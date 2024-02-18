https://sputniknews.com.tr/20240218/imrali-adasi-aciklarinda-batan-geminin-ici-goruntulendi-1080844092.html
İmralı Adası açıklarında batan geminin içi görüntülendi
İmralı Adası açıklarında batan geminin içi görüntülendi
Sputnik Türkiye
'Batuhan A' adlı kargo gemisinin enkazında Zeynep Kılınç'ın cansız bedenine ulaşılmasının ardından 5 mürettebat için arama çalışmaları devam ederken batan... 18.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-18T12:43+0300
2024-02-18T12:43+0300
2024-02-18T12:43+0300
türkiye
imralı
batık
gemi
marmara denizi
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Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan ve dün aşçı Zeynep Kılınç'ın cansız bedenine ulaşılan 'Batuhan A' adlı kargo gemisindeki diğer 5 kişi için arama kurtarma çalışmaları 4. gününde devam etti. Bursa'nın Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi açıklarında 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu görüntüleme cihazlarıyla belirlenen gemiyle ilgili çalışmalarda çok sayıda personel görev aldı.Geminin enkazı ise içeriden görüntülendi.
https://sputniknews.com.tr/20240218/batik-gemide-cesedi-bulunan-asci-zeynep-kilinc-topraga-verildi-1080843300.html
türkiye
imralı
marmara denizi
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imralı, batık, gemi, marmara denizi
imralı, batık, gemi, marmara denizi
İmralı Adası açıklarında batan geminin içi görüntülendi
'Batuhan A' adlı kargo gemisinin enkazında Zeynep Kılınç'ın cansız bedenine ulaşılmasının ardından 5 mürettebat için arama çalışmaları devam ederken batan geminin enkazı da görüntülendi.
Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan ve dün aşçı Zeynep Kılınç'ın cansız bedenine ulaşılan 'Batuhan A' adlı kargo gemisindeki diğer 5 kişi için arama kurtarma çalışmaları 4. gününde devam etti.
Bursa'nın Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi açıklarında 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu görüntüleme cihazlarıyla belirlenen gemiyle ilgili çalışmalarda çok sayıda personel görev aldı.
Geminin enkazı ise içeriden görüntülendi.