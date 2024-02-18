https://sputniknews.com.tr/20240218/mardinde-iki-aile-arasinda-kavga-cikti-17-yarali-1080861133.html

Mardin'de iki aile arasında kavga çıktı: 17 yaralı

Mardin'de iki aile arasında kavga çıktı: 17 yaralı

Sputnik Türkiye

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 11 kişi yaralandı. 18.02.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

mardin

kızıltepe

silah

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı sopalı ve silahlı kavgada 17 kişi yaralandı.Kırsal Ekinlik Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle iki aile arasında tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan taşlı sopalı ve silahlı kavgada, A.Ç, B.Ç, A.Ç, Z.Ç, H.Ç, M.O, Y.U, T.U, İ.U, Y.U, C.U, Y.U, A.U, E.U, N.U, F.U. ile H.U. yaralandı.İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.Jandarma ekipleri mahallede güvenlik önlemi aldı.

https://sputniknews.com.tr/20240208/once-kavga-edip-ifade-verdiler-ardindan-kavgaya-devam-ettiler-1i-agir-2-yarali-1080523158.html

türkiye

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kızıltepe

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