https://sputniknews.com.tr/20240218/roma-donemine-ait-tarihi-mezari-asitle-eritmeye-calistilar-1080862476.html
Roma dönemine ait tarihi mezarı asitle eritmeye çalıştılar
Roma dönemine ait tarihi mezarı asitle eritmeye çalıştılar
Sputnik Türkiye
Bursa’nın İznik ilçesinde Roma dönemine ait kaya mezarlığı asitle eritmeye çalışan 3 şüpheli, jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı. 18.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-18T23:19+0300
2024-02-18T23:19+0300
2024-02-18T23:19+0300
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Bursa’nın İznik ilçesinde Çamlıca Mahallesi’nde T.Ö. (30), E.D. (30), ve İ.G (30) isimli şahıslar, gece saatlerinde Roma dönemine ait kaya mezarlığı eritmek için 7 kilo asit döktü. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, yaptıkları operasyonla 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Kazı malzemelerine el koyan ekipler, şüphelilerin ifadesini aldıktan sonra adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://sputniknews.com.tr/20240216/bursada-halk-otobus-soforu-tek-teker-surdu-1080791707.html
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bursa, iznik, roma, roma, roma
bursa, iznik, roma, roma, roma
Roma dönemine ait tarihi mezarı asitle eritmeye çalıştılar
Bursa’nın İznik ilçesinde Roma dönemine ait kaya mezarlığı asitle eritmeye çalışan 3 şüpheli, jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı.
Bursa’nın İznik ilçesinde Çamlıca Mahallesi’nde T.Ö. (30), E.D. (30), ve İ.G (30) isimli şahıslar, gece saatlerinde Roma dönemine ait kaya mezarlığı eritmek için 7 kilo asit döktü. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, yaptıkları operasyonla 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Kazı malzemelerine el koyan ekipler, şüphelilerin ifadesini aldıktan sonra adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.