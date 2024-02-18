https://sputniknews.com.tr/20240218/avrupa-parlamentosunun-uyeleri-fifa-ve-uefadan-israilin-uzaklastirilmasini-talep-etti-1080862163.html

Avrupa Parlamentosu’nun üyeleri FIFA ve UEFA’dan İsrail’in uzaklaştırılmasını talep etti

Avrupa Parlamentosu’nun üyeleri FIFA ve UEFA’dan İsrail’in uzaklaştırılmasını talep etti

Sputnik Türkiye

Avrupa Parlamentosu’ndan bir grup milletvekili, FIFA ve UEFA’ya bir mektup göndererek, İsrail milli futbol takımının ve futbol kulüplerinin uluslararası... 18.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-18T23:12+0300

2024-02-18T23:12+0300

2024-02-18T23:12+0300

israil- filistin çatışması

avrupa parlamentosu (ap)

avrupa parlamentosu

avrupa

israil-filistin

israil

fifa

fifa

uefa

futbol

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Avrupa Parlamentosu’ndan (AP) bir grup milletvekili, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliği’ne (UEFA) mektup göndererek, İsrail milli futbol takımının ve futbol kulüplerinin uluslararası turnuvalardan uzaklaştırılmasını talep etti.Avrupa Parlamentosu’nun İspanya, İrlanda ve Almanya’yı temsil eden 13 üyesi tarafından imzalanan 15 Şubat tarihli mektupta, “Biz, Avrupa Parlamentosu üyeleri ve Avrupa halklarının siyasi temsilcileri olarak FIFA, UEFA ve diğer yetkili kurumları Filistin’deki insan hakları ihlallerine karşı kararlı adımlar atmaya çağırıyoruz. Hem FIFA hem de UEFA, futbol aracılığıyla eşitlik, saygı ve insan hakları değerlerini desteklediğini bildiriyor. Bugün hiç şüphesiz bunların tamamı Gazze Şeridi’nde ihlal ediliyor” ifadelerine yer verildi.Daha önce Ortadoğu’dan 12 ülke ile İran Futbol Federasyonu da FIFA’ya benzer başvuruda bulunmuştu. Girişim grubunun başına, Batı Asya Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini yürüten Ürdün Kralı’nın üvey kardeşi Prens Ali bin el-Hüseyin geçti. Grupta ayrıca Filistin, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Irak, Kuveyt, Lübnan, Umman, Suriye ve Yemen futbol federasyonları da yer alıyor.AP üyeleri, “Futbol, Filistin halkının işgalini ve yok edilmesini meşrulaştırmaya yardımcı olmamalıdır. Tüm bu nedenlerden ötürü ve Güney Afrika’daki Apartheid rejiminin vetosu gibi tarihi örneklerine istinaden, bir baskı önlemi olarak İsrail milli takımının ve İsrail futbol kulüplerinin, soykırım sona erinceye kadar tüm Avrupa ve uluslararası turnuvalardan derhal uzaklaştırılması çağrısında bulunuyoruz” vurgusu yapıldı.

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avrupa parlamentosu (ap), avrupa parlamentosu, avrupa, israil-filistin, israil, fifa, fifa, uefa, futbol