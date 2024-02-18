https://sputniknews.com.tr/20240218/nasa-uzay-teleskopu-ile-galaksi-ve-yildizlarin-olusumunu-inceleyecek-1080850138.html
NASA, uzay teleskopu ile galaksi ve yıldızların oluşumunu inceleyecek
NASA, uzay teleskopu ile galaksi ve yıldızların oluşumunu inceleyecek
Sputnik Türkiye
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), yeni uzay misyonu kapsamında morötesi ışınlarını inceleyerek, galaksilerin ve yıldızların oluşumunu araştırmaya... 18.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-18T15:09+0300
2024-02-18T15:09+0300
2024-02-18T15:10+0300
yaşam
nasa
amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)
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galaksi
yıldız
araştırma
uzay
dünya
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NASA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ajans, 'Astrofizik Orta Sınıf Kaşif Misyonu' kapsamında 'UVEX' (UltraViolet EXplorer) isimli uzay teleskobunu, morötesi ışınları incelemek üzere 2030'da uzaya gönderme kararı aldı.UVEX teleskobu yardımıyla galaksilerin, yıldız patlamalarının ve büyük yıldızların incelenmesi hedefleniyor.NASA Bilim Misyonu Direktörlüğünden Nicola Fox, konuya ilişkin, "UVEX teleskobu, galaksilerin doğasını daha iyi anlamamıza ve evrendeki değişen olayları takip etmemize yardımcı olacak" değerlendirmesinde bulundu.300 milyon dolar bütçesi varAjansın Astrofizik Bölümü Direktörü Mark Clampin ise UVEX'in, evrendeki çoklu dalga boylarının ve geçici değişimlerin izlenmesine yardımcı olacağını söyledi. UVEX teleskobunun 2 yıllık görev maliyetinin, fırlatma giderleri hariç 300 milyon dolar olması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20240129/nasa-astronotu-uzayli-benzeri-bir-sey-gorerek-dunyayi-aradi-1080147751.html
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nasa, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), teleskop, galaksi, yıldız, araştırma, uzay, dünya
nasa, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), teleskop, galaksi, yıldız, araştırma, uzay, dünya
NASA, uzay teleskopu ile galaksi ve yıldızların oluşumunu inceleyecek
15:09 18.02.2024 (güncellendi: 15:10 18.02.2024)
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), yeni uzay misyonu kapsamında morötesi ışınlarını inceleyerek, galaksilerin ve yıldızların oluşumunu araştırmaya hazırlanıyor.
NASA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ajans, 'Astrofizik Orta Sınıf Kaşif Misyonu' kapsamında 'UVEX' (UltraViolet EXplorer) isimli uzay teleskobunu, morötesi ışınları incelemek üzere 2030'da uzaya gönderme kararı aldı.
UVEX teleskobu yardımıyla galaksilerin, yıldız patlamalarının ve büyük yıldızların incelenmesi hedefleniyor.NASA Bilim Misyonu Direktörlüğünden Nicola Fox, konuya ilişkin, "UVEX teleskobu, galaksilerin doğasını daha iyi anlamamıza ve evrendeki değişen olayları takip etmemize yardımcı olacak" değerlendirmesinde bulundu.
300 milyon dolar bütçesi var
Ajansın Astrofizik Bölümü Direktörü Mark Clampin ise UVEX'in, evrendeki çoklu dalga boylarının ve geçici değişimlerin izlenmesine yardımcı olacağını söyledi. UVEX teleskobunun 2 yıllık görev maliyetinin, fırlatma giderleri hariç 300 milyon dolar olması bekleniyor.