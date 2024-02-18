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Bakan Kacır: İstanbul'un kaybedecek bir dakikası daha kalmadı
Bakan Kacır: İstanbul'un kaybedecek bir dakikası daha kalmadı
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'un kaybedecek bir dakikasının daha kalmadığını belirterek, "İstanbul çok hızlı şekilde depreme... 18.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-18T22:46+0300
2024-02-18T22:46+0300
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Şebinkarahisar Yardımlaşma Derneği 50. Olağan Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci asrını "Türkiye Yüzyılı" yapabilmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gayret gösterdiklerini söyledi.Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğuna büyük bir coşkuyla devam edildiğini dile getiren Kacır, "Türkiye bugün kritik teknolojileri kendi imkanlarıyla geliştirebilen, üretebilen ve böylelikle başta güvenlik güçleri olmak üzere devletinin ihtiyaçlarını, yerli ve milli sistemlerle karşılayabilen bir ülke olmuştur. Türkiye bugün yüksek teknoloji sistemlerini dünyaya rekabetçi şekilde ihraç edebilen bir ülke olmuştur" şeklinde konuştu.İnsansız hava araçlarında Türkiye'nin bugün dünyada bir numara olduğunu vurgulayan Kacır, bu ülkenin, milletin, devletin neye ihtiyacı varsa kendi evlatlarının alın, akıl teriyle, emeği, gayretiyle yerli ve milli olarak geliştirildiğini ve güvenlik güçlerine teslim edildiğini belirtti.Kacır, Türkiye'nin, savuma sanayisinde tarih, destan yazdığını ifade ederek, şöyle devam etti:Kacır, sadece bugünü değil, yarını da düşünmek zorunda olduklarını, mücadelenin sınır ötesine taşındığını ve sınırların ötesinde kurulmaya çalışılan terörist haritalarını yırtıp attıklarını söyledi.'Ekonomik bağımsızlık olmadan siyasi bağımsızlık mümkün değil'Mehmet Fatih Kacır, teknolojik bağımsızlık olmadan ekonomik bağımsızlığın mümkün olmadığını belirterek, "Ekonomik bağımsızlık olmadan siyasi bağımsızlık mümkün değil. Yüz yıl önce tam bağımsızlık iddiasıyla kurduğumuz Cumhuriyet'imizi ancak teknolojik bağımsızlıkla geleceğe taşıyabiliriz. Bunu sadece savunma sanayisinde başarmamız yetmez, teknolojinin bütün alanlarında tam bağımsızlık mücadelesini sürdürüyoruz" dedi.Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonunun tamamlandığını hatırlatan Kacır, bu milletin çocuklarının, başka milletlerin çocuklarına ait olduğu gerekçesiyle vazgeçecekleri hiçbir hayalin kalmadığını dile getirdi.Türkiye'nin bugün sadece insansız hava araçlarında bir numara olmadığını, güneş paneli, ticari araç ve beyaz eşya üretiminde Avrupa'da çok önemli konumda olduğunu anlatan Kacır, bugün 255 milyar doları aşan ihracatıyla ülkenin dünyanın önemli bir üretim üssü olmayı başardığını vurguladı.Bakan Kacır, hiçbir başarının tesadüf olmadığına, tüm bunların 22 yıla varan gayretin, emeğin, çabanın bir sonucu olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'yi bir üretim ülkesi haline getirdiklerini, Şebinkarahisar'ın da bu üretim kervanında daha güçlü şekilde rolünü alması gerektiğini söyledi.Giresun'da yaptıkları yatırımları aktaran Kacır, Şebinkarahisar'ın da eğitim ve üretim hamlesini gerçekleştirmek için çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.'İstanbul çok hızlı şekilde depreme hazırlanmak durumundadır'Kacır, algı siyaseti yapanların değil, hizmet siyaseti, eser yapanların yanında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:
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sanayi ve teknoloji bakanlığı, istanbul, deprem, deprem, recep tayyip erdoğan
sanayi ve teknoloji bakanlığı, istanbul, deprem, deprem, recep tayyip erdoğan

