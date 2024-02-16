https://sputniknews.com.tr/20240216/ukraynanin-belgorod-saldirisinda-yarali-sayisi-19a-cikti-1080790591.html
Ukrayna’nın Belgorod saldırısında yaralı sayısı 19’a çıktı
Ukrayna’nın Belgorod saldırısında yaralı sayısı 19’a çıktı
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusu tarafından Rusya’nın Belgorod şehrine dün düzenlenen ve 7 sivilin yaşamını yitirdiği füze saldırısında yaralı sayısının 19’a çıktığı belirtildi. 16.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-16T11:06+0300
2024-02-16T11:06+0300
2024-02-16T11:06+0300
ukrayna krizi
belgorod
saldırı
terörizm
ukrayna
ukrayna ordusu
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/1f/1079207807_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_1ef9eed61bab2c35e3761e7a985a1d7f.jpg
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram paylaşımında, “Saldırıda yaralanan Belgorod sakinlerinden biri dün akşam saatlerinde kendi imkanlarıyla hastaneye başvurdu. Toplamda yaralı sayısı 19’a çıktı” diye yazdı.İkisi çocuk dört yaralının trenle Moskova’daki hastaneye gönderildiğini bildiren Gladkov, beş kişinin taburcu edildiğini, Belgorod hastanelerinde ikisi ağır yaralı 10 kişinin tedavisinin devam ettiğini belirtti.7 kişi ağır yaralandıVali, saldırıda 57 otomobilin hasar aldığını da sözlerine ekledi.Ukrayna’nın Belgorod şehrine füze saldırısında, aralarında bir yaşındaki kız çocuğu dahil 7 kişi hayatını kaybetmişti. Bir alışveriş merkezinde, bir okul binasında ve bir statta hasar meydana gelmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240215/rusya-disisleri-ukraynanin-belgorod-saldirisi-bir-teror-eylemi-bmgkda-gundeme-getirecegiz-1080767979.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/1f/1079207807_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c0550f193e24cd5091e5c37f3d758cb1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
belgorod, saldırı, terörizm, ukrayna, ukrayna ordusu
belgorod, saldırı, terörizm, ukrayna, ukrayna ordusu
Ukrayna’nın Belgorod saldırısında yaralı sayısı 19’a çıktı
Ukrayna ordusu tarafından Rusya’nın Belgorod şehrine dün düzenlenen ve 7 sivilin yaşamını yitirdiği füze saldırısında yaralı sayısının 19’a çıktığı belirtildi.
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram paylaşımında, “Saldırıda yaralanan Belgorod sakinlerinden biri dün akşam saatlerinde kendi imkanlarıyla hastaneye başvurdu. Toplamda yaralı sayısı 19’a çıktı” diye yazdı.
İkisi çocuk dört yaralının trenle Moskova’daki hastaneye gönderildiğini bildiren Gladkov, beş kişinin taburcu edildiğini, Belgorod hastanelerinde ikisi ağır yaralı 10 kişinin tedavisinin devam ettiğini belirtti.
Vali, saldırıda 57 otomobilin hasar aldığını da sözlerine ekledi.
Ukrayna’nın Belgorod şehrine füze saldırısında, aralarında bir yaşındaki kız çocuğu dahil 7 kişi hayatını kaybetmişti. Bir alışveriş merkezinde, bir okul binasında ve bir statta hasar meydana gelmişti.