https://sputniknews.com.tr/20240218/filistin-kizilayi-israillilerin-gosterisi-sebebiyle-refah-sinir-kapisindan-yardim-gelmedi-1080860533.html
Filistin Kızılayı: İsraillilerin gösterisi sebebiyle Refah Sınır Kapısı'ndan yardım gelmedi
Filistin Kızılayı: İsraillilerin gösterisi sebebiyle Refah Sınır Kapısı'ndan yardım gelmedi
Sputnik Türkiye
Filistin Kızılayı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne Refah Sınır Kapısı'ndan hiçbir yardım TIR'ının gelemediğini açıkladı. 18.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-18T21:52+0300
2024-02-18T21:52+0300
2024-02-18T21:58+0300
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Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail ile Mısır arasındaki El-Avce Sınır Kapısı'ndan geçecek yardım tırlarının İsraillilerin protestoları sebebiyle denetlenemediği belirtildi.Açıklamada, İsrail yetkilileri tarafından denetlenemeyen yardım TIR'larının, Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Gazze Şeridi'ne gelemediği bildirildi.Öte yandan Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan gelen 123 insani yardım tırının ise Gazze'ye ulaştığı aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240218/brezilya-devlet-baskani-lula-gazze-seridinde-yasananlar-bir-savas-degil-soykirimdir-1080854993.html
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Filistin Kızılayı: İsraillilerin gösterisi sebebiyle Refah Sınır Kapısı'ndan yardım gelmedi
21:52 18.02.2024 (güncellendi: 21:58 18.02.2024)
Filistin Kızılayı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne Refah Sınır Kapısı'ndan hiçbir yardım TIR'ının gelemediğini açıkladı.
Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail ile Mısır arasındaki El-Avce Sınır Kapısı'ndan geçecek yardım tırlarının İsraillilerin protestoları sebebiyle denetlenemediği belirtildi.
Açıklamada, İsrail yetkilileri tarafından denetlenemeyen yardım TIR'larının, Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Gazze Şeridi'ne gelemediği bildirildi.
Öte yandan Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan gelen 123 insani yardım tırının ise Gazze'ye ulaştığı aktarıldı.