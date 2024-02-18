https://sputniknews.com.tr/20240218/marmara-denizinde-batan-gemiyle-ilgili-bursa-cumhuriyet-bassavciligindan-aciklama-1080855662.html

Marmara Denizi'nde batan gemiyle ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama

Marmara Denizi'nde batan gemiyle ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama

Sputnik Türkiye

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan ve dün bir kişinin cansız bedenine ulaşılan "Batuhan A" adlı kargo gemisindeki arama... 18.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-18T18:07+0300

2024-02-18T18:07+0300

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Bursa'nın Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde kıyıdan 4 mil açıkta 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu görüntüleme cihazlarıyla belirlenen gemideki 5 kişi için arama kurtarma çalışmaları, 4. gününde 852 personelle sürüyor.TCG Akın gemisinde görevli dalgıçlar tarafından 51 metre derinlikte yeri tespit edilen kargo gemisinin enkazının bulunduğu bölgeye beşinci kez dalış gerçekleştirildi.Havadan ve karadan devam eden arama kurtarma çalışmalarına ilişkin Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, gemide bulunan 6 mürettebattan biri olan Zeynep Kılınç'ın cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildiği aktarıldı.Kayıp 5 mürettebat için arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:Ne olmuştu?Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında kıyıdan 4 mil açıkta batmıştı. Görüntüleme cihazlarıyla yapılan çalışmalarda geminin enkazının 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu belirlenmişti.Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların 17 Şubat'ta gerçekleştirdiği dalışta, gemide aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedenine ulaşılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240218/imrali-adasi-aciklarinda-batan-geminin-ici-goruntulendi-1080844092.html

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