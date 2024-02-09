https://sputniknews.com.tr/20240209/birkac-saat-once-dunyaya-ulasmisti-sanayi-ve-teknoloji-bakani-kacir-alper-gezeravci-ile-gorustu-1080587888.html

Birkaç saat önce Dünya'ya ulaşmıştı: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Alper Gezeravcı ile görüştü

Birkaç saat önce Dünya'ya ulaşmıştı: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Alper Gezeravcı ile görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı görüntülü arayarak, "Uzun ve zorlu görev boyunca hep sizi... 09.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-09T22:32+0300

2024-02-09T22:32+0300

2024-02-09T22:32+0300

türkiye

alper gezeravcı

uzay

türkiye

space x

mehmet fatih kacır

bakan

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Kacır, Akdeniz Üniversitesi'nde gerçekleştirilen TÜBİTAK 31. Bilim Olimpiyatları Ödül Töreni'nde konuşma yaptığı sırada Gezeravcı'yı görüntülü aradı.Gezeravcı'ya "Dünyaya yeniden hoş geldiniz" diyen Kacır, "Harika görünüyorsunuz, her zamanki gibi muhteşemsiniz, sizinle gurur duyuyoruz, iftihar ediyoruz. Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonunu gerçekleştirdiniz. Tarihte Türk milleti için yeni bir sayfa açmış oldunuz." diye konuştu.Kendisinin Antalya'da TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları Ödül Töreni'nde 225 gençle, aileleriyle ve hocalarıyla birlikte olduğunu söyleyen Kacır, bu gençlerin de Türkiye'yi geleceğe taşıyacak, dünyada söz sahibi olmasını sağlayacak bilimsel çalışmalara imza atacağını ifade etti.Gezeravcı'nın önce dünyadan gökyüzüne yükselişini, sonra uluslararası uzak istasyonuna varışını ve oradaki çalışmalarını takip ettiklerini anlatan Kacır, şunları söyledi:Bakan Kacır, Gezeravcı'yı hasretle Türkiye'ye beklediklerini söyledi.'İlave faaliyetlerimizin tamamını gerçekleştirme şansımız oldu'Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Kacır başta olmak üzere devletin desteğiyle güzel bir deneyim yaşadığını belirtti.Planlanandan 6 gün daha fazla kaldıklarını dile getiren Gezeravcı, "Bu bizim için büyük bir şanstı. Planlı ilave faaliyetlerimizin tamamını gerçekleştirme şansımız oldu. Nihayet dün istasyondan ayrıldık." dedi.Bir kaç defa ertelemenin sonunda son teyidi aldıktan sonra gerekli hazırlıkları yapıp dönüşe geçtiklerini anlatan Gezeravcı, 47 saatlik bir yolculuğun ardından dünyaya ulaştıklarını kaydetti.Kapsülden inişleri, gemiye binişleri hakkında da bilgi veren Gezeravcı, kapsülün içindeki uzayda yapmış oldukları deneylerin özenli bir şekilde kendilerine teslim edilmesini beklediklerini söyledi.Kargolar kapsülden çıkarıldıktan sonra Türkiye'ye döneceğini ifade eden Gezeravcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonuyla, devletin kararlılığı ve güçlü iradesiyle hazırlık sürecini en hızlı şekilde gerçekleştirip uzay istasyonuna ulaştıklarını belirterek, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

https://sputniknews.com.tr/20240209/dunyaya-donen-ilk-turk-astronot-alper-gezeravcinin-yolculugundan-one-cikanlar-1080587191.html

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