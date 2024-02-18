https://sputniknews.com.tr/20240218/elon-musktan-avdeyevkanin-rus-kontrolune-gecmesine-iliskin-paylasim-1080846206.html
Elon Musk'tan Avdeyevka'nın Rus kontrolüne geçmesine ilişkin paylaşım
Elon Musk'tan Avdeyevka'nın Rus kontrolüne geçmesine ilişkin paylaşım
Sputnik Türkiye
ABD'li iş insanı Elon Musk, Avdeyevka'nın Rusya ordusu tarafından ele geçirilmesiyle ilgili bir mesaja attığı yorumda çatışma sürdükçe Moskova'nın daha iyi... 18.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-18T14:30+0300
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Tesla, Starlink ve X gibi küresel şirketlerin sahibi Elon Musk'a yakınlığıyla bilinen ABD'li iş insanı David Sacks, X platformundaki hesabından "Ukrayna kuvvetleri Avdeyevka'da çöküş yaşıyor. Ruslar ilerliyor. Yani bu bir 'yenişememe' durumu değil. Bu kadar çok kullanılan kelime yakında hafızalarda yer edecek ve yeni bir anlatım ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.Sacks'ın paylaşımına yorum yapan Musk, "Bu ne kadar uzun sürerse, Rusya için o kadar iyi olacak" yazdı.Dün akşam Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Avdeyevka'nın Merkez Askeri Grubu tarafından tamamen kontrol altına alındığını bildirmişti.Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bugün Kremlin'de, Rusya Savunma Bakanı S.K. Şoygu, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Başkomutanına, Ukrayna ordusunun güçlü bir savunma hattı oluşturduğu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Avdeyevka kentinin Orgeneral Andrey Mordviçev komutasındaki Merkez Askeri Grubu tarafından tamamen kontrol altına alındığını bildirdi" denmişti.Rus birliklerinin 31.75 kilometrekarelik alanı özgürleştirmeyi başardığına vurgu yapılan açıklamada, “Rus birliklerinin yoğun ve kesintisiz ateşi altında, dağınık haldeki Ukrayna birliklerinin silah ve askeri teçhizatlarını bırakarak Avdeyevka'yı aceleyle terk etti” ifadelerine yer verilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240218/musk-beyaz-sarayin-ukraynadaki-durumla-ilgili-yalan-soyledigi-gorusunu-destekledi-1080839843.html
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Elon Musk'tan Avdeyevka'nın Rus kontrolüne geçmesine ilişkin paylaşım
ABD'li iş insanı Elon Musk, Avdeyevka'nın Rusya ordusu tarafından ele geçirilmesiyle ilgili bir mesaja attığı yorumda çatışma sürdükçe Moskova'nın daha iyi sonuçlar elde edeceğini belirtti.
Tesla, Starlink ve X gibi küresel şirketlerin sahibi Elon Musk'a yakınlığıyla bilinen ABD'li iş insanı David Sacks, X platformundaki hesabından "Ukrayna kuvvetleri Avdeyevka'da çöküş yaşıyor. Ruslar ilerliyor. Yani bu bir 'yenişememe' durumu değil. Bu kadar çok kullanılan kelime yakında hafızalarda yer edecek ve yeni bir anlatım ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.
Sacks'ın paylaşımına yorum yapan Musk, "Bu ne kadar uzun sürerse, Rusya için o kadar iyi olacak" yazdı.
Dün akşam Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Avdeyevka'nın Merkez Askeri Grubu tarafından tamamen kontrol altına alındığını bildirmişti.
Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bugün Kremlin'de, Rusya Savunma Bakanı S.K. Şoygu, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Başkomutanına, Ukrayna ordusunun güçlü bir savunma hattı oluşturduğu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Avdeyevka kentinin Orgeneral Andrey Mordviçev komutasındaki Merkez Askeri Grubu tarafından tamamen kontrol altına alındığını bildirdi" denmişti.
Rus birliklerinin 31.75 kilometrekarelik alanı özgürleştirmeyi başardığına vurgu yapılan açıklamada, “Rus birliklerinin yoğun ve kesintisiz ateşi altında, dağınık haldeki Ukrayna birliklerinin silah ve askeri teçhizatlarını bırakarak Avdeyevka'yı aceleyle terk etti” ifadelerine yer verilmişti.