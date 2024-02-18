https://sputniknews.com.tr/20240218/maden-sirketinin-turkiye-muduru-adli-kontrolle-serbest-birakildi-1080851296.html
Maden şirketinin Türkiye müdürü adli kontrolle serbest bırakıldı
Maden şirketinin Türkiye müdürü adli kontrolle serbest bırakıldı
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Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan şirketin Türkiye'deki müdürü C.D... 18.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-18T16:08+0300
2024-02-18T16:08+0300
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İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.Bu kapsamda altın madeni ocağını işleten şirketin "Türkiye Ülke Müdürü" C.D. gözaltına alındı.İşlemlerinin ardından İliç Adliyesine sevk edilen zanlı, yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Toprak kaymasına ilişkin soruşturmada, aralarında maden ocağını işleten firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 6 zanlı tutuklanmış, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240218/icisleri-bakani-yerlikaya-ve-enerji-ve-tabii-bayraktar-maden-ocagi-sahasinda-aciklamalarda-1080844470.html
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maden, maden ocağı, son dakika, erzincan
maden, maden ocağı, son dakika, erzincan
Maden şirketinin Türkiye müdürü adli kontrolle serbest bırakıldı
16:08 18.02.2024 (güncellendi: 18:12 18.02.2024)
Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan şirketin Türkiye'deki müdürü C.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.
Bu kapsamda altın madeni ocağını işleten şirketin "Türkiye Ülke Müdürü" C.D. gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından İliç Adliyesine sevk edilen zanlı, yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Toprak kaymasına ilişkin soruşturmada, aralarında maden ocağını işleten firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 6 zanlı tutuklanmış, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.