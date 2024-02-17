https://sputniknews.com.tr/20240217/ukrayna-ordusunun-avdeyevkadan-cekilmesi-bati-basininda-nasil-yanki-buldu-1080835337.html
Ukrayna ordusunun Avdeyevka‘dan çekilmesi Batı basınında nasıl yankı buldu?
Ukrayna ordusunun Avdeyevka‘dan çekilmesi Batı basınında nasıl yankı buldu?
Sputnik Türkiye
Avdeyevka'nın kaybedilmesine Batı medyası ne diyor? 17.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-17T20:00+0300
2024-02-17T20:00+0300
2024-02-17T20:00+0300
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Ukrayna ordusunun Avdeyevka‘dan çekilmesine Batı medyasının tepkisi:New York Times: Son birkaç haftadır Ukrayna'nın Avdeyevka'yı elinde tutmasının giderek zorlaştığına dair işaretler beliriyordu.Bild: Ukraynalılar askerlerini kurtarmak için kenti terk ettiIndependent: Avdeyevka ‘Doğu Ukrayna'nın kilit şehri.’Guardian, Ukrayna birliklerinin bitkin ve tükenmiş halde olduğunu, mühimmat sıkıntısının ABD'den finansman paketinin tahsis edilmesindeki gecikme nedeniyle daha da kötüleştiğini kaydetti. Gazeteye göre, Ukrayna birliklerinin Avdeyevka’dan ayrılması, Rus ordusunun Donetsk'in çevresi üzerinde tam kontrolü sağlamasına yol açacak.Newsweek, Ukrayna Ulusal Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nden araştırmacı Nikolay Beleskov'un “Avdeyevka Ukrayna savunma sisteminde çok önemli bir stratejik nokta. Şehrin kontrolü Rus güçleri için bir geçiş hattı oluşturabilir” şeklindeki değerlendirmesine yer verdi.Sydney Morning Herald, Avdeevka'nın Rus güçlerinin ilerlemesi için olası bir sıçrama tahtası görevi görebileceğine vurgu yaptı.Washington Post, Kiev'in ağır kayıplarla sonuçlanan 2023'teki karşı saldırısından bu yana Avdeyevka'nın kontrolünü ele geçirmenin Rusya için savaş alanında önemli bir zafer olacağını vurguladı.Stern, Ukrayna güçlerinin kentten çekildiği yönündeki haberlerden birkaç saat önce, “Avdeyevka'daki yenilginin Ukrayna için Bahmut'un (Artyomovsk) düşüşünden daha geniş kapsamlı sonuçları olan bir felaket olduğunu” belirten bir makale yayınladı.Daily Mail, Avdeyevka'nın kontrolünün Moskova için ‘sembolik bir zafer’ olacağını ancak, Ukrayna birliklerinin geri çekilmesinin Mayıs 2023'te Artemovsk'un düşmesinden bu yana cephede yaşanan en büyük değişime işaret ettiğini belirtti.Welt, Avdeyevka'daki durumu Rusya'nın Ukrayna'nın yaz aylarındaki karşı saldırısının başarısızlığından bu yana ‘en büyük sembolik’ zaferi ve ‘önemli bir toprak kazanımı’ olarak nitelendirdi.
https://sputniknews.com.tr/20240215/abd-basini-ukrayna-ordusu-avdeyevka-bolgesinden-kismen-cekildi-1080783580.html
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batı medyası, avdeyevka, ukrayna ordusu, ukrayna, rus ordusu
batı medyası, avdeyevka, ukrayna ordusu, ukrayna, rus ordusu
Ukrayna ordusunun Avdeyevka‘dan çekilmesi Batı basınında nasıl yankı buldu?
Avdeyevka'nın kaybedilmesine Batı medyası ne diyor?
Ukrayna ordusunun Avdeyevka‘dan çekilmesine Batı medyasının tepkisi:
New York Times: Son birkaç haftadır Ukrayna'nın Avdeyevka'yı elinde tutmasının giderek zorlaştığına dair işaretler beliriyordu.
Bild: Ukraynalılar askerlerini kurtarmak için kenti terk etti
Independent: Avdeyevka ‘Doğu Ukrayna'nın kilit şehri.’
Guardian, Ukrayna birliklerinin bitkin ve tükenmiş halde olduğunu, mühimmat sıkıntısının ABD'den finansman paketinin tahsis edilmesindeki gecikme nedeniyle daha da kötüleştiğini kaydetti. Gazeteye göre, Ukrayna birliklerinin Avdeyevka’dan ayrılması, Rus ordusunun Donetsk'in çevresi üzerinde tam kontrolü sağlamasına yol açacak.
Newsweek, Ukrayna Ulusal Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nden araştırmacı Nikolay Beleskov'un “Avdeyevka Ukrayna savunma sisteminde çok önemli bir stratejik nokta. Şehrin kontrolü Rus güçleri için bir geçiş hattı oluşturabilir” şeklindeki değerlendirmesine yer verdi.
Sydney Morning Herald, Avdeevka'nın Rus güçlerinin ilerlemesi için olası bir sıçrama tahtası görevi görebileceğine vurgu yaptı.
Washington Post, Kiev'in ağır kayıplarla sonuçlanan 2023'teki karşı saldırısından bu yana Avdeyevka'nın kontrolünü ele geçirmenin Rusya için savaş alanında önemli bir zafer olacağını vurguladı.
Stern, Ukrayna güçlerinin kentten çekildiği yönündeki haberlerden birkaç saat önce, “Avdeyevka'daki yenilginin Ukrayna için Bahmut'un (Artyomovsk) düşüşünden daha geniş kapsamlı sonuçları olan bir felaket olduğunu” belirten bir makale yayınladı.
Daily Mail, Avdeyevka'nın kontrolünün Moskova için ‘sembolik bir zafer’ olacağını ancak, Ukrayna birliklerinin geri çekilmesinin Mayıs 2023'te Artemovsk'un düşmesinden bu yana cephede yaşanan en büyük değişime işaret ettiğini belirtti.
Welt, Avdeyevka'daki durumu Rusya'nın Ukrayna'nın yaz aylarındaki karşı saldırısının başarısızlığından bu yana ‘en büyük sembolik’ zaferi ve ‘önemli bir toprak kazanımı’ olarak nitelendirdi.