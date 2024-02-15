https://sputniknews.com.tr/20240215/rusya-disisleri-ukraynanin-belgorod-saldirisi-bir-teror-eylemi-bmgkda-gundeme-getirecegiz-1080767979.html

Rusya Dışişleri: Ukrayna'nın Belgorod saldırısı bir terör eylemi, BMGK'da gündeme getireceğiz

Rusya Dışişleri: Ukrayna'nın Belgorod saldırısı bir terör eylemi, BMGK'da gündeme getireceğiz

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev rejiminin Rusya'nın Belgorod kentine düzenlediği saldırının terör eylemi olduğunu ve bunu BM Güvenlik... 15.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-15T15:39+0300

2024-02-15T15:39+0300

2024-02-15T15:39+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

belgorod

füze saldırısı

ukrayna ordusu

sivil can kaybı

birleşmiş milletler (bm)

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

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İlk belirlemelere göre en az 5 kişinin öldüğü ve 18'inin yaralandığı saldırıya ilişkin açıklama yapan Zaharova, "Kiev rejiminin, Belgorod'da aralarında bir çocuğun ve daha birçok kişinin de bulunduğu sivillerin ölümüyle sonuçlanan bu yeni terör eylemi, Rusya tarafından BMGK da dahil ilgili uluslararası kuruluşların değerlendirmesine sunulacak" dedi.Sivil can kaybının yaşandığı saldırıda alışveriş merkezinde hasar oluştuğu belirtilirken Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun RM-70 Vampir çoklu roketatarlardan Belgorod Bölgesi'ne füze saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram paylaşımında, “İlk verilere göre, Belgorod’da biri çocuk beş kişi öldü, beşi çocuk 18 kişi de yaralandı. Acil yardım ekipleri yaralıları hastanelere taşıyor. Gerekli her türlü yardım sağlanıyor” diye yazmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240215/ukrayna-ordusu-yine-belgorodu-hedef-aldi-en-az-2-olu-1080762630.html

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Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, belgorod, füze saldırısı, ukrayna ordusu, sivil can kaybı, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)