https://sputniknews.com.tr/20240218/kafes-42-operasyonunda-12-gozalti--1080839717.html
Kafes-42 operasyonunda 12 gözaltı
Kafes-42 operasyonunda 12 gözaltı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşlılığını kırmızı bültenle aranan Beratcan Gökdemir’in yaptığı suç örgütüne yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen... 18.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-18T10:21+0300
2024-02-18T10:21+0300
2024-02-18T10:39+0300
türkiye
ali yerlikaya
operasyon
kafes
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Elebaşılığını kırmızı bültenle aranan Beratcan Gökdemir’in (yurtdışı firar) yaptığı organize suç örgütünün İstanbul’da jandarma bölgesindeki üyelerine yönelik yapılan ‘Kafes-42’operasyonunda 12 örgüt üyesi şüpheli yakalandı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine nefes aldırmayacağız” ifadelerini kullandı. Bakan Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan fiziki ve teknik takip sonucu suç örgütünün talimatları firari olarak yurt dışında yaşayan elebaşından telefon yoluyla aldıkları, sözde ‘tahsilat’ adı altında mağdurlara cebir, tehdit ve şiddet uyguladıkları, silahla adam yaraladıkları ve uzun namlulu silahlar ile motorlu ve maskeli olarak ev ve iş yeri kurşunladıklarının tespit edildiği bilgisini paylaştı. Bakan Yerlikaya, operasyonda AK-47 piyade tüfeği, M-16 piyade tüfeği ve Glock marka 9 mm tabanca ele geçirildiğini açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20240218/goc-idaresi-baskanligindan-geri-gonderme-merkezlerinde-kotu-muamele-iddialarina-iliskin-aciklama-1080838990.html
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ali yerlikaya, operasyon, kafes
ali yerlikaya, operasyon, kafes
Kafes-42 operasyonunda 12 gözaltı
10:21 18.02.2024 (güncellendi: 10:39 18.02.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşlılığını kırmızı bültenle aranan Beratcan Gökdemir’in yaptığı suç örgütüne yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen 'Kafes-42' operasyonunda 12 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Elebaşılığını kırmızı bültenle aranan Beratcan Gökdemir’in (yurtdışı firar) yaptığı organize suç örgütünün İstanbul’da jandarma bölgesindeki üyelerine yönelik yapılan ‘Kafes-42’operasyonunda 12 örgüt üyesi şüpheli yakalandı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine nefes aldırmayacağız” ifadelerini kullandı.
Bakan Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan fiziki ve teknik takip sonucu suç örgütünün talimatları firari olarak yurt dışında yaşayan elebaşından telefon yoluyla aldıkları, sözde ‘tahsilat’ adı altında mağdurlara cebir, tehdit ve şiddet uyguladıkları, silahla adam yaraladıkları ve uzun namlulu silahlar ile motorlu ve maskeli olarak ev ve iş yeri kurşunladıklarının tespit edildiği bilgisini paylaştı. Bakan Yerlikaya, operasyonda AK-47 piyade tüfeği, M-16 piyade tüfeği ve Glock marka 9 mm tabanca ele geçirildiğini açıkladı.