşçılar, tek katlı bir binanın içinde bulunan kutulardan birinde otomatik tanksavar silahında kullanılan kümülatif el bombaları buldu. Askerlerin belirttiği üzere mühimmat ya Polonya ya da Bulgaristan menşeili.Grubun komutanı, “Bunlar yabancı. Ya Polonyalılar ya da Bulgarlar. 10 numaralı fabrika, bunun hangi fabrika olduğunu hala çözemedim. Mühimmat yeni sayılır, topu topuna bir yıllık” diye konuştu.Avdeyevka’da bugün çekilen videoda tek katlı bir bina ve içinde bulunan çok sayıda mühimmat kutusu görülüyor.

https://sputniknews.com.tr/20240217/ukrayna-ordusunun-avdeyevkadan-cekilmesi-bati-basininda-nasil-yanki-buldu-1080835337.html

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