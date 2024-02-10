https://sputniknews.com.tr/20240210/gezeravcinin-da-icinde-yer-aldigi-axiom-3-ax-3-ekibi-houstona-geldi-1080590772.html
Bakan Kacır, Alper Gezeravcı’nın ailesiyle buluştuğu anları paylaştı
Bakan Kacır, Alper Gezeravcı’nın ailesiyle buluştuğu anları paylaştı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın ailesiyle bir araya geldiği görüntüleri paylaştı. 10.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-10T09:23+0300
2024-02-10T09:23+0300
2024-02-10T09:41+0300
dünya
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astronot
alper gezeravcı
axiom space
abd
abd
houston
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Axiom-3 (Ax-3) ekibi ABD'nin Houston şehrine geldi.Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, ABD'nin Houston şehrinde ailesiyle buluştu.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından paylaşılan görüntülerde Gezeravcı'nın ailesi ve yakınlarıyla sarıldığı görüldü. Türkiye’nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronot, içinde bulundukları Dragon kapsülüyle birlikte dünyaya iniş yapmıştı. Gezeravcı ve beraberindeki astronotlar, ABD'nin Florida eyaleti açıklarında okyanusa iniş yapmasının ardından yer ekibi tarafından gemiye alınmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240209/birkac-saat-once-dunyaya-ulasmisti-sanayi-ve-teknoloji-bakani-kacir-alper-gezeravci-ile-gorustu-1080587888.html
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türkiye, astronot, alper gezeravcı, axiom space, abd, abd, houston
türkiye, astronot, alper gezeravcı, axiom space, abd, abd, houston
Bakan Kacır, Alper Gezeravcı’nın ailesiyle buluştuğu anları paylaştı
09:23 10.02.2024 (güncellendi: 09:41 10.02.2024)
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın ailesiyle bir araya geldiği görüntüleri paylaştı.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Axiom-3 (Ax-3) ekibi ABD'nin Houston şehrine geldi.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, ABD'nin Houston şehrinde ailesiyle buluştu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından paylaşılan görüntülerde Gezeravcı'nın ailesi ve yakınlarıyla sarıldığı görüldü.
Türkiye’nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronot, içinde bulundukları Dragon kapsülüyle birlikte dünyaya iniş yapmıştı. Gezeravcı ve beraberindeki astronotlar, ABD'nin Florida eyaleti açıklarında okyanusa iniş yapmasının ardından yer ekibi tarafından gemiye alınmıştı.