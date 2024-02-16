https://sputniknews.com.tr/20240216/gazzeli-newton-lakapli-cocuk-multeci-kampinda-yel-degirmeni-ile-elektrikuretiyor-1080796865.html
'Gazzeli Newton' lakaplı çocuk, mülteci kampında yel değirmeni ile elektrik üretiyor
'Gazzeli Newton' lakaplı çocuk, mülteci kampında yel değirmeni ile elektrik üretiyor
Sputnik Türkiye
İsrail'in yaklaşık 5 aydır devam eden saldırıları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanan Gazze Şeridi'nde, 'Gazzeli Newton' lakaplı çocuk Hüsam el-Attar, el... 16.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-16T13:09+0300
2024-02-16T13:09+0300
2024-02-16T13:56+0300
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Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinden İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle yerinden edilen ve güneydeki Refah kentine gelen 15 yaşındaki Attar, eski pervaneleri kullanarak yaptığı yel değirmenleriyle elektrik üreterek ailesiyle birlikte yaşadığı mülteci kampını aydınlatıyor.'Bana Gazzeli Newton adını verdiler'"Mülteci kampında yaşayanlar, kampın aydınlatılmasında üstlendiğim rol nedeniyle bana 'Gazzeli Newton' adını verdiler" diye konuşan Attar, "Refah'a gelmemizden 20 gün sonra elektriklerin kesilmesi ve yerinden edilenlerin çadırlarını aydınlatacak hiçbir enerji kaynağı olmaması nedeniyle kampın karanlığını aydınlatacak bir yel değirmeni yapmayı düşündüm." dedi.Gazzeli Newton, "Burayı nasıl aydınlatırım diye düşündüm ve rüzgarın kuvvetinden kaynaklanan kinetik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürmek için bir pervane getirip taktım." ifadesini kullandı. Attar, aydınlatma girişimlerinin ilk başta başarılı olmadığını, belirli bir süre ve birkaç kez denedikten sonra başarıya ulaştığını belirtti.İsrail askerlerinin yerinden ettiği Filistinli çocuğun el yordamıyla yaptığı rüzgar değirmeninin pervaneleri, mülteci kampında metal sütunların üzerinde görülüyor.'Rüzgarın hızı azaldığında kampa karanlık çöküyor'Filistinli çocuk, "Değirmen rüzgar estiğinde çalıştığı için burayı aralıklı bir şekilde aydınlatabiliyorum, rüzgarın hızı azaldığında kampa karanlık çöküyor." dedi. Attar, projesini geliştirmek için rüzgarın çok esmediği zamanlarda enerji depolayıp daha sonra kullanmak üzere başta piller olmak üzere gerekli malzemeleri bulmayı umuyor.İhtiyaç duyduğu pillerin Refah'ta bulunmadığını belirten Attar, halihazırda projesinin çalışması rüzgarın şiddetli estiği zamanla kısıtlı olsa da girişimini geliştirmeyi sürdürmekte kararlı. Bu ilk icadı değilFilistinli çocuk, yerinden edilmenin ve İsrail saldırılarının getirdiği acıları hafifletmek adına ailesinin ve komşularının çadırlarını aydınlatabildiği için son derece mutlu olduğunu söyledi.İsrail'in saldırılarından önce de icatlar yaptığını belirten Attar, bir su altı ışığı, kapıları otomatik kapatan bir düzenek ve yaz aylarında serinletici bir vantilatör yaptığını aktardı.
https://sputniknews.com.tr/20240216/rusyadan-yemen-saldirilarina-iliskin-aciklama-abd-ve-ingilterenin-amaci-ne-1080792355.html
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gazze, issac newton, çocuk, katliam, israil, israil-filistin
'Gazzeli Newton' lakaplı çocuk, mülteci kampında yel değirmeni ile elektrik üretiyor
13:09 16.02.2024 (güncellendi: 13:56 16.02.2024)
İsrail'in yaklaşık 5 aydır devam eden saldırıları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanan Gazze Şeridi'nde, 'Gazzeli Newton' lakaplı çocuk Hüsam el-Attar, el yordamıyla yaptığı yel değirmeniyle yaşadığı mülteci kampına elektrik sağlıyor.
Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinden İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle yerinden edilen ve güneydeki Refah kentine gelen 15 yaşındaki Attar, eski pervaneleri kullanarak yaptığı yel değirmenleriyle elektrik üreterek ailesiyle birlikte yaşadığı mülteci kampını aydınlatıyor.
'Bana Gazzeli Newton adını verdiler'
"Mülteci kampında yaşayanlar, kampın aydınlatılmasında üstlendiğim rol nedeniyle bana 'Gazzeli Newton' adını verdiler" diye konuşan Attar, "Refah'a gelmemizden 20 gün sonra elektriklerin kesilmesi ve yerinden edilenlerin çadırlarını aydınlatacak hiçbir enerji kaynağı olmaması nedeniyle kampın karanlığını aydınlatacak bir yel değirmeni yapmayı düşündüm." dedi.
Gazzeli Newton, "Burayı nasıl aydınlatırım diye düşündüm ve rüzgarın kuvvetinden kaynaklanan kinetik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürmek için bir pervane getirip taktım." ifadesini kullandı. Attar, aydınlatma girişimlerinin ilk başta başarılı olmadığını, belirli bir süre ve birkaç kez denedikten sonra başarıya ulaştığını belirtti.
İsrail askerlerinin yerinden ettiği Filistinli çocuğun el yordamıyla yaptığı rüzgar değirmeninin pervaneleri, mülteci kampında metal sütunların üzerinde görülüyor.
'Rüzgarın hızı azaldığında kampa karanlık çöküyor'
Filistinli çocuk, "Değirmen rüzgar estiğinde çalıştığı için burayı aralıklı bir şekilde aydınlatabiliyorum, rüzgarın hızı azaldığında kampa karanlık çöküyor." dedi. Attar, projesini geliştirmek için rüzgarın çok esmediği zamanlarda enerji depolayıp daha sonra kullanmak üzere başta piller olmak üzere gerekli malzemeleri bulmayı umuyor.
İhtiyaç duyduğu pillerin Refah'ta bulunmadığını belirten Attar, halihazırda projesinin çalışması rüzgarın şiddetli estiği zamanla kısıtlı olsa da girişimini geliştirmeyi sürdürmekte kararlı.
Filistinli çocuk, yerinden edilmenin ve İsrail saldırılarının getirdiği acıları hafifletmek adına ailesinin ve komşularının çadırlarını aydınlatabildiği için son derece mutlu olduğunu söyledi.
İsrail'in saldırılarından önce de icatlar yaptığını belirten Attar, bir su altı ışığı, kapıları otomatik kapatan bir düzenek ve yaz aylarında serinletici bir vantilatör yaptığını aktardı.