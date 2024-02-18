Son 55 yılın en yoğun yağışı: Kar yığınları kamyonlarla şehir dışına taşınıyor
10:58 18.02.2024 (güncellendi: 11:15 18.02.2024)
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55 yıllık kar rekorunu kıran Ardahan’da kar kütleleri yaklaşık 10 gündür kamyonlarla şehir dışına taşınıyor.
6 Şubat tarihinde son 55 yılın en yoğun kar yağışının etkili olduğu Ardahan’da kar yağışının durmasının ardından Belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını 7/24 esasına göre sürdürüyor.
Kentte 80 personel ve 18 iş makinesiyle temizlik çalışmalarını sürdüren belediye ekipler, son 10 günde, yaklaşık bin 590 kamyon kar şehir dışına taşındı.
Ana ve ara caddeler başta olmak üzere 7 mahallede vardiyalı şekilde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
© İHA / OLGUN YILDIZ-AW14426855 yıllık kar rekorunu kıran Ardahan'da kar kütleleri yaklaşık 10 gündür kamyonlarla şehir dışına taşınıyor
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© İHA / OLGUN YILDIZ-AW144268
55 yıllık kar rekorunu kıran Ardahan'da kar kütleleri yaklaşık 10 gündür kamyonlarla şehir dışına taşınıyor
© İHA / OLGUN YILDIZ-AW14426855 yıllık kar rekorunu kıran Ardahan'da kar kütleleri yaklaşık 10 gündür kamyonlarla şehir dışına taşınıyor
2/6
© İHA / OLGUN YILDIZ-AW144268
55 yıllık kar rekorunu kıran Ardahan'da kar kütleleri yaklaşık 10 gündür kamyonlarla şehir dışına taşınıyor
© İHA / OLGUN YILDIZ-AW14426855 yıllık kar rekorunu kıran Ardahan'da kar kütleleri yaklaşık 10 gündür kamyonlarla şehir dışına taşınıyor
3/6
© İHA / OLGUN YILDIZ-AW144268
55 yıllık kar rekorunu kıran Ardahan'da kar kütleleri yaklaşık 10 gündür kamyonlarla şehir dışına taşınıyor
© İHA / OLGUN YILDIZ-AW14426855 yıllık kar rekorunu kıran Ardahan'da kar kütleleri yaklaşık 10 gündür kamyonlarla şehir dışına taşınıyor
4/6
© İHA / OLGUN YILDIZ-AW144268
55 yıllık kar rekorunu kıran Ardahan'da kar kütleleri yaklaşık 10 gündür kamyonlarla şehir dışına taşınıyor
© İHA / OLGUN YILDIZ-AW14426855 yıllık kar rekorunu kıran Ardahan'da kar kütleleri yaklaşık 10 gündür kamyonlarla şehir dışına taşınıyor
5/6
© İHA / OLGUN YILDIZ-AW144268
55 yıllık kar rekorunu kıran Ardahan'da kar kütleleri yaklaşık 10 gündür kamyonlarla şehir dışına taşınıyor
© İHA / OLGUN YILDIZ-AW14426855 yıllık kar rekorunu kıran Ardahan'da kar kütleleri yaklaşık 10 gündür kamyonlarla şehir dışına taşınıyor
6/6
© İHA / OLGUN YILDIZ-AW144268
55 yıllık kar rekorunu kıran Ardahan'da kar kütleleri yaklaşık 10 gündür kamyonlarla şehir dışına taşınıyor