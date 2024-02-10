https://sputniknews.com.tr/20240210/yerlikaya-duyurdu-kalkan-12-operasyonlarinda-49-insan-kacakcisi-ile-142-kacak-gocmen-yakalandi-1080598165.html

Yerlikaya duyurdu: ‘Kalkan 12’ operasyonlarında 49 insan kaçakçısı ile 142 kaçak göçmen yakalandı

Yerlikaya duyurdu: ‘Kalkan 12’ operasyonlarında 49 insan kaçakçısı ile 142 kaçak göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik gerçekleştirilen ‘Kalkan-12’ operasyonlarında, 49 göçmen... 10.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-10T13:08+0300

2024-02-10T13:08+0300

2024-02-10T13:08+0300

türkiye

ali yerlikaya

göçmen

kaçak göçmen

göçmen krizi

göçmen krizi

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/0c/1061103362_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7cdb9ca5cfae06eed1670b6b5c8a397f.jpg

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik "Kalkan-12" operasyonlarında 49 göçmen kaçakçısı ve 142 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önlemek için yurdun her bölgesinde operasyonların aralıksız devam ettiğini belirtti.Türkiye'yi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceklerini vurgulayan Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:Operasyonlar sonucu 5 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 6 araç, çok miktarda döviz ve Türk lirasına el konulduğunu ifade eden Yerlikaya, yakalanan düzensiz göçmenlerin il göç idaresi müdürlüklerine teslim edildiğini ve sınır dışı işlemlerinin başlatıldığını bildirdi.Operasyon görüntülerini de paylaşan Yerlikaya, "Operasyonları koordine eden valilerimizi, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Dairesini, operasyonları düzenleyen kahraman polisimizi, kahraman jandarmamızı ve Göç İdaresi Başkanlığımızın personelini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240205/gocmenler-abdye-illegal-giris-yapmak-icin-tiktokdaki-yollari-takip-ediyorlar-1080406629.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ali yerlikaya, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, göçmen krizi