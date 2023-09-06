Milyonluk araçlar halatla ağaca bağlandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
ROCK’IN TANRISI
Yapay zeka ile Türkçe şarkı söyletilmişti
13:31
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
İngiliz parlamentosu: Çin, İngiltere için bir tehdit
11:32
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
JAPONYA’NIN HITCHCOCK’U
Samuray ailesinden geliyordu
12:32
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
SESLİ HABER
Çinli uzman: Nakliyedeki şeffaflık tahıl anlaşmasını canlandırmanın anahtarı olacak
13:32
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz basını, Batı'nın Zelenskiy'e sunacağı 'Kırım-Donbas-NATO planını' açıkladı
14:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Çin'i ziyarete giden İngiliz yetkililerin telefonları imha edilecek
15:32
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
DÜNYACA ÜNLÜ OPERA SANATÇISI
Kaleci olmak isterken operacı oldu
16:32
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna savaş helikopteri kendi askerlerini vurdu
17:31
1 dk
SESLİ HABER
Çin basını: Bu kayıp, Zelenskiy'in siyasi kariyerinin sonu olacak
18:00
2 dk
SESLİ HABER
Sputnik'e konuşan tanık, ordunun yönetimi ele geçirdiğini duyurduğu Gabon'un başkenti Librevil'deki durumu anlattı
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Rusya, en fazla e-vize alan ülkeleri açıkladı: Türkiye ilk 5'te
20:00
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230906/milyonluk-araclar-halatla-agaca-baglandi-1075236125.html
Milyonluk araçlar halatla ağaca bağlandı
Milyonluk araçlar halatla ağaca bağlandı
Küçükçekmece’de, Hatboyu Caddesindeki restoranda park halinde bulunan milyonluk araçlar, sele kapılmasın diye halatla ağaca bağlandı. Araç sahibi Halit Yetkin... 06.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-06T12:00+0300
2023-09-06T12:00+0300
yaşam
sel
kağıthane
otomobil
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/06/1075235966_0:350:2397:1698_1920x0_80_0_0_13f7e96ee06fdddee2f38171f09752d7.jpg
Küçükçekmece’de selin etkilediği restoranın sahipleri araçları sele kapılmasın diye ilginç bir çözüm buldu. Sel nedeniyle birçok araç, iş yeri ve ev hasar gördü. Küçükçekmece Hatboyu Caddesinde selden etkilenen restoranda araç sahipleri, 2 tane lüks araç sele kapılmasın diye halatla ağaca bağladı. Araçların bulunduğu garaj ile göl arasında duvarın bir kısmının yıkıldığı görüldü.Halatla ağaca bağlanan milyonluk araçların sahibi kameralara konuştu. Korkunç bir şey yaşadıklarını belirten Halit Yetkin, “Bu tabii afet. Her zaman beklenen bir şey. 2019 yılında da gene biz de aynı konuda yaşamıştık, 2019’dan aldığımız deneyimlerden ötürü Allah çok şükür, fazla zayiat vermeden müşterilerimizi merdivenle çatıya çıkardık. Can kaybımız yok. Araçları arkadaşlarımızın katkılarıyla bağladık. Öyle durduk. Yani o engelledi herhalde o araçların göle sürüklenmesini bu ağaçlar engellendi. Daha sonra da biz öndeki camları kırdık. O camlardan su tahliye olunca araçlar kendi yerinde kaldı. Araçları oğlumla, yeğenim bağladı" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230906/bakan-yerlikaya-duyurdu-istanbulda-selden-etkilenen-ailelere-15-bin-liralik-yardim-1075235117.html
kağıthane
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/06/1075235966_0:125:2397:1923_1920x0_80_0_0_7e850171582f5d372f63655cfb840092.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sel, kağıthane, otomobil
sel, kağıthane, otomobil

Milyonluk araçlar halatla ağaca bağlandı

12:00 06.09.2023
© İHA / MEDENİ TOPALOĞLU - VOLKAN KAYALARMilyonluk araçları göle sürüklenmesin diye halatla ağaca bağladılar
Milyonluk araçları göle sürüklenmesin diye halatla ağaca bağladılar - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2023
© İHA / MEDENİ TOPALOĞLU - VOLKAN KAYALAR
Abone olTelegram
Küçükçekmece’de, Hatboyu Caddesindeki restoranda park halinde bulunan milyonluk araçlar, sele kapılmasın diye halatla ağaca bağlandı. Araç sahibi Halit Yetkin, "Korkunç bir şey yaşadık, araçları oğlum ve yeğenim bağladı” dedi.
Küçükçekmece’de selin etkilediği restoranın sahipleri araçları sele kapılmasın diye ilginç bir çözüm buldu. Sel nedeniyle birçok araç, iş yeri ve ev hasar gördü. Küçükçekmece Hatboyu Caddesinde selden etkilenen restoranda araç sahipleri, 2 tane lüks araç sele kapılmasın diye halatla ağaca bağladı. Araçların bulunduğu garaj ile göl arasında duvarın bir kısmının yıkıldığı görüldü.
Halatla ağaca bağlanan milyonluk araçların sahibi kameralara konuştu. Korkunç bir şey yaşadıklarını belirten Halit Yetkin, “Bu tabii afet. Her zaman beklenen bir şey. 2019 yılında da gene biz de aynı konuda yaşamıştık, 2019’dan aldığımız deneyimlerden ötürü Allah çok şükür, fazla zayiat vermeden müşterilerimizi merdivenle çatıya çıkardık. Can kaybımız yok. Araçları arkadaşlarımızın katkılarıyla bağladık. Öyle durduk. Yani o engelledi herhalde o araçların göle sürüklenmesini bu ağaçlar engellendi. Daha sonra da biz öndeki camları kırdık. O camlardan su tahliye olunca araçlar kendi yerinde kaldı. Araçları oğlumla, yeğenim bağladı" ifadelerini kullandı.
İstanbul sel - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2023
TÜRKİYE
Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da selden etkilenen ailelere 15 bin liralık destek
11:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала