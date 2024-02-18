Birçok dinden eski: ABD'nin Kuzey Calorina eyaletinde 26 asırdır yaşayan bir ağaç keşfedildi

Önceki araştırmaları incelediğim de böyle bir şeyi tahmin ediyordum fakat asla emin değildim. En sonunda karar verdik, nehre açıldık ve küçük teknede 4 kişiydik. Ormanın içinde yürümeye başladık ve herkesi bir heyecan bastı.

Belli bir süre sonra bahsedilen kocaman ağaç, tam gözümüzün önündeydi. Sonra ağacın kaç yaşında olduğunu hesaplamaya başladık. Her 10 dakikada bir yaşının sayısının arttığı fark ettik ve şöyle dedik: Buradaki çoğu ağaç en az 1000 yıllık! Ve sanırsam karşımızdaki ağaç dünyanın en eski selvi ağacı!