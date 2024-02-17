Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da 1663 zehir taciri 5 günlük operasyon ile gözaltına alındı

İstanbul’da “Sokak Satıcısı (Torbacı)” olarak tabir edilen Uyuşturucu ya da Uyarıcı Madde Ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik 5️⃣ gündür devam eden "NARKOGÜÇ-50” Operasyonunda;



4️⃣6️⃣1️⃣ Kg Uyuşturucu Madde ve

1️⃣ Milyon 9️⃣3️⃣6️⃣ Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi❗… pic.twitter.com/OQgj5t1sKu