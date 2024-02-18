https://sputniknews.com.tr/20240218/avrupa-parlamentosunun-uyeleri-fifa-ve-uefadan-israilin-uzaklastirilmasini-talep-etti-1080862163.html
Avrupa Parlamentosu’nun üyeleri FIFA ve UEFA’dan İsrail’in uzaklaştırılmasını talep etti
Avrupa Parlamentosu’nun üyeleri FIFA ve UEFA’dan İsrail’in uzaklaştırılmasını talep etti
Sputnik Türkiye
Avrupa Parlamentosu’ndan bir grup milletvekili, FIFA ve UEFA’ya bir mektup göndererek, İsrail milli futbol takımının ve futbol kulüplerinin uluslararası... 18.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-18T23:12+0300
2024-02-18T23:12+0300
2024-02-18T23:12+0300
israil- filistin çatışması
avrupa parlamentosu (ap)
avrupa parlamentosu
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fifa
fifa
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Avrupa Parlamentosu’ndan (AP) bir grup milletvekili, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliği’ne (UEFA) mektup göndererek, İsrail milli futbol takımının ve futbol kulüplerinin uluslararası turnuvalardan uzaklaştırılmasını talep etti.Avrupa Parlamentosu’nun İspanya, İrlanda ve Almanya’yı temsil eden 13 üyesi tarafından imzalanan 15 Şubat tarihli mektupta, “Biz, Avrupa Parlamentosu üyeleri ve Avrupa halklarının siyasi temsilcileri olarak FIFA, UEFA ve diğer yetkili kurumları Filistin’deki insan hakları ihlallerine karşı kararlı adımlar atmaya çağırıyoruz. Hem FIFA hem de UEFA, futbol aracılığıyla eşitlik, saygı ve insan hakları değerlerini desteklediğini bildiriyor. Bugün hiç şüphesiz bunların tamamı Gazze Şeridi’nde ihlal ediliyor” ifadelerine yer verildi.Daha önce Ortadoğu’dan 12 ülke ile İran Futbol Federasyonu da FIFA’ya benzer başvuruda bulunmuştu. Girişim grubunun başına, Batı Asya Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini yürüten Ürdün Kralı’nın üvey kardeşi Prens Ali bin el-Hüseyin geçti. Grupta ayrıca Filistin, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Irak, Kuveyt, Lübnan, Umman, Suriye ve Yemen futbol federasyonları da yer alıyor.AP üyeleri, “Futbol, Filistin halkının işgalini ve yok edilmesini meşrulaştırmaya yardımcı olmamalıdır. Tüm bu nedenlerden ötürü ve Güney Afrika’daki Apartheid rejiminin vetosu gibi tarihi örneklerine istinaden, bir baskı önlemi olarak İsrail milli takımının ve İsrail futbol kulüplerinin, soykırım sona erinceye kadar tüm Avrupa ve uluslararası turnuvalardan derhal uzaklaştırılması çağrısında bulunuyoruz” vurgusu yapıldı.
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avrupa parlamentosu (ap), avrupa parlamentosu, avrupa, israil-filistin, israil, fifa, fifa, uefa, futbol
avrupa parlamentosu (ap), avrupa parlamentosu, avrupa, israil-filistin, israil, fifa, fifa, uefa, futbol
Avrupa Parlamentosu’nun üyeleri FIFA ve UEFA’dan İsrail’in uzaklaştırılmasını talep etti
Avrupa Parlamentosu’ndan bir grup milletvekili, FIFA ve UEFA’ya bir mektup göndererek, İsrail milli futbol takımının ve futbol kulüplerinin uluslararası turnuvalardan uzaklaştırılmasını talep etti.
Avrupa Parlamentosu’ndan (AP) bir grup milletvekili, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliği’ne (UEFA) mektup göndererek, İsrail milli futbol takımının ve futbol kulüplerinin uluslararası turnuvalardan uzaklaştırılmasını talep etti.
Avrupa Parlamentosu’nun İspanya, İrlanda ve Almanya’yı temsil eden 13 üyesi tarafından imzalanan 15 Şubat tarihli mektupta, “Biz, Avrupa Parlamentosu üyeleri ve Avrupa halklarının siyasi temsilcileri olarak FIFA, UEFA ve diğer yetkili kurumları Filistin’deki insan hakları ihlallerine karşı kararlı adımlar atmaya çağırıyoruz. Hem FIFA hem de UEFA, futbol aracılığıyla eşitlik, saygı ve insan hakları değerlerini desteklediğini bildiriyor. Bugün hiç şüphesiz bunların tamamı Gazze Şeridi’nde ihlal ediliyor” ifadelerine yer verildi.
Daha önce Ortadoğu’dan 12 ülke ile İran Futbol Federasyonu da FIFA’ya benzer başvuruda bulunmuştu. Girişim grubunun başına, Batı Asya Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini yürüten Ürdün Kralı’nın üvey kardeşi Prens Ali bin el-Hüseyin geçti. Grupta ayrıca Filistin, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Irak, Kuveyt, Lübnan, Umman, Suriye ve Yemen futbol federasyonları da yer alıyor.
AP üyeleri, “Futbol, Filistin halkının işgalini ve yok edilmesini meşrulaştırmaya yardımcı olmamalıdır. Tüm bu nedenlerden ötürü ve Güney Afrika’daki Apartheid rejiminin vetosu gibi tarihi örneklerine istinaden, bir baskı önlemi olarak İsrail milli takımının ve İsrail futbol kulüplerinin, soykırım sona erinceye kadar tüm Avrupa ve uluslararası turnuvalardan derhal uzaklaştırılması çağrısında bulunuyoruz” vurgusu yapıldı.