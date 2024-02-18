https://sputniknews.com.tr/20240218/batik-gemide-cesedi-bulunan-asci-zeynep-kilinc-topraga-verildi-1080843300.html
Batık gemide cesedi bulunan aşçı Zeynep Kılınç toprağa verildi
Batık gemide cesedi bulunan aşçı Zeynep Kılınç toprağa verildi
Sputnik Türkiye
Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan kargo gemisinde hayatını kaybeden aşçı Zeynep Kılınç Adana'da toprağa verildi. 18.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-18T12:17+0300
2024-02-18T12:17+0300
2024-02-18T12:17+0300
marmara denizi
batık
gemi
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Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere bin 250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden Batuhan A adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle Karacabey ilçesi açıklarında battı.Yapılan arama çalışmalarında gemide aşçı olarak çalışan mürettebat 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedeni bulundu. Bursa'da yapılan otopsisinin ardından Kılıç'ın cenazesi Adana'ya gönderildi. Adana'da Kabasakal Mezarlığında Kılıç'ın cenazesi toprağa verildi.
https://sputniknews.com.tr/20240217/batik-gemiden-cikarilan-ilk-cesedin-asci-zeynep-kilinca-ait-oldugu-ortaya-cikti-1080833683.html
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aşçı zeynep kılınç, zeynep kılınç batan gemi, batık gemi zeynep kılınç
aşçı zeynep kılınç, zeynep kılınç batan gemi, batık gemi zeynep kılınç
Batık gemide cesedi bulunan aşçı Zeynep Kılınç toprağa verildi
Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan kargo gemisinde hayatını kaybeden aşçı Zeynep Kılınç Adana'da toprağa verildi.
Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere bin 250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden Batuhan A adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle Karacabey ilçesi açıklarında battı.
Yapılan arama çalışmalarında gemide aşçı olarak çalışan mürettebat 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedeni bulundu. Bursa'da yapılan otopsisinin ardından Kılıç'ın cenazesi Adana'ya gönderildi.
Adana'da Kabasakal Mezarlığında Kılıç'ın cenazesi toprağa verildi.