https://sputniknews.com.tr/20240216/ukraynanin-belgorod-saldirisinda-yarali-sayisi-19a-cikti-1080790591.html

Ukrayna’nın Belgorod saldırısında yaralı sayısı 19’a çıktı

Ukrayna’nın Belgorod saldırısında yaralı sayısı 19’a çıktı

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusu tarafından Rusya’nın Belgorod şehrine dün düzenlenen ve 7 sivilin yaşamını yitirdiği füze saldırısında yaralı sayısının 19’a çıktığı belirtildi. 16.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-16T11:06+0300

2024-02-16T11:06+0300

2024-02-16T11:06+0300

ukrayna krizi

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ukrayna ordusu

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Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram paylaşımında, “Saldırıda yaralanan Belgorod sakinlerinden biri dün akşam saatlerinde kendi imkanlarıyla hastaneye başvurdu. Toplamda yaralı sayısı 19’a çıktı” diye yazdı.İkisi çocuk dört yaralının trenle Moskova’daki hastaneye gönderildiğini bildiren Gladkov, beş kişinin taburcu edildiğini, Belgorod hastanelerinde ikisi ağır yaralı 10 kişinin tedavisinin devam ettiğini belirtti.7 kişi ağır yaralandıVali, saldırıda 57 otomobilin hasar aldığını da sözlerine ekledi.Ukrayna’nın Belgorod şehrine füze saldırısında, aralarında bir yaşındaki kız çocuğu dahil 7 kişi hayatını kaybetmişti. Bir alışveriş merkezinde, bir okul binasında ve bir statta hasar meydana gelmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240215/rusya-disisleri-ukraynanin-belgorod-saldirisi-bir-teror-eylemi-bmgkda-gundeme-getirecegiz-1080767979.html

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belgorod, saldırı, terörizm, ukrayna, ukrayna ordusu