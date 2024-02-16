https://sputniknews.com.tr/20240216/rusyadan-yemen-saldirilarina-iliskin-aciklama-abd-ve-ingilterenin-amaci-ne-1080792355.html

Rusya'dan Yemen saldırılarına ilişkin açıklama: ABD ve İngiltere'nin amacı ne?

Rusya'dan Yemen saldırılarına ilişkin açıklama: ABD ve İngiltere'nin amacı ne?

Sputnik Türkiye

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev, ABD ve İngiltere'nin Yemen'de Husileri hedef aldıkları saldırılarla bölge ülkelerini savaşa çekmeye çalıştığını... 16.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-16T11:43+0300

2024-02-16T11:43+0300

2024-02-16T11:43+0300

israil- filistin çatışması

yemen

husiler

azerbaycan

ermenistan

nikolay patruşev

dmitriy patruşev

rusya güvenlik konseyi başkanı nikolay patruşev

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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Afganistan sorununun ele alındığı güvenlik konseyi sekreterleri toplantısında konuştu.ABD ve İngiltere'nin Yemen'de Husilerin mevzilerine düzenledikleri saldırıların tamamen gayrimeşru olduğunu belirten Patruşev, bunun Washington ve Londra tarafından açılan bir savaş olduğunun ve bununla bölge ülkelerini silahlı çatışmalara çekmenin amaçlandığının altını çizdi.ABD ve İngiltere'nin Yemen'le savaşı Kızıldeniz'de gemicilik faaliyetlerini serbestleştirme bahanesiyle başlattığını kaydeden Rus yetkili, "Bölge ülkelerini bunun içine çekmeye çalışıyorlar. Ancak Husilerin mevzilerine düzenlenen saldırılar, ABD'nin öne sürdüğü gibi BM Şartı'nın 51. maddesindeki öz savunma hakkının kullanılmasıyla hiçbir alakası bulunmuyor" ifadelerini kullandı.'Batı, Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatamadı'Uluslararası durumun Batı'nın Rusya'ya her ne pahasına olursa olsun stratejik yenilgi yaşatma arzusundan dolayı bozulduğuna dikkat çeken Patruşev, "Bunun en açık örneği, Ukrayna ve çevresindeki durum. Küresel Batı, Ukrayna üzerinden Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatmak istediği ancak hiçbir şey elde edemedi" dedi.Patruşev, Batılı ülkelerin hedeflerine ulaşmak için her yola başvurabileceği uyarısında da bulunarak Washington'un bu amaçlar için genel bir kaosun işlerine yarayacağından emin olduğunu belirtti.'Batı, Azerbaycan-Ermeni sınırındaki durumu karıştırmak istiyor'Azerbaycan ile Ermenistan arasında son günlerde yeniden tırmanan gerilimi değerlendiren Patruşev, Batı'nın iki ülke sınırındaki ve Güney Kafkasya'daki durumu karıştırmak ve çözümü engellemek istediğini söyledi.Batı'nın sergilediği tutumun bu bölgelerde yeniden tırmanmaya yol açtığını belirten Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri, Batı'nın planlarında Orta Asya'da büyük bir istikrarsızlık yuvası oluşturmanın yer aldığının altını çizdi.

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yemen, husiler, azerbaycan, ermenistan, nikolay patruşev, dmitriy patruşev, rusya güvenlik konseyi başkanı nikolay patruşev