Bakan Kacır: İstanbul'un kaybedecek bir dakikası daha kalmadı

22:46 18.02.2024
© İHA / ERHAN CAN Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2024
© İHA / ERHAN CAN
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'un kaybedecek bir dakikasının daha kalmadığını belirterek, "İstanbul çok hızlı şekilde depreme hazırlanmak durumundadır. Bu hazırlıkları en iyi şekilde gerçekleştirmek, yüz binlerce yeni, güvenilir, sağlam konutu inşa etmek durumundayız" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Şebinkarahisar Yardımlaşma Derneği 50. Olağan Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci asrını "Türkiye Yüzyılı" yapabilmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gayret gösterdiklerini söyledi.
Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğuna büyük bir coşkuyla devam edildiğini dile getiren Kacır, "Türkiye bugün kritik teknolojileri kendi imkanlarıyla geliştirebilen, üretebilen ve böylelikle başta güvenlik güçleri olmak üzere devletinin ihtiyaçlarını, yerli ve milli sistemlerle karşılayabilen bir ülke olmuştur. Türkiye bugün yüksek teknoloji sistemlerini dünyaya rekabetçi şekilde ihraç edebilen bir ülke olmuştur" şeklinde konuştu.
İnsansız hava araçlarında Türkiye'nin bugün dünyada bir numara olduğunu vurgulayan Kacır, bu ülkenin, milletin, devletin neye ihtiyacı varsa kendi evlatlarının alın, akıl teriyle, emeği, gayretiyle yerli ve milli olarak geliştirildiğini ve güvenlik güçlerine teslim edildiğini belirtti.
Kacır, Türkiye'nin, savuma sanayisinde tarih, destan yazdığını ifade ederek, şöyle devam etti:
"Şimdi Türkiye'nin başarılarını bütün dünya konuşuyor. Bütün dünya yakından takip ediyor. Dostlarımız güven duyuyor, itimat duyuyor, huzur hissediyor. Hasımlarımız kıskanıyor, endişeye kapılıyor ama daha gidecek çok yolumuz var. Allah'ın izniyle hem savunma sanayisi hem sanayinin diğer alanlarında önümüzdeki dönemde daha büyük işlere hep birlikte imza atacağız. İşte bugün geldiğimiz nokta itibarıyla kendi topraklarımızdan terörü kazıdık attık, sildik attık."
Kacır, sadece bugünü değil, yarını da düşünmek zorunda olduklarını, mücadelenin sınır ötesine taşındığını ve sınırların ötesinde kurulmaya çalışılan terörist haritalarını yırtıp attıklarını söyledi.

'Ekonomik bağımsızlık olmadan siyasi bağımsızlık mümkün değil'

Mehmet Fatih Kacır, teknolojik bağımsızlık olmadan ekonomik bağımsızlığın mümkün olmadığını belirterek, "Ekonomik bağımsızlık olmadan siyasi bağımsızlık mümkün değil. Yüz yıl önce tam bağımsızlık iddiasıyla kurduğumuz Cumhuriyet'imizi ancak teknolojik bağımsızlıkla geleceğe taşıyabiliriz. Bunu sadece savunma sanayisinde başarmamız yetmez, teknolojinin bütün alanlarında tam bağımsızlık mücadelesini sürdürüyoruz" dedi.
Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonunun tamamlandığını hatırlatan Kacır, bu milletin çocuklarının, başka milletlerin çocuklarına ait olduğu gerekçesiyle vazgeçecekleri hiçbir hayalin kalmadığını dile getirdi.
Türkiye'nin bugün sadece insansız hava araçlarında bir numara olmadığını, güneş paneli, ticari araç ve beyaz eşya üretiminde Avrupa'da çok önemli konumda olduğunu anlatan Kacır, bugün 255 milyar doları aşan ihracatıyla ülkenin dünyanın önemli bir üretim üssü olmayı başardığını vurguladı.
Bakan Kacır, hiçbir başarının tesadüf olmadığına, tüm bunların 22 yıla varan gayretin, emeğin, çabanın bir sonucu olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'yi bir üretim ülkesi haline getirdiklerini, Şebinkarahisar'ın da bu üretim kervanında daha güçlü şekilde rolünü alması gerektiğini söyledi.
Giresun'da yaptıkları yatırımları aktaran Kacır, Şebinkarahisar'ın da eğitim ve üretim hamlesini gerçekleştirmek için çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

'İstanbul çok hızlı şekilde depreme hazırlanmak durumundadır'

Kacır, algı siyaseti yapanların değil, hizmet siyaseti, eser yapanların yanında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Taş üstüne taş koyanlara inanıyorum ki Şebinkarahisarlılar destek vermeye devam edecektir. Sadece Şebinkarahisar'da değil, tabii burada, yaşadığımız bu güzel şehirde, İstanbul'da da tercihlerimiz çok kıymetli, çok önemli. İstanbul'un kaybedecek bir dakikası daha kalmamıştır. İstanbul çok hızlı şekilde depreme hazırlanmak durumundadır. Bu hazırlıkları en iyi şekilde gerçekleştirmek, yüz binlerce yeni, güvenilir, sağlam konutu inşa etmek durumundayız. Bu şehrin trafik sorununu çözmek için yeni metrolar yapmalıyız. Bütün bunlar, açılış törenleri yapacağımız projelere imza atmakla olur, değil mi? Açılışını iptal etmek üzere bir araya geldiğimiz törenlerle olmaz. İnşallah, önümüzdeki dönemde nice projeleri, nice eserleri, bu şehre kazandıracak belediye başkanlarımızı, hem ilçelerimizde hem İstanbul'umuzda seçeceğiz."
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