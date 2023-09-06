https://sputniknews.com.tr/20230906/milyonluk-araclar-halatla-agaca-baglandi-1075236125.html

Milyonluk araçlar halatla ağaca bağlandı

Milyonluk araçlar halatla ağaca bağlandı

Küçükçekmece’de, Hatboyu Caddesindeki restoranda park halinde bulunan milyonluk araçlar, sele kapılmasın diye halatla ağaca bağlandı. Araç sahibi Halit Yetkin... 06.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-06T12:00+0300

2023-09-06T12:00+0300

2023-09-06T12:00+0300

yaşam

sel

kağıthane

otomobil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/06/1075235966_0:350:2397:1698_1920x0_80_0_0_13f7e96ee06fdddee2f38171f09752d7.jpg

Küçükçekmece’de selin etkilediği restoranın sahipleri araçları sele kapılmasın diye ilginç bir çözüm buldu. Sel nedeniyle birçok araç, iş yeri ve ev hasar gördü. Küçükçekmece Hatboyu Caddesinde selden etkilenen restoranda araç sahipleri, 2 tane lüks araç sele kapılmasın diye halatla ağaca bağladı. Araçların bulunduğu garaj ile göl arasında duvarın bir kısmının yıkıldığı görüldü.Halatla ağaca bağlanan milyonluk araçların sahibi kameralara konuştu. Korkunç bir şey yaşadıklarını belirten Halit Yetkin, “Bu tabii afet. Her zaman beklenen bir şey. 2019 yılında da gene biz de aynı konuda yaşamıştık, 2019’dan aldığımız deneyimlerden ötürü Allah çok şükür, fazla zayiat vermeden müşterilerimizi merdivenle çatıya çıkardık. Can kaybımız yok. Araçları arkadaşlarımızın katkılarıyla bağladık. Öyle durduk. Yani o engelledi herhalde o araçların göle sürüklenmesini bu ağaçlar engellendi. Daha sonra da biz öndeki camları kırdık. O camlardan su tahliye olunca araçlar kendi yerinde kaldı. Araçları oğlumla, yeğenim bağladı" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230906/bakan-yerlikaya-duyurdu-istanbulda-selden-etkilenen-ailelere-15-bin-liralik-yardim-1075235117.html

kağıthane

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sel, kağıthane, otomobil