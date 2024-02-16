https://sputniknews.com.tr/20240216/yunanistan-parlamentosundan-escinsel-evliliklere-onay-1080788976.html

Yunanistan Parlamentosu’ndan eşcinsel evliliklere onay

Yunanistan Parlamentosu’ndan eşcinsel evliliklere onay

Sputnik Türkiye

Yunanistan Parlamentosu, eşcinsel evlilikler ve eşcinsel çiftlerin birlikte çocuk edinmesi ile ilgili yasa tasarısını oy çokluğuyla kabul etti. 16.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-16T10:15+0300

2024-02-16T10:15+0300

2024-02-16T10:15+0300

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eşcinsel ilişki

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Yunanistan’da, evliliğin iki farklı cinsiyet arasında olduğuna ilişkin medeni kanun maddesinin değiştirilmesini öngören tasarı, 300 sandalyelik mecliste 176 evet oyu ile kabul edildi.Tasarı, iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi, muhalefetteki Radikal Sol Koalisyon - İlerici İttifak (SYRİZA), Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK), Yeni Solcular ve Özgürlük Rotası milletvekillerinin oylarını aldı.Yunanistan Komünist Partisi’nin yanı sıra, sağcı Yunan Çözüm Partisi ve Niki (Zafer) Partisi, aşırı sağcı Spartiate partisi milletvekilleri tasarıya ‘hayır’ dedi.İktidardaki Yeni Demokrasi Partisi'nin tüm milletvekilleri yasaya destek vermezken, Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in isteği üzerine tasarıya karşı çıkan parti üyeleri oylamaya katılmadı.Miçotakis: Gururluyuz, çünkü demokratik bir ülkeyiz Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, oylamanın ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Bugün Yunanistan, Avrupa Birliği'nin (AB) evlilikte eşitlik prensibini yasalaştıran 16'ıncı ülkesi oldu. Gururluyuz çünkü oy verdiğimiz yasa tasarısı insan hakları açısından bir dönüm noktasıdır ve günümüz Yunanistan'ını yansıtmaktadır: Avrupa değerlerine bağlı, ilerici ve demokratik bir ülke" ifadesini kullandı.Tasarı, Yunan toplumunda hararetli tartışmalara neden oldu. Yunan Ortodoks Kilisesi, halka seslenerek eşcinsel evlilikleri reddettiklerini ve bu tasarının, Hıristiyan değerleri ve aile geleneklerinin yanı sıra, gelecek çocukların haklarını iptal ettiğini, Hıristiyan evliliği ve geleneksel Yunan ailesi kurumunu sarstığını açıkladı.Lakin Yunanistan Hükümeti, eşcinsel evlilikle ilgili tasarının Kilisenin görüşüne rağmen insan haklarını koruduğunu savundu.

https://sputniknews.com.tr/20230707/micotakis-escinsel-evliligi-yasallastiracagim-1073283297.html

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