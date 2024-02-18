https://sputniknews.com.tr/20240218/goc-idaresi-baskanligindan-geri-gonderme-merkezlerinde-kotu-muamele-iddialarina-iliskin-aciklama-1080838990.html

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan geri gönderme merkezlerinde kötü muamele iddialarına ilişkin açıklama

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan geri gönderme merkezlerinde kötü muamele iddialarına ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

Göç İdaresi Başkanlığı, "Geri gönderme merkezlerindeki yabancılara kötü muamele gösterildiği" iddialarına yönelik "Kötü muamele iddiaları kesinlikle doğru... 18.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-18T09:34+0300

2024-02-18T09:34+0300

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Göç İdaresi Başkanlığı'nca, sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında geri gönderme merkezleriyle ilgili iddialara ilişkin açıklama yapıldı.Açıklamada, geri gönderme merkezlerinde idari gözetim altına alınan her bir yabancının öncelikle kayıt altına alındığı ve durumunun bireysel olarak değerlendirildiği kaydedildi.Söz konusu yabancılara, yakınlarına, yasal temsilcisine ve avukata erişme, bunlarla görüşme yapabilme, ayrıca telefon hizmetlerine erişme imkanı sağlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Açıklamada, "Türkiye'nin huzuru ve güvenliği için ilgili kurumlarımızla işbirliği ve koordinasyon içinde yürütülen kamu düzeni ve güvenliği ile ilgili çalışmaları ve terörle mücadeleyi hedef alan, yalan ve iftira niteliğindeki söz konusu paylaşımlar, kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Gece gündüz demeden titiz ve tavizsiz bir çalışma yürüten Başkanlığımızın ağır ve mesnetsiz ithamlarda bulunularak saldırıya maruz bırakılması kabul edilemez" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada ayrıca, haberler ve sosyal medya paylaşımları hakkında yasal sürecin başlatıldığı belirtildi.

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