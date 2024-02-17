https://sputniknews.com.tr/20240217/yerlikaya-acikladi-istanbulda-1663-zehir-taciri-5-gunluk-operasyon-ile-gozaltina-alindi-1080825267.html
Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da 1663 zehir taciri 5 günlük operasyon ile gözaltına alındı
Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da 1663 zehir taciri 5 günlük operasyon ile gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da 1663 uyuşturucu satıcısının gözaltına alındığı belirtildi. 17.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-17T12:44+0300
2024-02-17T12:44+0300
2024-02-17T12:44+0300
türkiye
uyuşturucu
uyuşturucu imalatı
uyuşturucu çetesi
uyuşturucu operasyonu
ali yerlikaya
içişleri bakanlığı
narkotik
narkotik suçlarla mücadele
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformunda 'NARKOGÜÇ-50' operasyonunun düzenlendiğini açıkladı. Yerlikaya operasyonda 461 kilogram uyuşturucu madde ve 1 Milyon 936 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiği, ve 1663 şüpheli sokak satıcısı yakalandığını açıkladı. Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20240215/yerlikaya-acikladi-3-ayri-organize-suc-orgutu-cokertildi-1080748226.html
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uyuşturucu, uyuşturucu imalatı, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu operasyonu, ali yerlikaya, içişleri bakanlığı, narkotik, narkotik suçlarla mücadele
uyuşturucu, uyuşturucu imalatı, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu operasyonu, ali yerlikaya, içişleri bakanlığı, narkotik, narkotik suçlarla mücadele
Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da 1663 zehir taciri 5 günlük operasyon ile gözaltına alındı
İstanbul'da 1663 uyuşturucu satıcısının gözaltına alındığı belirtildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformunda 'NARKOGÜÇ-50' operasyonunun düzenlendiğini açıkladı. Yerlikaya operasyonda 461 kilogram uyuşturucu madde ve 1 Milyon 936 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiği, ve 1663 şüpheli sokak satıcısı yakalandığını açıkladı.
Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle: