https://sputniknews.com.tr/20240218/caldigi-telefonu-begenmeyen-yan-kesici-sahibine-geri-verdi-1080842600.html

Çaldığı telefonu beğenmeyen yan kesici sahibine geri verdi

Çaldığı telefonu beğenmeyen yan kesici sahibine geri verdi

Sputnik Türkiye

Dolmabahçe’de bir yankesici, otobüse binen kadının cebinden cep telefonunu çaldı. Ancak hırsız telefonu beğenmeyip kadına geri verince kendini takip eden polis... 18.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-18T12:07+0300

2024-02-18T12:07+0300

2024-02-18T12:35+0300

hırsız

telefon

beşiktaş

türkiye

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/12/1080842694_27:0:1152:633_1920x0_80_0_0_b0ced984c876a567985d5825f2f78a6d.jpg

Yan kesicilik şikayetlerin artması üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Beşiktaş Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, çalışma başlattı. Mağdurların ifadelerine başvuran polis güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şikayet edilen şahsın benzer suçlardan 37 adet suç kaydı olan Celal A. olduğu tespit edildi. Bunun üzerine polis ekipleri şüpheliyi takibe aldı. Olay günü cerrahi maske takan ve otobüs durağında bekleyen şüpheliyi polis takibe aldı.'Telefonu çalıp 'hanımefendi telefonunuz düştü' dedi' Durağa otobüs geldiği esnada ise hırsız gözünü kestirdiği kadının arkasına geçti. Kadın tam otobüse binip kartını cihaza okuttuğu sırada hırsız, telefonunu yankesicilik yoluyla çaldı. Telefonu inceleyen hırsız düşük model olduğunu görünce, “hanımefendi telefonunuz düştü” diyerek geri vermek istedi. Kadın telefonu önce almazken, neye uğradığını şaşıran hırsız kendini suçüstü yapan Beşiktaş polisi tarafından yakalandı. Film gibi suçüstü anları ise kameralara yansıdı. Gözaltına alınan hırsızın emniyete götürülerek ifadesi alındı. Yapılan incelemede şahsın cezaevinden izinli çıktığı, geri dönmediği ve bu sürede suç işlediği ortaya çıktı. Ayrıca 37 adet suç kaydı olan Celal A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece “yankesicilik” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

https://sputniknews.com.tr/20240218/son-55-yilin-en-yogun-yagisi-kar-yiginlari-kamyonlarla-sehir-disina-tasiniyor--1080841039.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hırsız, telefon, beşiktaş