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https://sputniknews.com.tr/20240105/hamsi-ihracatindan-iki-yilda-yaklasik-25-milyon-dolar-doviz-geliri-elde-edildi-1079345525.html
Hamsi ihracatından iki yılda yaklaşık 25 milyon dolar döviz geliri elde edildi
Hamsi ihracatından iki yılda yaklaşık 25 milyon dolar döviz geliri elde edildi
Türkiye genelinde son 2 yılda hamsi ihracatından 24 milyon 882 bin 508 dolar döviz girdisi sağlanırken, en fazla hamsi ihracatı Fransa, Belçika ve Almanya’ya... 05.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-05T09:42+0300
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karadeniz
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2023 yılında 26 ülkeye hamsi ihracatından 3 milyon 54 bin 263 kilogram karşılığı 13 milyon 745 bin 45 dolar döviz girdisi sağlanırken, 2022 yılında 2 milyon 102 bin 628 kilogram karşılığı 11 milyon 137 bin 463 dolar olarak gerçekleşti. 2023 yılında yapılan hamsi ihracatında ilk üç sırayı 4 milyon 831 bin 138 dolar ile Fransa, 4 milyon 86 bin 121 dolar ile Belçika, 1 milyon 349 bin 308 dolar ile Almanya alırken toplam 26 ülkeye yapılan ihracatta ise 13 milyon 745 bin 45 dolarlık döviz girdisi sağlandı.İhracat yapılan ülkeler arasında Somali, Kenya ve Malezya gibi ülkelerde yer alırken Fransa, Belçika, Almanya, Birleşik Devletler, Birleşik Krallık, Ukrayna, İspanya, KKTC, Hollanda, İsveç, Suriye, İsviçre, Azerbaycan-Nahçivan, Yunanistan, Kanada, Romanya, Gürcistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya, Özbekistan, Lübnan, Irak, Moldavya olmak üzere toplam 26 ülkeye 3 milyon 54 bin 263 kilogram karşılığı 13 milyon 745 bin 45 dolarlık ihracat gerçekleşti.Trabzon’dan ise 2023 yılında Almanya, İsveç, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kanada olmak üzere 4 ülkeye yapılan hamsi ihracatında 157 bin 582 kilogram karşılığı 561 bin 32 dolar döviz girdisi sağlanırken, Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, hamsi ihracatındaki artışa dikkat çekti.Gürdoğan, “Türkiye geneline baktığımız zaman 13 milyon dolayında bir döviz girdisi var bir önceki seneye bakıldığında ise bu rakam 11 milyon dolaylarında gerçekleşti. Dolayısıyla ihracatımızın arttığını görüyoruz. Hamsi ihracatı genellikle Fransa, Almanya, Belçika gibi ülkelere yapılıyor yeni Pazar olarak ta Afrika ülkelerine de hamsi ihracatını başlatmış bulunuyoruz. Henüz hamsi sezonu bitmedi dolayısıyla bu rakamın daha da artacağını bekliyoruz. Hamsi ihracatında 11 milyondan 13 milyon doları çıktığımızı göz önüne aldığımız zaman 2 milyon dolarlık bir artış söz konusu. Rakam bazında da bin ton artış söz konusu dolayısıyla bu sezonun daha verimli geçtiğini söyleyebiliriz. 2023 yılında Trabzon’dan yapılan hamsi ihracatında 157 bin ton kilogram karşılığı 561 bin dolar döviz girdisi sağlandı. Bir önceki yıla bakıldığında artış söz konusu dolayısıyla bölgemizden de ihracatın arttığını söyleyebiliriz” dedi
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hamsi, trabzon, karadeniz, ihracat, döviz
hamsi, trabzon, karadeniz, ihracat, döviz

Hamsi ihracatından iki yılda yaklaşık 25 milyon dolar döviz geliri elde edildi

09:42 05.01.2024
© BEKİR KOCA - TOLGA ŞAHİN-AW113039hamsi avı
hamsi avı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2024
© BEKİR KOCA - TOLGA ŞAHİN-AW113039
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Türkiye genelinde son 2 yılda hamsi ihracatından 24 milyon 882 bin 508 dolar döviz girdisi sağlanırken, en fazla hamsi ihracatı Fransa, Belçika ve Almanya’ya yapıldı
2023 yılında 26 ülkeye hamsi ihracatından 3 milyon 54 bin 263 kilogram karşılığı 13 milyon 745 bin 45 dolar döviz girdisi sağlanırken, 2022 yılında 2 milyon 102 bin 628 kilogram karşılığı 11 milyon 137 bin 463 dolar olarak gerçekleşti. 2023 yılında yapılan hamsi ihracatında ilk üç sırayı 4 milyon 831 bin 138 dolar ile Fransa, 4 milyon 86 bin 121 dolar ile Belçika, 1 milyon 349 bin 308 dolar ile Almanya alırken toplam 26 ülkeye yapılan ihracatta ise 13 milyon 745 bin 45 dolarlık döviz girdisi sağlandı.
İhracat yapılan ülkeler arasında Somali, Kenya ve Malezya gibi ülkelerde yer alırken Fransa, Belçika, Almanya, Birleşik Devletler, Birleşik Krallık, Ukrayna, İspanya, KKTC, Hollanda, İsveç, Suriye, İsviçre, Azerbaycan-Nahçivan, Yunanistan, Kanada, Romanya, Gürcistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya, Özbekistan, Lübnan, Irak, Moldavya olmak üzere toplam 26 ülkeye 3 milyon 54 bin 263 kilogram karşılığı 13 milyon 745 bin 45 dolarlık ihracat gerçekleşti.
Trabzon’dan ise 2023 yılında Almanya, İsveç, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kanada olmak üzere 4 ülkeye yapılan hamsi ihracatında 157 bin 582 kilogram karşılığı 561 bin 32 dolar döviz girdisi sağlanırken, Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, hamsi ihracatındaki artışa dikkat çekti.
Gürdoğan, “Türkiye geneline baktığımız zaman 13 milyon dolayında bir döviz girdisi var bir önceki seneye bakıldığında ise bu rakam 11 milyon dolaylarında gerçekleşti. Dolayısıyla ihracatımızın arttığını görüyoruz. Hamsi ihracatı genellikle Fransa, Almanya, Belçika gibi ülkelere yapılıyor yeni Pazar olarak ta Afrika ülkelerine de hamsi ihracatını başlatmış bulunuyoruz. Henüz hamsi sezonu bitmedi dolayısıyla bu rakamın daha da artacağını bekliyoruz. Hamsi ihracatında 11 milyondan 13 milyon doları çıktığımızı göz önüne aldığımız zaman 2 milyon dolarlık bir artış söz konusu. Rakam bazında da bin ton artış söz konusu dolayısıyla bu sezonun daha verimli geçtiğini söyleyebiliriz. 2023 yılında Trabzon’dan yapılan hamsi ihracatında 157 bin ton kilogram karşılığı 561 bin dolar döviz girdisi sağlandı. Bir önceki yıla bakıldığında artış söz konusu dolayısıyla bölgemizden de ihracatın arttığını söyleyebiliriz” dedi
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