https://sputniknews.com.tr/20240218/3-hafta-once-kan-kanseri-teshisi-konan-serik-belediyesporlu-futbolcu-29-yasinda-hayatini-kaybetti-1080850919.html
3 hafta önce kan kanseri teşhisi konan Serik Belediyesporlu futbolcu 29 yaşında hayatını kaybetti
3 hafta önce kan kanseri teşhisi konan Serik Belediyesporlu futbolcu 29 yaşında hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor'un 29 yaşındaki futbolcusu Mümin Talip Pazarlı kan kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. 18.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-18T15:34+0300
2024-02-18T15:34+0300
2024-02-18T15:34+0300
spor
futbolcu
tff 2. lig beyaz grup
antalya
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/12/1080850630_0:169:779:607_1920x0_80_0_0_a5457b026d3b52ff792b3cdc2c8cd941.jpg
2023-2024 futbol sezonu devre arasında Ankara Demirspor'dan Serik Belediyespor'a transfer olan stoper Mümin Talip, 3 hafta önce rahatsızlandı. Serik'teki özel bir hastaneye başvuran futbolcuya, kan kanseri teşhisi konuldu.Daha sonra İstanbul Maslak Acıbadem Hastanesi'ne sevk edilen Mümin Talip, uygulanan tedaviye rağmen kurtarılamadı.Serik Belediyespor Başkanı İbrahim Şahin, yaptığı açıklamada, "Bu sabah kendisini kaybettik. Camia olarak çok üzgünüz. Kendisi dürüst ve karakterli bir futbolcuydu. Tüm futbol camiasının başı sağ olsun" dedi.Mümin Talip'in cenazesinin nereye defnedileceğine ilişkin ailesinin kararının beklendiği öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20240217/oyuncu-sevda-ferdag-hayatini-kaybetti-1080830783.html
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/12/1080850630_0:96:779:680_1920x0_80_0_0_00d30fbf46547f3559b1e06663fc26f0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
futbolcu, tff 2. lig beyaz grup, antalya
futbolcu, tff 2. lig beyaz grup, antalya
3 hafta önce kan kanseri teşhisi konan Serik Belediyesporlu futbolcu 29 yaşında hayatını kaybetti
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor'un 29 yaşındaki futbolcusu Mümin Talip Pazarlı kan kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.
2023-2024 futbol sezonu devre arasında Ankara Demirspor'dan Serik Belediyespor'a transfer olan stoper Mümin Talip, 3 hafta önce rahatsızlandı. Serik'teki özel bir hastaneye başvuran futbolcuya, kan kanseri teşhisi konuldu.
Daha sonra İstanbul Maslak Acıbadem Hastanesi'ne sevk edilen Mümin Talip, uygulanan tedaviye rağmen kurtarılamadı.
Serik Belediyespor Başkanı İbrahim Şahin, yaptığı açıklamada, "Bu sabah kendisini kaybettik. Camia olarak çok üzgünüz. Kendisi dürüst ve karakterli bir futbolcuydu. Tüm futbol camiasının başı sağ olsun" dedi.
Mümin Talip'in cenazesinin nereye defnedileceğine ilişkin ailesinin kararının beklendiği öğrenildi.