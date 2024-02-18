https://sputniknews.com.tr/20240218/icisleri-bakani-yerlikaya-ve-enerji-ve-tabii-bayraktar-maden-ocagi-sahasinda-aciklamalarda-1080844470.html
Bakanlar maden ocağı sahasında açıklamalarda bulundu: '35 milyon metreküp toprak var'
Bakanlar maden ocağı sahasında açıklamalarda bulundu: '35 milyon metreküp toprak var'
Sputnik Türkiye
Erzincan’ın İliç ilçesindeki maden ocağı sahasında açıklama yapan İçişleri Bakanı Yerlikaya, 2 bin 700 personel ve 800 araçla çalışmaların sürdüğünü, bölgede... 18.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-18T13:09+0300
2024-02-18T13:09+0300
2024-02-18T13:35+0300
erzincan
türkiye
ali yerlikaya
maden ocağı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/12/1080844920_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_be71b5d6ca6245c426892b26298e63f2.jpg
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan’ın İliç ilçesindeki maden ocağı sahasındaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.Bakan Bayraktar bölgedeki toprağın tamamını kaldırmak durumunda olduklarını ifade ederken Bakan Yerlikaya, "35 milyon metreküp toprak var. 2 bin 700 personel, 800 araç sahada çalışıyor" dedi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bayraktar açıklamasında "Aslında bu bölge tahliye edilmeye başlanmış durumda. Arama faaliyeti ile ilgili büyük bir çalışma söz konusu. Allahın yüzümüze bakmasına ihtiyacımız var. Burada çevre ile ilgili alınması gereken tedbirler söz konusuydu. Su ve toprak numuneleri temiz çıktı. Buradaki toprağın tamamını kaldırmak durumundayız. Burada halk sağlığına zarar verecek hiçbir şey bulunmuyor şu anda. Arama faaliyeti ile ilgili bir sonuç almayı ümit ediyoruz" ifadelerine yer verdi.
erzincan
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/12/1080844920_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_3c32ec8012374e40fdec39612b939872.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
erzincan, ali yerlikaya, maden ocağı
erzincan, ali yerlikaya, maden ocağı
Bakanlar maden ocağı sahasında açıklamalarda bulundu: '35 milyon metreküp toprak var'
13:09 18.02.2024 (güncellendi: 13:35 18.02.2024)
Ayrıntılar geliyor
Erzincan’ın İliç ilçesindeki maden ocağı sahasında açıklama yapan İçişleri Bakanı Yerlikaya, 2 bin 700 personel ve 800 araçla çalışmaların sürdüğünü, bölgede 35 milyon metreküp toprak olduğunu belirtti. Enerji Bakanı Bayraktar ise "Su ve topraktan alınan numunelerde çevre ve halk sağlığına zararlı bulguya rastlanmadı" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan’ın İliç ilçesindeki maden ocağı sahasındaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Bayraktar bölgedeki toprağın tamamını kaldırmak durumunda olduklarını ifade ederken Bakan Yerlikaya, "35 milyon metreküp toprak var. 2 bin 700 personel, 800 araç sahada çalışıyor" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bayraktar açıklamasında "Aslında bu bölge tahliye edilmeye başlanmış durumda. Arama faaliyeti ile ilgili büyük bir çalışma söz konusu. Allahın yüzümüze bakmasına ihtiyacımız var. Burada çevre ile ilgili alınması gereken tedbirler söz konusuydu. Su ve toprak numuneleri temiz çıktı. Buradaki toprağın tamamını kaldırmak durumundayız. Burada halk sağlığına zarar verecek hiçbir şey bulunmuyor şu anda. Arama faaliyeti ile ilgili bir sonuç almayı ümit ediyoruz" ifadelerine yer verdi.