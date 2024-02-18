https://sputniknews.com.tr/20240218/elon-musktan-avdeyevkanin-rus-kontrolune-gecmesine-iliskin-paylasim-1080846206.html

Elon Musk'tan Avdeyevka'nın Rus kontrolüne geçmesine ilişkin paylaşım

Elon Musk'tan Avdeyevka'nın Rus kontrolüne geçmesine ilişkin paylaşım

Sputnik Türkiye

ABD'li iş insanı Elon Musk, Avdeyevka'nın Rusya ordusu tarafından ele geçirilmesiyle ilgili bir mesaja attığı yorumda çatışma sürdükçe Moskova'nın daha iyi... 18.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-18T14:30+0300

2024-02-18T14:30+0300

2024-02-18T14:30+0300

ukrayna krizi

musk

elon musk

x

ukrayna

ukrayna ordusu

rusya

rusya ordusu

kiev

abd

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/16/1079902950_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_29c626ac3a35b7f10ca172e054fb2a1d.jpg

Tesla, Starlink ve X gibi küresel şirketlerin sahibi Elon Musk'a yakınlığıyla bilinen ABD'li iş insanı David Sacks, X platformundaki hesabından "Ukrayna kuvvetleri Avdeyevka'da çöküş yaşıyor. Ruslar ilerliyor. Yani bu bir 'yenişememe' durumu değil. Bu kadar çok kullanılan kelime yakında hafızalarda yer edecek ve yeni bir anlatım ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.Sacks'ın paylaşımına yorum yapan Musk, "Bu ne kadar uzun sürerse, Rusya için o kadar iyi olacak" yazdı.Dün akşam Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Avdeyevka'nın Merkez Askeri Grubu tarafından tamamen kontrol altına alındığını bildirmişti.Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bugün Kremlin'de, Rusya Savunma Bakanı S.K. Şoygu, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Başkomutanına, Ukrayna ordusunun güçlü bir savunma hattı oluşturduğu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Avdeyevka kentinin Orgeneral Andrey Mordviçev komutasındaki Merkez Askeri Grubu tarafından tamamen kontrol altına alındığını bildirdi" denmişti.Rus birliklerinin 31.75 kilometrekarelik alanı özgürleştirmeyi başardığına vurgu yapılan açıklamada, “Rus birliklerinin yoğun ve kesintisiz ateşi altında, dağınık haldeki Ukrayna birliklerinin silah ve askeri teçhizatlarını bırakarak Avdeyevka'yı aceleyle terk etti” ifadelerine yer verilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240218/musk-beyaz-sarayin-ukraynadaki-durumla-ilgili-yalan-soyledigi-gorusunu-destekledi-1080839843.html

ukrayna

rusya

kiev

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

musk, elon musk, x, ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rusya ordusu, kiev, abd