https://sputniknews.com.tr/20240218/nasa-uzay-teleskopu-ile-galaksi-ve-yildizlarin-olusumunu-inceleyecek-1080850138.html

NASA, uzay teleskopu ile galaksi ve yıldızların oluşumunu inceleyecek

NASA, uzay teleskopu ile galaksi ve yıldızların oluşumunu inceleyecek

Sputnik Türkiye

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), yeni uzay misyonu kapsamında morötesi ışınlarını inceleyerek, galaksilerin ve yıldızların oluşumunu araştırmaya... 18.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-18T15:09+0300

2024-02-18T15:09+0300

2024-02-18T15:10+0300

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nasa

amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)

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NASA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ajans, 'Astrofizik Orta Sınıf Kaşif Misyonu' kapsamında 'UVEX' (UltraViolet EXplorer) isimli uzay teleskobunu, morötesi ışınları incelemek üzere 2030'da uzaya gönderme kararı aldı.UVEX teleskobu yardımıyla galaksilerin, yıldız patlamalarının ve büyük yıldızların incelenmesi hedefleniyor.NASA Bilim Misyonu Direktörlüğünden Nicola Fox, konuya ilişkin, "UVEX teleskobu, galaksilerin doğasını daha iyi anlamamıza ve evrendeki değişen olayları takip etmemize yardımcı olacak" değerlendirmesinde bulundu.300 milyon dolar bütçesi varAjansın Astrofizik Bölümü Direktörü Mark Clampin ise UVEX'in, evrendeki çoklu dalga boylarının ve geçici değişimlerin izlenmesine yardımcı olacağını söyledi. UVEX teleskobunun 2 yıllık görev maliyetinin, fırlatma giderleri hariç 300 milyon dolar olması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20240129/nasa-astronotu-uzayli-benzeri-bir-sey-gorerek-dunyayi-aradi-1080147751.html

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nasa, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), teleskop, galaksi, yıldız, araştırma, uzay, dünya