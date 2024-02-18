https://sputniknews.com.tr/20240218/batik-gemide-cesedi-bulunan-asci-zeynep-kilinc-topraga-verildi-1080843300.html

Batık gemide cesedi bulunan aşçı Zeynep Kılınç toprağa verildi

Batık gemide cesedi bulunan aşçı Zeynep Kılınç toprağa verildi

Sputnik Türkiye

Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan kargo gemisinde hayatını kaybeden aşçı Zeynep Kılınç Adana'da toprağa verildi. 18.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-18T12:17+0300

2024-02-18T12:17+0300

2024-02-18T12:17+0300

marmara denizi

batık

gemi

türkiye

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Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere bin 250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden Batuhan A adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle Karacabey ilçesi açıklarında battı.Yapılan arama çalışmalarında gemide aşçı olarak çalışan mürettebat 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedeni bulundu. Bursa'da yapılan otopsisinin ardından Kılıç'ın cenazesi Adana'ya gönderildi. Adana'da Kabasakal Mezarlığında Kılıç'ın cenazesi toprağa verildi.

https://sputniknews.com.tr/20240217/batik-gemiden-cikarilan-ilk-cesedin-asci-zeynep-kilinca-ait-oldugu-ortaya-cikti-1080833683.html

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