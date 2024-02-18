https://sputniknews.com.tr/20240218/icisleri-bakani-yerlikaya-ve-enerji-ve-tabii-bayraktar-maden-ocagi-sahasinda-aciklamalarda-1080844470.html

Bakanlar maden ocağı sahasında açıklamalarda bulundu: '35 milyon metreküp toprak var'

Bakanlar maden ocağı sahasında açıklamalarda bulundu: '35 milyon metreküp toprak var'

Sputnik Türkiye

Erzincan’ın İliç ilçesindeki maden ocağı sahasında açıklama yapan İçişleri Bakanı Yerlikaya, 2 bin 700 personel ve 800 araçla çalışmaların sürdüğünü, bölgede... 18.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-18T13:09+0300

2024-02-18T13:09+0300

2024-02-18T13:35+0300

erzincan

türkiye

ali yerlikaya

maden ocağı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan’ın İliç ilçesindeki maden ocağı sahasındaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.Bakan Bayraktar bölgedeki toprağın tamamını kaldırmak durumunda olduklarını ifade ederken Bakan Yerlikaya, "35 milyon metreküp toprak var. 2 bin 700 personel, 800 araç sahada çalışıyor" dedi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bayraktar açıklamasında "Aslında bu bölge tahliye edilmeye başlanmış durumda. Arama faaliyeti ile ilgili büyük bir çalışma söz konusu. Allahın yüzümüze bakmasına ihtiyacımız var. Burada çevre ile ilgili alınması gereken tedbirler söz konusuydu. Su ve toprak numuneleri temiz çıktı. Buradaki toprağın tamamını kaldırmak durumundayız. Burada halk sağlığına zarar verecek hiçbir şey bulunmuyor şu anda. Arama faaliyeti ile ilgili bir sonuç almayı ümit ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

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erzincan, ali yerlikaya, maden ocağı