https://sputniknews.com.tr/20240217/oyuncu-sevda-ferdag-hayatini-kaybetti-1080830783.html

Oyuncu Sevda Ferdağ hayatını kaybetti

Oyuncu Sevda Ferdağ hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Yeşilçam döneminin ünlü oyuncularından Sevda Ferdağ 81 yaşında hayatını kaybetti. 17.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-17T15:27+0300

2024-02-17T15:27+0300

2024-02-17T15:27+0300

türkiye

oyuncu

yerli oyuncu

ölüm

kemal sunal

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/11/1080830628_0:9:285:169_1920x0_80_0_0_77f9d5275472397d870763cb780f3d52.jpg

Sevda Ferdağ'ın sabah satlerinde Cihangir'deki evinde yaşamını yitirdiği belirtildi. 81 yaşındaki Ferdağ, uzun süredir hastalıklarla mücadele ediyordu.Oyuncunun ölüm haberini Film-San Vakfı "Türk sinemasının önemli oyuncularından Sevda Ferdağ'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" açıklamasıyla verdi.Sevda Ferdağ kimdir?1942'de Edremit'te doğan Ferdağ, 1958'de rol aldığı O Günden Sonra filminin başarısız olması sonucu Almanya'ya yerleşti. Ablasının ısrarlarıyla 1963'te Türkiye'ye dönen Sevda Ferdağ, 'Azrailin Habercisi' ile oyunculuğa yeniden başladı. Bu filmle büyük ilgi gören Ferdağ, 2009'a kadar yaklaşık 150 filmde rol aldı.Oyuncunun en çok bilinen filmlerinden biri de Kapıcılar Kralı (1976). Yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı, senaryosunu Umur Bugay'ın yazdığı filmin başrollerinde Kemal Sunal, Sevda Ferdağ, Bilge Zobu ve Sevil Üstekin'in yer alıyordu.

https://sputniknews.com.tr/20240213/best-model-of-turkey-kurucusu-erkan-ozerman-hayatini-kaybetti-1080695096.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

oyuncu, yerli oyuncu, ölüm, kemal sunal