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https://sputniknews.com.tr/20230707/micotakis-escinsel-evliligi-yasallastiracagim-1073283297.html
Miçotakis: Eşcinsel evliliği yasallaştıracağım
Miçotakis: Eşcinsel evliliği yasallaştıracağım
Yunanistan'ı ABD'nin askeri üssüne çeviren sağcı Başbakan Miçotakis, 25 Haziran genel seçiminde ikinci dönemi kazanıp yeni hükümeti kurması sonrası, eşcinsel... 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T15:44+0300
2023-07-07T16:10+0300
dünya
kiryakos miçotakis
kiriakos miçotakis
yunanistan
eşcinsel evlilik
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Salı günü Atina'da Bloomberg'e konuşan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, "Eşcinsel evlilik bir noktada gerçekleşecek ve bu bizim stratejimizin bir parçası. Yunan toplumu çok daha hazır ve olgun" dedi. Yunan Ortodoks Kilisesi karşıBatı Avrupa'nın çoğunda tanınan eşcinsel evlilik, nüfusları ağırlıklı olarak koyu Katolik İtalya, koyu Ortodoks Yunanistan ve muhafazakar Doğu Avrupa ülkelerinde kabul görmedi. Çipras eşcinsel medeni birliktelikleri yasallaştırmıştıAncak Yunan Ortodoks Kilisesi ve muhafazakar siyasi çevrelerin muhalefetine rağmen, 2015 yılında solcu SYRIZA lideri Aleksis Çipras'ın başbakanlığındaki önceki hükümet, eşcinsel medeni birliktelikleri yasallaştırıldı.Haziran sonunda Çipras, 21 Mayıs ve 25 Haziran'da yapılan iki ayrı seçim mücadelesinde Miçotakis'in Yeni Demokrasi partisine açık farkla yenilen SYRIZA'nın liderliğini bırakacağını açıkladı. 2022'de Miçotakis hükümeti, Yunanistan'da reşit olmayanlar için kişinin cinsel yönelimini heteroseksüele döndürmeyi amaçlayan 'dönüşüm terapisini' yasakladı ve eşcinsel erkeklere kan bağışı yasağını kaldırdı.Yunanistan'daki LGBT grupları, topluluk üyelerinin tam aile haklarına sahip olması için uzun süredir kampanya yürütüyor ve ayrımcılıkla mücadele yasalarının daha sıkı uygulanmasını istiyor.
https://sputniknews.com.tr/20221005/slovenya-escinsel-ciftlerin-evlenip-evlat-edinmesinin-yasallastigi-ilk-dogu-avrupa-ulkesi-oldu-1061992691.html
https://sputniknews.com.tr/20230629/yunanistanda-ust-uste-5-secim-yenilgisi-alan-cipras-syriza-liderligini-biraktigini-acikladi-1072991566.html
https://sputniknews.com.tr/20220513/abd-ordusu-yunanistanda-yeni-uslere-yerlesiyor-1056351574.html
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kiryakos miçotakis, kiriakos miçotakis, yunanistan, eşcinsel evlilik
kiryakos miçotakis, kiriakos miçotakis, yunanistan, eşcinsel evlilik

Miçotakis: Eşcinsel evliliği yasallaştıracağım

15:44 07.07.2023 (güncellendi: 16:10 07.07.2023)
© AA / Costas BaltasYunanistan'da Yeni Demokrasi Partisi Lideri Miçotakis, yemin ederek Başbakanlık görevine başladı.
Yunanistan'da Yeni Demokrasi Partisi Lideri Miçotakis, yemin ederek Başbakanlık görevine başladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
© AA / Costas Baltas
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Yunanistan'ı ABD'nin askeri üssüne çeviren sağcı Başbakan Miçotakis, 25 Haziran genel seçiminde ikinci dönemi kazanıp yeni hükümeti kurması sonrası, eşcinsel evliliği yasallaştırmayı planladığını duyurdu.
Salı günü Atina'da Bloomberg'e konuşan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, "Eşcinsel evlilik bir noktada gerçekleşecek ve bu bizim stratejimizin bir parçası. Yunan toplumu çok daha hazır ve olgun" dedi.

Yunan Ortodoks Kilisesi karşı

Batı Avrupa'nın çoğunda tanınan eşcinsel evlilik, nüfusları ağırlıklı olarak koyu Katolik İtalya, koyu Ortodoks Yunanistan ve muhafazakar Doğu Avrupa ülkelerinde kabul görmedi.
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5 Ekim 2022, 16:06

Çipras eşcinsel medeni birliktelikleri yasallaştırmıştı

Ancak Yunan Ortodoks Kilisesi ve muhafazakar siyasi çevrelerin muhalefetine rağmen, 2015 yılında solcu SYRIZA lideri Aleksis Çipras'ın başbakanlığındaki önceki hükümet, eşcinsel medeni birliktelikleri yasallaştırıldı.
Haziran sonunda Çipras, 21 Mayıs ve 25 Haziran'da yapılan iki ayrı seçim mücadelesinde Miçotakis'in Yeni Demokrasi partisine açık farkla yenilen SYRIZA'nın liderliğini bırakacağını açıkladı.
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Yunanistan'da üst üste 5 seçim yenilgisi alan Çipras, Syriza liderliğini bırakacağını açıkladı
29 Haziran , 13:49
2022'de Miçotakis hükümeti, Yunanistan'da reşit olmayanlar için kişinin cinsel yönelimini heteroseksüele döndürmeyi amaçlayan 'dönüşüm terapisini' yasakladı ve eşcinsel erkeklere kan bağışı yasağını kaldırdı.
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Yunanistan'daki LGBT grupları, topluluk üyelerinin tam aile haklarına sahip olması için uzun süredir kampanya yürütüyor ve ayrımcılıkla mücadele yasalarının daha sıkı uygulanmasını istiyor.
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