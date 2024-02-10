https://sputniknews.com.tr/20240210/gezeravcinin-da-icinde-yer-aldigi-axiom-3-ax-3-ekibi-houstona-geldi-1080590772.html

Bakan Kacır, Alper Gezeravcı’nın ailesiyle buluştuğu anları paylaştı

Bakan Kacır, Alper Gezeravcı’nın ailesiyle buluştuğu anları paylaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın ailesiyle bir araya geldiği görüntüleri paylaştı. 10.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-10T09:23+0300

2024-02-10T09:23+0300

2024-02-10T09:41+0300

dünya

türkiye

astronot

alper gezeravcı

axiom space

abd

abd

houston

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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Axiom-3 (Ax-3) ekibi ABD'nin Houston şehrine geldi.Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, ABD'nin Houston şehrinde ailesiyle buluştu.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından paylaşılan görüntülerde Gezeravcı'nın ailesi ve yakınlarıyla sarıldığı görüldü. Türkiye’nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronot, içinde bulundukları Dragon kapsülüyle birlikte dünyaya iniş yapmıştı. Gezeravcı ve beraberindeki astronotlar, ABD'nin Florida eyaleti açıklarında okyanusa iniş yapmasının ardından yer ekibi tarafından gemiye alınmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240209/birkac-saat-once-dunyaya-ulasmisti-sanayi-ve-teknoloji-bakani-kacir-alper-gezeravci-ile-gorustu-1080587888.html

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türkiye, astronot, alper gezeravcı, axiom space, abd, abd, houston