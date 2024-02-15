https://sputniknews.com.tr/20240215/rusya-disisleri-ukraynanin-belgorod-saldirisi-bir-teror-eylemi-bmgkda-gundeme-getirecegiz-1080767979.html
Rusya Dışişleri: Ukrayna'nın Belgorod saldırısı bir terör eylemi, BMGK'da gündeme getireceğiz
Rusya Dışişleri: Ukrayna'nın Belgorod saldırısı bir terör eylemi, BMGK'da gündeme getireceğiz
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev rejiminin Rusya'nın Belgorod kentine düzenlediği saldırının terör eylemi olduğunu ve bunu BM Güvenlik... 15.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-15T15:39+0300
2024-02-15T15:39+0300
2024-02-15T15:39+0300
ukrayna krizi
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rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
belgorod
füze saldırısı
ukrayna ordusu
sivil can kaybı
birleşmiş milletler (bm)
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
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İlk belirlemelere göre en az 5 kişinin öldüğü ve 18'inin yaralandığı saldırıya ilişkin açıklama yapan Zaharova, "Kiev rejiminin, Belgorod'da aralarında bir çocuğun ve daha birçok kişinin de bulunduğu sivillerin ölümüyle sonuçlanan bu yeni terör eylemi, Rusya tarafından BMGK da dahil ilgili uluslararası kuruluşların değerlendirmesine sunulacak" dedi.Sivil can kaybının yaşandığı saldırıda alışveriş merkezinde hasar oluştuğu belirtilirken Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun RM-70 Vampir çoklu roketatarlardan Belgorod Bölgesi'ne füze saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram paylaşımında, “İlk verilere göre, Belgorod’da biri çocuk beş kişi öldü, beşi çocuk 18 kişi de yaralandı. Acil yardım ekipleri yaralıları hastanelere taşıyor. Gerekli her türlü yardım sağlanıyor” diye yazmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240215/ukrayna-ordusu-yine-belgorodu-hedef-aldi-en-az-2-olu-1080762630.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, belgorod, füze saldırısı, ukrayna ordusu, sivil can kaybı, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, belgorod, füze saldırısı, ukrayna ordusu, sivil can kaybı, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
Rusya Dışişleri: Ukrayna'nın Belgorod saldırısı bir terör eylemi, BMGK'da gündeme getireceğiz
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev rejiminin Rusya'nın Belgorod kentine düzenlediği saldırının terör eylemi olduğunu ve bunu BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) gündemine getireceklerini söyledi.
İlk belirlemelere göre en az 5 kişinin öldüğü ve 18'inin yaralandığı saldırıya ilişkin açıklama yapan Zaharova, "Kiev rejiminin, Belgorod'da aralarında bir çocuğun ve daha birçok kişinin de bulunduğu sivillerin ölümüyle sonuçlanan bu yeni terör eylemi, Rusya tarafından BMGK da dahil ilgili uluslararası kuruluşların değerlendirmesine sunulacak" dedi.
Sivil can kaybının yaşandığı saldırıda alışveriş merkezinde hasar oluştuğu belirtilirken Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun RM-70 Vampir çoklu roketatarlardan Belgorod Bölgesi'ne füze saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram paylaşımında, “İlk verilere göre, Belgorod’da biri çocuk beş kişi öldü, beşi çocuk 18 kişi de yaralandı. Acil yardım ekipleri yaralıları hastanelere taşıyor. Gerekli her türlü yardım sağlanıyor” diye yazmıştı.