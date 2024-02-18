Çaldığı telefonu beğenmeyen yan kesici sahibine geri verdi
12:07 18.02.2024 (güncellendi: 12:35 18.02.2024)
© İHA / DOĞAN CAN CESUR - GÜVENÇ AÇAROĞLU-AW144265Telefonu beğenmeyip geri verince yakalandı
© İHA / DOĞAN CAN CESUR - GÜVENÇ AÇAROĞLU-AW144265
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Dolmabahçe’de bir yankesici, otobüse binen kadının cebinden cep telefonunu çaldı. Ancak hırsız telefonu beğenmeyip kadına geri verince kendini takip eden polis tarafından suçüstü yakalandı.
Yan kesicilik şikayetlerin artması üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Beşiktaş Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, çalışma başlattı. Mağdurların ifadelerine başvuran polis güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şikayet edilen şahsın benzer suçlardan 37 adet suç kaydı olan Celal A. olduğu tespit edildi. Bunun üzerine polis ekipleri şüpheliyi takibe aldı. Olay günü cerrahi maske takan ve otobüs durağında bekleyen şüpheliyi polis takibe aldı.
'Telefonu çalıp 'hanımefendi telefonunuz düştü' dedi'
Durağa otobüs geldiği esnada ise hırsız gözünü kestirdiği kadının arkasına geçti. Kadın tam otobüse binip kartını cihaza okuttuğu sırada hırsız, telefonunu yankesicilik yoluyla çaldı. Telefonu inceleyen hırsız düşük model olduğunu görünce, “hanımefendi telefonunuz düştü” diyerek geri vermek istedi. Kadın telefonu önce almazken, neye uğradığını şaşıran hırsız kendini suçüstü yapan Beşiktaş polisi tarafından yakalandı. Film gibi suçüstü anları ise kameralara yansıdı.
Gözaltına alınan hırsızın emniyete götürülerek ifadesi alındı. Yapılan incelemede şahsın cezaevinden izinli çıktığı, geri dönmediği ve bu sürede suç işlediği ortaya çıktı. Ayrıca 37 adet suç kaydı olan Celal A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece “yankesicilik” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gözaltına alınan hırsızın emniyete götürülerek ifadesi alındı. Yapılan incelemede şahsın cezaevinden izinli çıktığı, geri dönmediği ve bu sürede suç işlediği ortaya çıktı. Ayrıca 37 adet suç kaydı olan Celal A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece “yankesicilik” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çaldığı telefonu beğenmeyen yan kesici sahibine geri verdi https://t.co/MIl78BXyVV pic.twitter.com/uCpb8PCXwd— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 18, 2024