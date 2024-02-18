https://sputniknews.com.tr/20240218/eski-esini-bicaklayarak-oldurup-topraga-gomen--zanli-ile-kardesi-tutuklandi-1080861432.html

Eski eşini bıçaklayarak öldürüp toprağa gömen zanlı ile kardeşi tutuklandı

Eski eşini bıçaklayarak öldürüp toprağa gömen zanlı ile kardeşi tutuklandı

Sputnik Türkiye

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde eski eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra cesedini Biga ilçesindeki araziye gömdüğü iddia edilen zanlı ile ona yardımcı olduğu... 18.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-18T22:29+0300

2024-02-18T22:29+0300

2024-02-18T22:29+0300

türkiye

biga

çanakkale

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Biga'da yaşayan 30 yaşındaki Fırat Y. , dün çocuğunun hastalandığını söyleyerek ilçedeki arkadaşından aracını ödünç istedi.Kardeşi 20 yaşındaki Yağız Y'yi de yanına alan Fırat Y, konuşmak için eski eşi Saliha G'nin Lapseki Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine gitti. Fırat Y. ile otomobile aldığı Saliha G. arasında tartışma yaşandı.Tartışma sırasında Fırat Y, Saliha G'yi aracın içinde bıçaklayarak öldürdü.Fırat Y, kardeşi Yağız Y'nin de yardımıyla Saliha G'nin cesedini, Biga'nın Çavuşköy Mahallesi'ndeki hafriyat alanına gömdü.Sabah saatlerine doğru Fırat Y'den teslim aldığı aracındaki kan lekelerini fark eden arkadaşının durumu polise bildirmesi üzerine iki şüpheli gözaltına alındı.Fırat Y'nin, emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf ederek Saliha G'nin cesedini hafriyat alanına gömdüğünü anlattığı öğrenildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından Biga Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe Çanakkale Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.Öte yandan cenazesi otopsi için Çanakkale Devlet Hastanesi'ne götürülen Saliha G'nin ilk evliliğinden yaşları 18'den küçük iki çocuğunun olduğu öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20240218/mardinde-iki-aile-arasinda-kavga-cikti-17-yarali-1080861133.html

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