https://sputniknews.com.tr/20240126/ab-konseyi-baskani-michel-avrupa-parlamentosu-secimlerinden-cekilme-karari-aldi-1080086550.html

AB Konseyi Başkanı Michel, Avrupa Parlamentosu seçimlerinden çekilme kararı aldı

AB Konseyi Başkanı Michel, Avrupa Parlamentosu seçimlerinden çekilme kararı aldı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, adaylığının tepkilere neden olmasının ardından Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinden çekilme kararı aldı. 26.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-26T23:31+0300

2024-01-26T23:31+0300

2024-01-26T23:31+0300

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avrupa birliği

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Michel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AP seçimlerinde aday olmayacağını ve kasım sonunda sona erecek olan AB Konseyi başkanlığı görevinden erken ayrılmayacağını bildirdi.Karar, AB devlet ve hükümet başkanlarının şubat başında Brüksel'de düzenleyecekleri zirvenin hemen öncesinde geldi.Michel'in, hazirandaki AP seçimlerine katılma konusundaki sürpriz kararı nedeniyle mevcut görevini erken bırakacağını açıklaması, AB içinde tepkilere olmuştu.Yetkililer, Michel'in kararını, AB Konseyi başkanlığından ziyade siyasi geleceğine önem verdiğinin bir işareti olarak yorumlamıştı.Michel'in AP üyeliğine seçilmesi halinde temmuz ortasında mevcut görevinden ayrılması gerekeceğinden, geçici süre de olsa bu yılın ikinci yarısında AB dönem başkanlığını üstlenecek olan Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın AB Konseyi Başkanı olarak AB liderlerinin toplantılarını yönetme ihtimali endişelere neden olmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20211031/cumhurbaskani-erdogan-ab-konseyi-baskani-charles-michel-ile-gorustu-1050350644.html

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