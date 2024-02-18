https://sputniknews.com.tr/20240218/disisleri-bakani-fidan-almanyada-yunan-mevkidasi-yerapetritis-ile-gorustu-1080856224.html

Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya'da Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya'da Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile görüştü

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı için bulunduğu Almanya'da, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile görüştü. 18.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-18T18:16+0300

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2024-02-18T18:16+0300

türkiye

dışişleri bakanlığı

hakan fidan

yunanistan

öncü keçeli

münih güvenlik konferansı

yorgos yerapetritis

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'nin X hesabından yaptığı paylaşıma göre, Fidan ve Yerapetritis, Münih Güvenlik Konferansı marjında bir araya geldi.Görüşmede ele alınan konular arasında ikili ve bölgesel ilişkiler olduğunu belirten Keçeli, 7 Aralık 2023'te Atina'da düzenlenen 5. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nde imzalanan anlaşmaların takibinin, yaklaşan siyasi diyaloğun, pozitif gündemin ve Güven Artıcı Önlemler toplantıları kapsamında atılacak adımların da konuşulduğunu kaydetti.Keçeli, görüşmede, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Ankara ziyaretinin hazırlıklarının da ele alındığını aktardı.

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dışişleri bakanlığı, hakan fidan, yunanistan, öncü keçeli, münih güvenlik konferansı, yorgos yerapetritis