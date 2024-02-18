https://sputniknews.com.tr/20240218/disisleri-bakani-fidan-almanyada-yunan-mevkidasi-yerapetritis-ile-gorustu-1080856224.html
Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya'da Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya'da Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı için bulunduğu Almanya'da, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile görüştü. 18.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-18T18:16+0300
2024-02-18T18:16+0300
2024-02-18T18:16+0300
türkiye
dışişleri bakanlığı
hakan fidan
yunanistan
öncü keçeli
münih güvenlik konferansı
yorgos yerapetritis
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'nin X hesabından yaptığı paylaşıma göre, Fidan ve Yerapetritis, Münih Güvenlik Konferansı marjında bir araya geldi.Görüşmede ele alınan konular arasında ikili ve bölgesel ilişkiler olduğunu belirten Keçeli, 7 Aralık 2023'te Atina'da düzenlenen 5. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nde imzalanan anlaşmaların takibinin, yaklaşan siyasi diyaloğun, pozitif gündemin ve Güven Artıcı Önlemler toplantıları kapsamında atılacak adımların da konuşulduğunu kaydetti.Keçeli, görüşmede, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Ankara ziyaretinin hazırlıklarının da ele alındığını aktardı.
https://sputniknews.com.tr/20240216/yunanistan-parlamentosundan-escinsel-evliliklere-onay-1080788976.html
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dışişleri bakanlığı, hakan fidan, yunanistan, öncü keçeli, münih güvenlik konferansı, yorgos yerapetritis
dışişleri bakanlığı, hakan fidan, yunanistan, öncü keçeli, münih güvenlik konferansı, yorgos yerapetritis
Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya'da Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı için bulunduğu Almanya'da, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile görüştü.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'nin X hesabından yaptığı paylaşıma göre, Fidan ve Yerapetritis, Münih Güvenlik Konferansı marjında bir araya geldi.
Görüşmede ele alınan konular arasında ikili ve bölgesel ilişkiler olduğunu belirten Keçeli, 7 Aralık 2023'te Atina'da düzenlenen 5. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nde imzalanan anlaşmaların takibinin, yaklaşan siyasi diyaloğun, pozitif gündemin ve Güven Artıcı Önlemler toplantıları kapsamında atılacak adımların da konuşulduğunu kaydetti.
Keçeli, görüşmede, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Ankara ziyaretinin hazırlıklarının da ele alındığını aktardı.