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Birkaç saat önce Dünya'ya ulaşmıştı: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Alper Gezeravcı ile görüştü
Birkaç saat önce Dünya'ya ulaşmıştı: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Alper Gezeravcı ile görüştü
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı görüntülü arayarak, "Uzun ve zorlu görev boyunca hep sizi... 09.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-09T22:32+0300
2024-02-09T22:32+0300
türkiye
alper gezeravcı
uzay
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mehmet fatih kacır
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Kacır, Akdeniz Üniversitesi'nde gerçekleştirilen TÜBİTAK 31. Bilim Olimpiyatları Ödül Töreni'nde konuşma yaptığı sırada Gezeravcı'yı görüntülü aradı.Gezeravcı'ya "Dünyaya yeniden hoş geldiniz" diyen Kacır, "Harika görünüyorsunuz, her zamanki gibi muhteşemsiniz, sizinle gurur duyuyoruz, iftihar ediyoruz. Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonunu gerçekleştirdiniz. Tarihte Türk milleti için yeni bir sayfa açmış oldunuz." diye konuştu.Kendisinin Antalya'da TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları Ödül Töreni'nde 225 gençle, aileleriyle ve hocalarıyla birlikte olduğunu söyleyen Kacır, bu gençlerin de Türkiye'yi geleceğe taşıyacak, dünyada söz sahibi olmasını sağlayacak bilimsel çalışmalara imza atacağını ifade etti.Gezeravcı'nın önce dünyadan gökyüzüne yükselişini, sonra uluslararası uzak istasyonuna varışını ve oradaki çalışmalarını takip ettiklerini anlatan Kacır, şunları söyledi:Bakan Kacır, Gezeravcı'yı hasretle Türkiye'ye beklediklerini söyledi.'İlave faaliyetlerimizin tamamını gerçekleştirme şansımız oldu'Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Kacır başta olmak üzere devletin desteğiyle güzel bir deneyim yaşadığını belirtti.Planlanandan 6 gün daha fazla kaldıklarını dile getiren Gezeravcı, "Bu bizim için büyük bir şanstı. Planlı ilave faaliyetlerimizin tamamını gerçekleştirme şansımız oldu. Nihayet dün istasyondan ayrıldık." dedi.Bir kaç defa ertelemenin sonunda son teyidi aldıktan sonra gerekli hazırlıkları yapıp dönüşe geçtiklerini anlatan Gezeravcı, 47 saatlik bir yolculuğun ardından dünyaya ulaştıklarını kaydetti.Kapsülden inişleri, gemiye binişleri hakkında da bilgi veren Gezeravcı, kapsülün içindeki uzayda yapmış oldukları deneylerin özenli bir şekilde kendilerine teslim edilmesini beklediklerini söyledi.Kargolar kapsülden çıkarıldıktan sonra Türkiye'ye döneceğini ifade eden Gezeravcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonuyla, devletin kararlılığı ve güçlü iradesiyle hazırlık sürecini en hızlı şekilde gerçekleştirip uzay istasyonuna ulaştıklarını belirterek, kendisine destek verenlere teşekkür etti.
https://sputniknews.com.tr/20240209/dunyaya-donen-ilk-turk-astronot-alper-gezeravcinin-yolculugundan-one-cikanlar-1080587191.html
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alper gezeravcı, uzay, türkiye, space x, mehmet fatih kacır, bakan
alper gezeravcı, uzay, türkiye, space x, mehmet fatih kacır, bakan

Birkaç saat önce Dünya'ya ulaşmıştı: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Alper Gezeravcı ile görüştü

