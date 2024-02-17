https://sputniknews.com.tr/20240217/oyuncu-sevda-ferdag-hayatini-kaybetti-1080830783.html
Oyuncu Sevda Ferdağ hayatını kaybetti
Oyuncu Sevda Ferdağ hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Yeşilçam döneminin ünlü oyuncularından Sevda Ferdağ 81 yaşında hayatını kaybetti. 17.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-17T15:27+0300
2024-02-17T15:27+0300
2024-02-17T15:27+0300
türkiye
oyuncu
yerli oyuncu
ölüm
kemal sunal
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Sevda Ferdağ'ın sabah satlerinde Cihangir'deki evinde yaşamını yitirdiği belirtildi. 81 yaşındaki Ferdağ, uzun süredir hastalıklarla mücadele ediyordu.Oyuncunun ölüm haberini Film-San Vakfı "Türk sinemasının önemli oyuncularından Sevda Ferdağ'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" açıklamasıyla verdi.Sevda Ferdağ kimdir?1942'de Edremit'te doğan Ferdağ, 1958'de rol aldığı O Günden Sonra filminin başarısız olması sonucu Almanya'ya yerleşti. Ablasının ısrarlarıyla 1963'te Türkiye'ye dönen Sevda Ferdağ, 'Azrailin Habercisi' ile oyunculuğa yeniden başladı. Bu filmle büyük ilgi gören Ferdağ, 2009'a kadar yaklaşık 150 filmde rol aldı.Oyuncunun en çok bilinen filmlerinden biri de Kapıcılar Kralı (1976). Yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı, senaryosunu Umur Bugay'ın yazdığı filmin başrollerinde Kemal Sunal, Sevda Ferdağ, Bilge Zobu ve Sevil Üstekin'in yer alıyordu.
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oyuncu, yerli oyuncu, ölüm, kemal sunal
oyuncu, yerli oyuncu, ölüm, kemal sunal
Oyuncu Sevda Ferdağ hayatını kaybetti
Yeşilçam döneminin ünlü oyuncularından Sevda Ferdağ 81 yaşında hayatını kaybetti.
Sevda Ferdağ'ın sabah satlerinde Cihangir'deki evinde yaşamını yitirdiği belirtildi. 81 yaşındaki Ferdağ, uzun süredir hastalıklarla mücadele ediyordu.
Oyuncunun ölüm haberini Film-San Vakfı "Türk sinemasının önemli oyuncularından Sevda Ferdağ'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" açıklamasıyla verdi.
1942'de Edremit'te doğan Ferdağ, 1958'de rol aldığı O Günden Sonra filminin başarısız olması sonucu Almanya'ya yerleşti. Ablasının ısrarlarıyla 1963'te Türkiye'ye dönen Sevda Ferdağ, 'Azrailin Habercisi' ile oyunculuğa yeniden başladı. Bu filmle büyük ilgi gören Ferdağ, 2009'a kadar yaklaşık 150 filmde rol aldı.
Oyuncunun en çok bilinen filmlerinden biri de Kapıcılar Kralı (1976). Yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı, senaryosunu Umur Bugay'ın yazdığı filmin başrollerinde Kemal Sunal, Sevda Ferdağ, Bilge Zobu ve Sevil Üstekin'in yer alıyordu.