https://sputniknews.com.tr/20240218/hamsi-gazindan-zehirlenen-3-balikci-hayatini-kaybetti-1080857390.html
Hamsi gazından zehirlenen 3 balıkçı hayatını kaybetti
Hamsi gazından zehirlenen 3 balıkçı hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyonu’na bağlı Abhazya’da bulunan, Sarıyer-Rumeli Feneri’ne bağlı ‘Eminoğulları 4’ isimli balıkçı teknesindeki 3 mürettebat, ambardaki hamsi... 18.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-18T19:44+0300
2024-02-18T19:44+0300
2024-02-18T19:44+0300
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hamsi
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gaz
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balıkçı
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Edinilen bilgiye göre, 2023 yılı aralık ayında Ünye Limanı’ndan ayırılan ve 30 mürettebatı bulunan Eminoğulları 4 isimli balıkçı teknesi, balık unu ve yağı fabrikalarına hamsi avlamak için Rusya’nın Soçi açıklarında avlanmaya başladı. Sarıyer-Rumeli Feneri’ne bağlı Eminoğulları 4 balıkçı teknesindeki 6 mürettebat, teknenin ambar kısmında çalıştıkları esnada hamsi gazından dolayı zehirlendi.3 Türk balıkçı hayatını kaybettiTürk balıkçılardan Caner Gürkan, Cengiz Demirci ve Emrah Bakırcı olayda hayatını kaybederken, 3 balıkçı ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Balıkçıların cansız bedenlerinin bulunduğu Eminoğlulları 4 balıkçı teknesi, bugün Ünye Limanı’na yanaştı.Ünye Cumhuriyet Savcısı’nın gemide yaptığı incelemenin ardından balıkçıların cenazeleri, otopsi ve aileleri tarafından teşhis edilmek için Ünye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayda hayatını kaybeden balıkçılardan birisinin Rizeli, ikisinin ise Samsun’un Terme ilçesinden olduğu öğrenildi.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240105/hamsi-ihracatindan-iki-yilda-yaklasik-25-milyon-dolar-doviz-geliri-elde-edildi-1079345525.html
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hamsi, zehirlenme, gaz, rusya, türk, balıkçı, balıkçı gemisi
hamsi, zehirlenme, gaz, rusya, türk, balıkçı, balıkçı gemisi
Hamsi gazından zehirlenen 3 balıkçı hayatını kaybetti
Rusya Federasyonu’na bağlı Abhazya’da bulunan, Sarıyer-Rumeli Feneri’ne bağlı ‘Eminoğulları 4’ isimli balıkçı teknesindeki 3 mürettebat, ambardaki hamsi gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, 2023 yılı aralık ayında Ünye Limanı’ndan ayırılan ve 30 mürettebatı bulunan Eminoğulları 4 isimli balıkçı teknesi, balık unu ve yağı fabrikalarına hamsi avlamak için Rusya’nın Soçi açıklarında avlanmaya başladı. Sarıyer-Rumeli Feneri’ne bağlı Eminoğulları 4 balıkçı teknesindeki 6 mürettebat, teknenin ambar kısmında çalıştıkları esnada hamsi gazından dolayı zehirlendi.
3 Türk balıkçı hayatını kaybetti
Türk balıkçılardan Caner Gürkan, Cengiz Demirci ve Emrah Bakırcı olayda hayatını kaybederken, 3 balıkçı ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Balıkçıların cansız bedenlerinin bulunduğu Eminoğlulları 4 balıkçı teknesi, bugün Ünye Limanı’na yanaştı.
Ünye Cumhuriyet Savcısı’nın gemide yaptığı incelemenin ardından balıkçıların cenazeleri, otopsi ve aileleri tarafından teşhis edilmek için Ünye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayda hayatını kaybeden balıkçılardan birisinin Rizeli, ikisinin ise Samsun’un Terme ilçesinden olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.