22:32 09.02.2024
© Axiom SpaceTürkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Axiom-3 (Ax-3) ekibi, gemiye alınan Dragon kapsülünden çıkarıldı.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Axiom-3 (Ax-3) ekibi, gemiye alınan Dragon kapsülünden çıkarıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2024
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı görüntülü arayarak, "Uzun ve zorlu görev boyunca hep sizi cesaretli, kararlı ve özgüvenli gördük. Şimdi de bütün bu uzun ve zorlu görevi başarmanın huzurunu simanızda gözlemleme imkanına sahibiz. Tekrar sizi tebrik ediyoruz." dedi.
Kacır, Akdeniz Üniversitesi'nde gerçekleştirilen TÜBİTAK 31. Bilim Olimpiyatları Ödül Töreni'nde konuşma yaptığı sırada Gezeravcı'yı görüntülü aradı.
Gezeravcı'ya "Dünyaya yeniden hoş geldiniz" diyen Kacır, "Harika görünüyorsunuz, her zamanki gibi muhteşemsiniz, sizinle gurur duyuyoruz, iftihar ediyoruz. Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonunu gerçekleştirdiniz. Tarihte Türk milleti için yeni bir sayfa açmış oldunuz." diye konuştu.
Kendisinin Antalya'da TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları Ödül Töreni'nde 225 gençle, aileleriyle ve hocalarıyla birlikte olduğunu söyleyen Kacır, bu gençlerin de Türkiye'yi geleceğe taşıyacak, dünyada söz sahibi olmasını sağlayacak bilimsel çalışmalara imza atacağını ifade etti.
Gezeravcı'nın önce dünyadan gökyüzüne yükselişini, sonra uluslararası uzak istasyonuna varışını ve oradaki çalışmalarını takip ettiklerini anlatan Kacır, şunları söyledi:
"Uzun ve zorlu görev boyunca hep sizi cesaretli, kararlı ve özgüvenli gördük. Şimdi de bütün bu uzun ve zorlu görevi başarmanın huzurunu simanızda gözlemleme imkanına sahibiz. Tekrar sizi tebrik ediyoruz. Buradaki gençlerimiz Allah'ın izniyle gelecekte Türkiye'yi nice uzay görevlerine taşıyacaklar. Belki içlerinden sonraki astronotlarımız yetişecek. Belki astronotlarımızı uzaya taşıyacak roket sistemlerini geliştirecek. Uzay istasyonu kuracak sistemleri, alt sistemleri, teknolojileri geliştirecek, bilim insanları, mühendisler yetişecek. Türkiye'yi derin uzay görevlerinde başarıya taşıyacak bilim insanları yetişecek. Ama emin olun her biri Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonundan ve Alper Gezeravcı'dan ilham almış olacaklar. Tekrar sizi tebrik ediyor, milletimiz adına bu misyonu başarıyla icra ettiğiniz bilim insanlarımızın yaptıkları Çalışmaları uzayda gerçekleştirdiğiniz için size bir kez daha teşekkür ediyorum."
Bakan Kacır, Gezeravcı'yı hasretle Türkiye'ye beklediklerini söyledi.

'İlave faaliyetlerimizin tamamını gerçekleştirme şansımız oldu'

Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Kacır başta olmak üzere devletin desteğiyle güzel bir deneyim yaşadığını belirtti.
Planlanandan 6 gün daha fazla kaldıklarını dile getiren Gezeravcı, "Bu bizim için büyük bir şanstı. Planlı ilave faaliyetlerimizin tamamını gerçekleştirme şansımız oldu. Nihayet dün istasyondan ayrıldık." dedi.
Bir kaç defa ertelemenin sonunda son teyidi aldıktan sonra gerekli hazırlıkları yapıp dönüşe geçtiklerini anlatan Gezeravcı, 47 saatlik bir yolculuğun ardından dünyaya ulaştıklarını kaydetti.
Kapsülden inişleri, gemiye binişleri hakkında da bilgi veren Gezeravcı, kapsülün içindeki uzayda yapmış oldukları deneylerin özenli bir şekilde kendilerine teslim edilmesini beklediklerini söyledi.
Kargolar kapsülden çıkarıldıktan sonra Türkiye'ye döneceğini ifade eden Gezeravcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonuyla, devletin kararlılığı ve güçlü iradesiyle hazırlık sürecini en hızlı şekilde gerçekleştirip uzay istasyonuna ulaştıklarını belirterek, kendisine destek verenlere teşekkür etti.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, sosyal medya hesabı üzerinden dünyaya dönüşü hakkında paylaşımda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2024
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Dünya'ya dönen ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın yolculuğundan öne çıkanlar
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