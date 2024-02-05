https://sputniknews.com.tr/20240205/gocmenler-abdye-illegal-giris-yapmak-icin-tiktokdaki-yollari-takip-ediyorlar-1080406629.html
Göçmenler ABD'ye illegal giriş yapmak için TikTok'daki yolları takip ediyorlar
Göçmenler ABD'ye illegal giriş yapmak için TikTok'daki yolları takip ediyorlar
X'in sahibi Elon Musk'un paylaştığı 60 minutes programında Çin'den ABD'ye gelen göçmenlerin TikTok'da gördüğü bir yolla sınırdan geçiş yaptığı öğrenildi. 05.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-05T11:59+0300
2024-02-05T11:59+0300
2024-02-05T12:00+0300
dünya
yasadışı göçmenler
abd
meksika
meksika duvarı
meksika körfezi
elon musk
çin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103947/91/1039479104_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_149238e8a9217580e4b0a0f0c0572f6f.jpg
ABD'de göçmen krizi sürmeye devam ederken Cumhuriyetçiler başta olmak üzere birçok grup göçmenlere tepki gösteriyor. Elon Musk'un da son zamanlarda Meksika sınırından geçen göçmenlere karşı tepki yağdırması sonrasında, göçmenlerin ABD'ye nasıl geçtiğine yönelik videolar paylaşmaya başladı.Musk'un paylaştığı videodaki kaynağa göre, ABD'ye gelen Çinli göçmenler, önceden tüm rotayı genellikle 'dans' ve 'eğlence' uygulaması olarak bilinen TikTok'tan izliyor. Bu nedenle Çinli göçmenlerin bu yolu takip ettiğini ve ABD sınırının ne kadar güvensiz olduğunu vurgulayan Musk'un videosunda şu sözler yer alıyor:
https://sputniknews.com.tr/20240204/abd---meksika-sinirinda-gocmen-karsiti-protestolar-devam-ediyor--1080379411.html
meksika
meksika körfezi
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103947/91/1039479104_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_e6f7f4c8eab28593bf0f457cbc3becae.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yasadışı göçmenler, abd, meksika, meksika duvarı, meksika körfezi, elon musk, çin
yasadışı göçmenler, abd, meksika, meksika duvarı, meksika körfezi, elon musk, çin
Göçmenler ABD'ye illegal giriş yapmak için TikTok'daki yolları takip ediyorlar
11:59 05.02.2024 (güncellendi: 12:00 05.02.2024)
X'in sahibi Elon Musk'un paylaştığı 60 minutes programında Çin'den ABD'ye gelen göçmenlerin TikTok'da gördüğü bir yolla sınırdan geçiş yaptığı öğrenildi.
ABD'de göçmen krizi sürmeye devam ederken Cumhuriyetçiler başta olmak üzere birçok grup göçmenlere tepki gösteriyor. Elon Musk'un da son zamanlarda Meksika sınırından geçen göçmenlere karşı tepki yağdırması sonrasında, göçmenlerin ABD'ye nasıl geçtiğine yönelik videolar paylaşmaya başladı.
Musk'un paylaştığı videodaki kaynağa göre, ABD'ye gelen Çinli göçmenler, önceden tüm rotayı genellikle 'dans' ve 'eğlence' uygulaması olarak bilinen TikTok'tan izliyor. Bu nedenle Çinli göçmenlerin bu yolu takip ettiğini ve ABD sınırının ne kadar güvensiz olduğunu vurgulayan Musk'un videosunda şu sözler yer alıyor:
"Biz, tüm bu göçmenlerin nasıl özellikle sadece bu yoldan Kaliforniya'ya nasıl geçtiğini merak ediyoruz. Cevap ise aslında ellerinde. Anlaşılıyor ki, bu yollar TikTok'tan öğrenilmiş. Normalde TikTok, Çin'de başlatılan bir sosyal medya platformu. Fakat bu platformda insan kaçakçıları ve ABD'ye gidiş yolunun nasıl olduğuna dair her şey bulunuyor, bizim bulduğumuz delik de dahil. Bizi bu durumun ne kadar kolay ve normal olduğunu görmek çok şaşırttı. Göçmenler daha sonrasında ise 500 metre kadar gidip ABD polisine teslim oldu"