https://sputniknews.com.tr/20240218/japonya-kieve-mali-destege-hazirlaniyor-1080838863.html

Japonya, Kiev’e mali desteğe hazırlanıyor

Japonya, Kiev’e mali desteğe hazırlanıyor

Sputnik Türkiye

ABD ile birlikte Rusya’ya yaptırım uygulayan ülkelerin başında gelen Japonya, Ukrayna'nın altyapısının yeniden inşası dahil 7 farklı alanda toplam 15,8 milyar... 18.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-18T09:23+0300

2024-02-18T09:23+0300

2024-02-18T09:23+0300

ukrayna krizi

japonya

abd

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tokyo

ukrayna

mali yardım

kiev

rusya

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Resmi Kyodo Ajansının kabine kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Japonya, Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğü Ukrayna'nın yeniden inşasına destek verecek.Buna göre, Tokyo'da yarın düzenlenecek "Ekonomik Yeniden Yapılanmanın Teşviki için Japonya-Ukrayna Konferansı'nda" 10'dan fazla işbirliği zaptı imzalanacak.Konferansa, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ile iki ülkeden bürokrasi ve iş dünyasından 300'ü aşkın yetkili iştirak edecek.Merkezi hükümet, Ukrayna'nın altyapısının yeniden inşası ve mayın temizliği dahil Ukrayna'ya 7 farklı alanda toplam 15,8 milyar yen finansman sağlayacak.Kyodo'a bu ay içinde konuşan Şmıgal, enerji, altyapı, tarım, mühendislik alanlarında Japon firmalarının "iyileşmeye yardımcı olmada büyük rol" oynayabileceğini söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20240217/orban-abnin-ukrayna-stratejisi-basarisizlikla-sonuclandi-1080837760.html

japonya

abd

tokyo

ukrayna

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japonya, abd, g7, tokyo, ukrayna, mali yardım, kiev, rusya