https://sputniknews.com.tr/20240209/dunyaya-donen-ilk-turk-astronot-alper-gezeravcinin-yolculugundan-one-cikanlar-1080587191.html

Dünya'ya dönen ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın yolculuğundan öne çıkanlar

Dünya'ya dönen ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın yolculuğundan öne çıkanlar

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, 9 Şubat itibariyle Türkiye'ye döndü. Sputnik, Gezeravcı'nın serüveninden öne çıkanları derledi. 09.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-09T21:43+0300

2024-02-09T21:43+0300

2024-02-09T22:24+0300

türkiye

alper gezeravcı

uzay

türkiye

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19 Ocak tarihinde SpaceX aracı ile uzaya gönderilen Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, bugün itibariyle Dünya'ya geri döndü. Testler ardından Türkiye'ye dönmesi beklenen Gezeravcı'nın uzaydaki görüntüleri Türk medyasında ilgiyle takip edilirken, Sputnik, uzay yolcuğu ile alakalı yaşananları derledi. Uzaydaki ilk cümlesinden biri "İstiklal Göklerdedir" olmuştu Gezeravcı'nın uzaydan yaptığı ilk canlı yayındaki sözleri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" cümlesi olmuştu. Yaklaşık 36 saat süren yolculuğun ardından ISS'ye ulaşan 4 kişilik Ax-3 ekibi, istasyonda törenle karşılanan Gezeravcı, ilk konuşmasında şunları söylemişti:Uzayda 13 deney yaptı Gezeravcı'nın alçak dünya yörüngesindeki laboratuvar olarak tanımlanan ISS'ye gittiğinde ilk işi, yanında götürdüğü deney düzeneklerini Dragon kapsülünden güvenli şekilde çıkartarak, deney öncesi muhafaza konumlarına nakletmek olmuştu. Ardından bilim misyonu çerçevesinde kanserden bağışıklık hücrelerine, alglerden propolise kadar çeşitli çalışmaların mikro yer çekimi ortamındaki tepkilerini gözlemlemeye başlayan Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ve TÜBİTAK Uzay Komisyonunca hazırlanan 13 deneyi burada kaldığı sürede ajandasına uygun şekilde gerçekleştirdi.Bunun yanında, Türkiye'nin uzay, havacılık ve savunma sanayisi için yeni nesil malzeme geliştirme kabiliyeti kazanması, uzay araçlarının itki sistemlerinin daha verimli hale getirilmesi, mikroalg türlerinin yer çekimsiz ortamda karbondioksit yakalama performanslarının ve oksijen üretim kabiliyetlerinin belirlenmesi, dünyada var olan hastalıklar için yeni tedaviler ve önleyici tedbirlerin geliştirilmesi ve propolisin mikro yer çekimi ortamındaki bakteriler üzerindeki etkisinin araştırılması gibi deneylerin bilimsel literatüre önemli katkılar sağlaması bekleniyor.Konuşma ardından salonu uçarak terketmişti Gezeravcı, uzaydayken Dünya ile gerçekleştirdiği canlı bağlantılarla halkın ve özellikle gençlerin uzaya dair merak ettiği sorulara yanıt verirken gerçekleştirdiği bilimsel çalışmaları da aşama aşama anlatmıştı. Kendisine "Tüm milletimize ilham kaynağı oldun" diyen Erdoğan'a karşılık Gezeravcı, "Cumhuriyet'imizin 100. yılında Türkiye Yüzyılı'na adım atarken bu önemli ve anlamlı görevde ülkemi temsil etmenin ve bayrağımızı ISS'de taşımanın gururunu yaşıyorum. Yıllarca uzayı, başka milletlere ait olan bir rüya olarak kabul edip hayal dahi etmekten çekinen, ben de dahil nice Türk gencine ve gelecek nesillerimize bu hayali gerçek haline getirerek hediye ettiniz. Kendimize olan öz güvenimizi ayağa kaldırmamıza ve pekiştirmemize imkan tanıdınız." ifadelerini kullanmıştı.Görüşmesini sonlandıran Gezeravcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Allahaısmarladık” diyerek yukarı doğru uçmuştu. Bu anlar, sosyal medyada viral olmuştu. 'Astronot nasıl olunur' sorusunun cevaplarını gençlere açıkladı Bursa, Samsun, Diyarbakır, Kocaeli, Konya, Balıkesir ve Hatay'daki öğrencilerle görüşmeler yapan Gezeravcı, gerçekleştirilen bir bağlantıyla da basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı.Uzaya geliş amacının her fırsatta gençler için önemini vurgulayan Gezeravcı, bir astronotun birçok farklı özelliği bünyesinde barındırması gerektiğini belirterek, bunları serinkanlılık, eğitim, dil becerisi, uçuş tecrübesi, fiziksel ve zihinsel sağlık, sabır, azim ve tutku olarak sıralamıştı. Gezeravcı, "Bugün başladığımız görevler ileride sizin yapabileceğiniz mesleklerin en bariz işareti. Memleketimizde, ülkemizde bu yol artık açıldı. Hiçbir endişeniz olmasın. Astronot olmayı hedefinize koyduysanız şu anda okulunuzdaki dersleriniz çok önemli." demişti. Uzay gemisi hava muhalefetinden dolayı uzun bir süre rötar yaptıGezeravcı ve ekibi için 2 Şubat'ta ISS'de veda töreni gerçekleştirildiği sırada yaptığı konuşmada, "Bu, bir hikayenin başlangıç noktasıydı, bir yere varış noktası değil. Bundan sonraki yolumuz tüm milletimize hayırlı uğurlu olsun." diye konuşan astronot, normalde 3 Şubat günü Dünya'ya dönecekti. Fakat kötü hava koşulları nedeniyle bir türlü Dünya'ya dönemeyen ve birçok kez dönüşü ertelenen Gezeravcı, 9 Şubat tarihinde tam olarak Dünya'ya vardı. Gitmeden önce de ABD'de karantinaya girip üzerinde birçok kontrol yapılan Gezeravcı, şimdi ise dönüşü ardından tekrardan kontrole girecek. Bir hafta sürecek kontroller ardından Türkiye'ye gelmesi beklenen Gezeravcı, böylece Türkiye'nin ilk uzay macerasını tamamlamış olacak.

https://sputniknews.com.tr/20240209/ilk-turk-astronot-alper-gezeravci-dunyaya-dondu-1080577272.html

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alper gezeravcı, uzay, türkiye