https://sputniknews.com.tr/20230906/bakan-yerlikaya-duyurdu-istanbulda-selden-etkilenen-ailelere-15-bin-liralik-yardim-1075235117.html
Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da selden etkilenen ailelere 15 bin liralık destek
Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da selden etkilenen ailelere 15 bin liralık destek
Art arda yapılan uyarıların ardından dün İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Birçok ev ve iş yerini su basarken 2 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı... 06.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-06T11:38+0300
2023-09-06T11:38+0300
2023-09-06T11:53+0300
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istanbul
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İstanbul'un kuzey bölgesinde dün başlayan yağış, Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece'de etkili oldu. Birçok ev ve iş yerlerinde su baskını yaşanırken 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişinin tedavisi sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da sel ve su baskınlarından etkilenen ailelere, hane başına toplam 15 bin lira yardım yapılacağını duyurdu. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:"İstanbul'da, Valiliğimiz koordinasyonunda kaymakamlarımız tarafından sel ve su baskınlarından zarar gören yerlerin hasar tespit çalışmaları başladı. İlk etapta sel ve su baskınlarından etkilenen ailelerimize hane başına; AFAD’dan 10 bin TL, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 5 bin TL olmak üzere toplam 15 bin TL yardım ödemesi yapılacaktır."
https://sputniknews.com.tr/20230906/istanbulda-saganak-felaketi-ev-ve-is-yerlerini-su-basti-sele-kapilan-2-kisi-hayatini-kaybetti-1075227306.html
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sel, istanbul, ali yerlikaya
Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da selden etkilenen ailelere 15 bin liralık destek
11:38 06.09.2023 (güncellendi: 11:53 06.09.2023) Abone ol
Art arda yapılan uyarıların ardından dün İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Birçok ev ve iş yerini su basarken 2 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul'da sel ve su baskınlarından etkilenen ailelere, hane başına toplam 15 bin lira yardım yapılacağını açıkladı.
İstanbul'un kuzey bölgesinde dün başlayan yağış, Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece'de etkili oldu. Birçok ev ve iş yerlerinde su baskını yaşanırken 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişinin tedavisi sürüyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da sel ve su baskınlarından etkilenen ailelere, hane başına toplam 15 bin lira yardım yapılacağını duyurdu. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"İstanbul'da, Valiliğimiz koordinasyonunda kaymakamlarımız tarafından sel ve su baskınlarından zarar gören yerlerin hasar tespit çalışmaları başladı. İlk etapta sel ve su baskınlarından etkilenen ailelerimize hane başına; AFAD’dan 10 bin TL, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 5 bin TL olmak üzere toplam 15 bin TL yardım ödemesi yapılacaktır."