https://sputniknews.com.tr/20240218/erzincanda-maden-ocagindaki-sorusturmada-sirketin-turkiye-muduru-gozaltina-alindi-1080841183.html
Erzincan'da maden ocağındaki soruşturmada şirketin Türkiye müdürü gözaltına alındı
Erzincan'da maden ocağındaki soruşturmada şirketin Türkiye müdürü gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin soruşturmada, şirketin Türkiye'deki müdürü C.D. gözaltına alındı. 18.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-18T11:01+0300
2024-02-18T11:01+0300
2024-02-18T11:06+0300
türkiye
erzincan
son dakika
maden ocağı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/12/1080841467_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_c1e24f6c5903d8ec6d06ab90b3d1faa9.jpg
İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürüyor.Bu kapsamda altın madeni ocağını işleten şirketin 'Türkiye Ülke Müdürü' C.D. yakalandı.Toprak kaymasına ilişkin soruşturmada, aralarında maden ocağını işleten firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 6 zanlı tutuklanmış, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240217/istanbul-universitesinden-toprak-kaymasina-iliskin-on-inceleme-raporu-20-milyon-160-bin-metrekup-1080832226.html
türkiye
erzincan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/12/1080841467_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_45a06873e615e801676582c67ab92edb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
erzincan, son dakika, maden ocağı
erzincan, son dakika, maden ocağı
Erzincan'da maden ocağındaki soruşturmada şirketin Türkiye müdürü gözaltına alındı
11:01 18.02.2024 (güncellendi: 11:06 18.02.2024)
Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin soruşturmada, şirketin Türkiye'deki müdürü C.D. gözaltına alındı.
İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürüyor.
Bu kapsamda altın madeni ocağını işleten şirketin 'Türkiye Ülke Müdürü' C.D. yakalandı.
Toprak kaymasına ilişkin soruşturmada, aralarında maden ocağını işleten firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 6 zanlı tutuklanmış, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.