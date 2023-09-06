https://sputniknews.com.tr/20230906/bakan-yerlikaya-duyurdu-istanbulda-selden-etkilenen-ailelere-15-bin-liralik-yardim-1075235117.html

Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da selden etkilenen ailelere 15 bin liralık destek

Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da selden etkilenen ailelere 15 bin liralık destek

Art arda yapılan uyarıların ardından dün İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Birçok ev ve iş yerini su basarken 2 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı... 06.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-06T11:38+0300

2023-09-06T11:38+0300

2023-09-06T11:53+0300

türkiye

sel

istanbul

ali yerlikaya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/06/1075235632_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_c894b1fb2cd1b80c3e777f34afea4f9e.jpg

İstanbul'un kuzey bölgesinde dün başlayan yağış, Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece'de etkili oldu. Birçok ev ve iş yerlerinde su baskını yaşanırken 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişinin tedavisi sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da sel ve su baskınlarından etkilenen ailelere, hane başına toplam 15 bin lira yardım yapılacağını duyurdu. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:"İstanbul'da, Valiliğimiz koordinasyonunda kaymakamlarımız tarafından sel ve su baskınlarından zarar gören yerlerin hasar tespit çalışmaları başladı. İlk etapta sel ve su baskınlarından etkilenen ailelerimize hane başına; AFAD’dan 10 bin TL, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 5 bin TL olmak üzere toplam 15 bin TL yardım ödemesi yapılacaktır."

https://sputniknews.com.tr/20230906/istanbulda-saganak-felaketi-ev-ve-is-yerlerini-su-basti-sele-kapilan-2-kisi-hayatini-kaybetti-1075227306.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sel, istanbul, ali yerlikaya