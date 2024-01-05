https://sputniknews.com.tr/20240105/yeni-arastirmada-dikkat-ceken-detay-sicak-cay-icmek-kanser-yapar-mi-1079344278.html

Yeni araştırmada dikkat çeken detay: Sıcak çay içmek kanser yapar mı?

Yeni araştırmada dikkat çeken detay: Sıcak çay içmek kanser yapar mı?

Erzurum, Van, Ağrı, Muş, Bitlis, Bayburt ve Erzincan'da araştırma yapan bilim insanları, sıcak çayın beklenmedik bir tehlike kaynağı olabileceğini gösterdi... 05.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-05T08:45+0300

2024-01-05T08:45+0300

2024-01-05T08:45+0300

yaşam

kanser

kanser tedavisi

çay

sıcak

dünya kanser günü

kanser ilacı

yemek borusu

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İnsanın içini ısıtan, muhabbetlerin dostu ve her öğün sofrada bulunan çay, tartışma konusu olmaya devam ediyor. Sıcak çayın yemek borusu kanserine etkisi bilimsel çalışmayla ortaya konuldu. Atilla Eroğlu, Doğu Anadolu'da sık rastlanan yemek borusu kanseri üzerine farklı üniversitelerden 4 akademisyen ile çalışma başlattı.Çalışma kapsamında, 25 yıldır yemek borusu kanseri teşhisi konulan 742 erkek ile 720 kadının verileri toplanarak, bu hastalardan yüzde 85'inin çayı çok sıcak içtiği bilgisine ulaşıldı.Yemek borusu kanserine sıcak çayın yanı sıra genetik faktörler, sebze ve meyveden fakir diyet, sigara ve alkol gibi etkenlerin de araştırıldığı bu çalışma, Turkish Journal of Medical Sciences dergisinde yayımlandı.'Sıcak çay, sindirim sistemindeki bariyeri yok ediyor'Prof. Dr. Atilla Eroğlu, çayın çeşitli faydalarına değinerek, vücuda bazı zararlarının da olduğunu belirtti. Özellikle 85 derecenin üzerinde içilen çayın sindirim sisteminde ciddi yanıklara ve hücre değişikliğine sebep olduğunu ifade eden Eroğlu, "Sıcak çay, sindirim sistemindeki bariyeri yok ediyor ve kansere sebep oluyor. Çayın 65 derecenin altında içilmesi gerekli. Bardağa koyduktan sonra çayı 3-4 dakika bekletelim. Bilimsel çalışmamızda, çayın etkileri ve bölgemizde yemek borusu kanserlerinin fazla görülmesini araştırdık, en önemli sebebin sıcak çay tüketimi olduğunu, 85 derecenin üzerinde içilen çayın 65 derecenin altında içilen çaya kıyasla 8 kat daha yemek borusu kanserini artırdığını bilimsel veri olarak tespit ettik. Lütfen çayı hafif ılıtıp için" dedi.En önemli sebep sıcak çayAraştırmada iki grup halinde karşılaştırılan kişilerin çay içme sıklığı ile yoğunluklarının da araştırıldığını belirten Eroğlu, özellikle Erzurum, Van, Ağrı, Muş, Bitlis, Bayburt ve Erzincan gibi çevre illerde daha çok görülen yemek borusu kanserinin en önemli sebebinin sıcak çay tüketimi olduğu ortaya çıktığını ifade etti. Günde 1 litreden daha az yaklaşık 7-8 bardak çay içen ile daha fazla içenleri karşılaştırdıklarını ve günde 15-20 bardak çay içen gruptakilerde yemek borusu kanserlerinin yüksek oranda görüldüğünü tespit ettiklerini açıkladı.Uzmanlar, bu bulgular doğrultusunda vatandaşlara çaylarını ılıtılmış şekilde içmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor. Ayrıca, çayın içerisine şeker eklenip karıştırıldığında sıcaklığının daha da düştüğünü belirterek, önerilenin günde 5-6 bardak hafif ılıtılmış çay içilmesi olduğunu vurguluyor. Bu yeni bulgular, çay tiryakileri arasında çay içme alışkanlıklarını gözden geçirme çağrısı yapıyor.

https://sputniknews.com.tr/20240105/uzmanindan-erken-uyari-alarmi-icin-aciklama-sistem-depremi-onceden-tahmin-edebiliyor-mu-1079343640.html

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kanser, kanser tedavisi, çay, sıcak, dünya kanser günü, kanser ilacı, yemek borusu