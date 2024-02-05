Göçmenler ABD'ye illegal giriş yapmak için TikTok'daki yolları takip ediyorlar

"Biz, tüm bu göçmenlerin nasıl özellikle sadece bu yoldan Kaliforniya'ya nasıl geçtiğini merak ediyoruz. Cevap ise aslında ellerinde. Anlaşılıyor ki, bu yollar TikTok'tan öğrenilmiş. Normalde TikTok, Çin'de başlatılan bir sosyal medya platformu. Fakat bu platformda insan kaçakçıları ve ABD'ye gidiş yolunun nasıl olduğuna dair her şey bulunuyor, bizim bulduğumuz delik de dahil. Bizi bu durumun ne kadar kolay ve normal olduğunu görmek çok şaşırttı. Göçmenler daha sonrasında ise 500 metre kadar gidip ABD polisine teslim oldu"