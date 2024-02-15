https://sputniknews.com.tr/20240215/ukrayna-ordusu-yine-belgorodu-hedef-aldi-en-az-2-olu-1080762630.html
Ukrayna ordusu yine Belgorod'u hedef aldı: Ölü sayısı artışta
Ukrayna ordusu yine Belgorod'u hedef aldı: Ölü sayısı artışta
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusu tarafından Rusya’nın Belgorod şehrine düzenlenen füze saldırısında 5 kişinin yaşamını yitirdiği, en az 18 kişinin ise yaralandığı duyuruldu. 15.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-15T13:18+0300
2024-02-15T13:18+0300
2024-02-15T14:21+0300
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Rusya’nın Belgorod Bölgesi’nin Valisi Gladkov, Ukrayna ordusunun Belgorod şehrine düzenlediği füze saldırısında biri çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin daha yaralandığını belirtti.Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram paylaşımında, “İlk verilere göre, Belgorod’da biri çocuk beş kişi öldü, beşi çocuk 18 kişi de yaralandı. Acil yardım ekipleri yaralıları hastanelere taşıyor. Gerekli her türlü yardım sağlanıyor” diye yazdı.Sivil can kaybının yaşandığı saldırıda alışveriş merkezinde hasar oluştuğu belirtilirken, açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun RM-70 Vampir çoklu roketatarlardan Belgorod Bölgesi’ne füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. Rus hava savunma sistemlerinin 14 füzeyi engellediğe vurgu yapılan açıklamada, "15 Şubat günü saat 12:30 sularında, Kiev rejiminin RM-70 Vampire çoklu roketatar sistemini kullanarak Rusya topraklarındaki tesislere yönelik terörist saldırı girişimi engellenmiştir. Görevli hava savunma güçleri tarafından Belgorod bölgesi toprakları üzerinde 14 roket imha edilmiştir” denildi.Saldırıdan kısa zaman önce konuşan Gladkov Belgorod kentiyle birlikte yakın bölgelerde füze saldırısı konusunda uyarı mesajı geçtiklerini duyurmuştu.Ukrayna ordusu Rusya’da bir petrol terminalini hedef aldı: İHA saldırısı sonucu yangın çıktıRusya’nın Kursk Bölgesi’nde, Ukrayna ordusunun insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirdiği saldırı sonucu bir petrol terminalinde yangın çıktığı belirtildi.Kursk Valisi Roman Starovoyt, Telegram paylaşımında, “Ukrayna İHA’sının saldırısı sonucu bölgemizin Kursk ilçesinde bulunan bir petrol terminalinde yangın çıktı. Olaydan kimse etkilenmedi” diye yazdı.Yangının kısa sürede kontrol altına alındığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20240213/rusya-ordusu-donetskteki-ilerleyisini-surduruyor-1080688679.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, belgorod, füze, füze saldırısı, sivil can kaybı, rusya savunma bakanlığı
ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, belgorod, füze, füze saldırısı, sivil can kaybı, rusya savunma bakanlığı
Ukrayna ordusu yine Belgorod'u hedef aldı: Ölü sayısı artışta
13:18 15.02.2024 (güncellendi: 14:21 15.02.2024)
Ukrayna ordusu tarafından Rusya’nın Belgorod şehrine düzenlenen füze saldırısında 5 kişinin yaşamını yitirdiği, en az 18 kişinin ise yaralandığı duyuruldu.
Rusya’nın Belgorod Bölgesi’nin Valisi Gladkov, Ukrayna ordusunun Belgorod şehrine düzenlediği füze saldırısında biri çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin daha yaralandığını belirtti.
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram paylaşımında, “İlk verilere göre, Belgorod’da biri çocuk beş kişi öldü, beşi çocuk 18 kişi de yaralandı. Acil yardım ekipleri yaralıları hastanelere taşıyor. Gerekli her türlü yardım sağlanıyor” diye yazdı.
Sivil can kaybının yaşandığı saldırıda alışveriş merkezinde hasar oluştuğu belirtilirken, açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun RM-70 Vampir çoklu roketatarlardan Belgorod Bölgesi’ne füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Rus hava savunma sistemlerinin 14 füzeyi engellediğe vurgu yapılan açıklamada, "15 Şubat günü saat 12:30 sularında, Kiev rejiminin RM-70 Vampire çoklu roketatar sistemini kullanarak Rusya topraklarındaki tesislere yönelik terörist saldırı girişimi engellenmiştir. Görevli hava savunma güçleri tarafından Belgorod bölgesi toprakları üzerinde 14 roket imha edilmiştir” denildi.
Saldırıdan kısa zaman önce konuşan Gladkov Belgorod kentiyle birlikte yakın bölgelerde füze saldırısı konusunda uyarı mesajı geçtiklerini duyurmuştu.
Ukrayna ordusu Rusya’da bir petrol terminalini hedef aldı: İHA saldırısı sonucu yangın çıktı
Rusya’nın Kursk Bölgesi’nde, Ukrayna ordusunun insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirdiği saldırı sonucu bir petrol terminalinde yangın çıktığı belirtildi.
Kursk Valisi Roman Starovoyt, Telegram paylaşımında, “Ukrayna İHA’sının saldırısı sonucu bölgemizin Kursk ilçesinde bulunan bir petrol terminalinde yangın çıktı. Olaydan kimse etkilenmedi” diye yazdı.
Yangının kısa sürede kontrol altına alındığı kaydedildi.