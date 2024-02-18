https://sputniknews.com.tr/20240218/son-55-yilin-en-yogun-yagisi-kar-yiginlari-kamyonlarla-sehir-disina-tasiniyor--1080841039.html

Son 55 yılın en yoğun yağışı: Kar yığınları kamyonlarla şehir dışına taşınıyor

Son 55 yılın en yoğun yağışı: Kar yığınları kamyonlarla şehir dışına taşınıyor

Sputnik Türkiye

55 yıllık kar rekorunu kıran Ardahan’da kar kütleleri yaklaşık 10 gündür kamyonlarla şehir dışına taşınıyor. 18.02.2024, Sputnik Türkiye

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kar

kar yağışı

ardahan

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6 Şubat tarihinde son 55 yılın en yoğun kar yağışının etkili olduğu Ardahan’da kar yağışının durmasının ardından Belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını 7/24 esasına göre sürdürüyor. Kentte 80 personel ve 18 iş makinesiyle temizlik çalışmalarını sürdüren belediye ekipler, son 10 günde, yaklaşık bin 590 kamyon kar şehir dışına taşındı. Ana ve ara caddeler başta olmak üzere 7 mahallede vardiyalı şekilde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

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kar, kar yağışı, ardahan, фото