https://sputniknews.com.tr/20240218/pes-dedirten-olay-giysi-kumbarasindan-cocuk-cikti-1080846947.html

Pes dedirten olay: Giysi kumbarasından çocuk çıktı

Pes dedirten olay: Giysi kumbarasından çocuk çıktı

Sputnik Türkiye

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde ihtiyaç sahiplerine kıyafet ulaştırmak amacıyla sokak üzerine yerleştirilen 2 giysi kumbarasında 'pes' dedirten olay yaşandı... 18.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-18T14:31+0300

2024-02-18T14:31+0300

2024-02-18T14:34+0300

türkiye

çocuk

giysi

giysi kumbarası

kocaeli

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Çayırova Belediyesinin ihtiyaç sahipleri için ilçenin farklı noktalarına yerleştirdiği 2 farklı giysi kumbarasında 'pes' dedirten olay yaşandı. Bu tehlikeli anlar insanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla da kayda alındı. Bir görüntüde, kumbaranın içine sokulan çocuğun, kendisini bekleyen 2 kadına kıyafetleri verdiği, ardından da kumbaranın içinden çıkarıldığı anlar yer aldı.Bir diğer görüntüde de benzer bir olay yaşandı. Çocuğun kıyafetleri verdikten sonra giysi kumbarasından çıkarıldığı anlar saniye saniye kaydedildi. "Kumbaranın içine girmek yasak ve tehlikelidir" yazısına rağmen çocukların giysi kumbarasına sokulması tepki çekti.Giysiler, ayrıştırılıp temizlendikten sonra ihtiyaç sahiplerine veriliyorBelediyeler tarafından şehrin çeşitli noktalarına konulan giysi kumbaraları, insanların evlerinde kullanmadıkları giysi, ayakkabı ve tekstil ürünlerini geri dönüşüme kazandırıyor. Belediye tarafından kumbaralardan toplanan giysiler, ayrıştırılıp temizlendikten sonra gerekli ütü ve paketlemelerin ardından ücretsiz olarak insanlara verilmek üzere mağazadaki raflarda yerlerini alıyor.

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türkiye

giysi kumbarası

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çocuk, giysi, giysi kumbarası, kocaeli