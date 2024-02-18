https://sputniknews.com.tr/20240218/imrali-adasi-aciklarinda-batan-geminin-ici-goruntulendi-1080844092.html

İmralı Adası açıklarında batan geminin içi görüntülendi

İmralı Adası açıklarında batan geminin içi görüntülendi

Sputnik Türkiye

'Batuhan A' adlı kargo gemisinin enkazında Zeynep Kılınç'ın cansız bedenine ulaşılmasının ardından 5 mürettebat için arama çalışmaları devam ederken batan... 18.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-18T12:43+0300

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2024-02-18T12:43+0300

türkiye

imralı

batık

gemi

marmara denizi

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Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan ve dün aşçı Zeynep Kılınç'ın cansız bedenine ulaşılan 'Batuhan A' adlı kargo gemisindeki diğer 5 kişi için arama kurtarma çalışmaları 4. gününde devam etti. Bursa'nın Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi açıklarında 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu görüntüleme cihazlarıyla belirlenen gemiyle ilgili çalışmalarda çok sayıda personel görev aldı.Geminin enkazı ise içeriden görüntülendi.

https://sputniknews.com.tr/20240218/batik-gemide-cesedi-bulunan-asci-zeynep-kilinc-topraga-verildi-1080843300.html

türkiye

imralı

marmara denizi

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imralı, batık, gemi, marmara denizi