https://sputniknews.com.tr/20240218/3-hafta-once-kan-kanseri-teshisi-konan-serik-belediyesporlu-futbolcu-29-yasinda-hayatini-kaybetti-1080850919.html

3 hafta önce kan kanseri teşhisi konan Serik Belediyesporlu futbolcu 29 yaşında hayatını kaybetti

3 hafta önce kan kanseri teşhisi konan Serik Belediyesporlu futbolcu 29 yaşında hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor'un 29 yaşındaki futbolcusu Mümin Talip Pazarlı kan kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. 18.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-18T15:34+0300

2024-02-18T15:34+0300

2024-02-18T15:34+0300

spor

futbolcu

tff 2. lig beyaz grup

antalya

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2023-2024 futbol sezonu devre arasında Ankara Demirspor'dan Serik Belediyespor'a transfer olan stoper Mümin Talip, 3 hafta önce rahatsızlandı. Serik'teki özel bir hastaneye başvuran futbolcuya, kan kanseri teşhisi konuldu.Daha sonra İstanbul Maslak Acıbadem Hastanesi'ne sevk edilen Mümin Talip, uygulanan tedaviye rağmen kurtarılamadı.Serik Belediyespor Başkanı İbrahim Şahin, yaptığı açıklamada, "Bu sabah kendisini kaybettik. Camia olarak çok üzgünüz. Kendisi dürüst ve karakterli bir futbolcuydu. Tüm futbol camiasının başı sağ olsun" dedi.Mümin Talip'in cenazesinin nereye defnedileceğine ilişkin ailesinin kararının beklendiği öğrenildi.

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futbolcu, tff 2. lig beyaz grup, antalya