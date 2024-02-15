https://sputniknews.com.tr/20240215/yerlikaya-acikladi-3-ayri-organize-suc-orgutu-cokertildi-1080748226.html
Yerlikaya açıkladı: 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi
Yerlikaya açıkladı: 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen Kafes-40 Operasyonu'nda elebaşılığını Emre Özcan, Önder Küçük ve Sergen Solak'ın yaptığı 3 ayrı organize... 15.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-15T08:06+0300
2024-02-15T08:06+0300
2024-02-15T08:45+0300
türkiye
ali yerlikaya
operasyon
organize suç örgütü
suç örgütü
yakalama
yakalama kararı
yakalama emri
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İstanbul'da eş zamanlı olarak Kafes-40 operasyonları düzenlendi. Sosyal medya hesabından operasyona ilişkin bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşılığını Emre Özcan’ın yaptığı organize suç örgütü, elebaşılığını Önder Küçük’ün yaptığı organize suç örgütü ve elebaşılığını Sergen Solak’ın yaptığı 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini ve 2'si örgüt elebaşı 24 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20240215/48-saatte-60-deprem-oldu-marmarada-bir-fay-daha-mi-uyaniyor-1080747676.html
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ali yerlikaya, operasyon, organize suç örgütü, suç örgütü, yakalama, yakalama kararı, yakalama emri
ali yerlikaya, operasyon, organize suç örgütü, suç örgütü, yakalama, yakalama kararı, yakalama emri
Yerlikaya açıkladı: 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi
08:06 15.02.2024 (güncellendi: 08:45 15.02.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen Kafes-40 Operasyonu'nda elebaşılığını Emre Özcan, Önder Küçük ve Sergen Solak'ın yaptığı 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlarda 2'si örgüt elebaşı olan 24 şüpheli yakalandı.
İstanbul'da eş zamanlı olarak Kafes-40 operasyonları düzenlendi. Sosyal medya hesabından operasyona ilişkin bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşılığını Emre Özcan’ın yaptığı organize suç örgütü, elebaşılığını Önder Küçük’ün yaptığı organize suç örgütü ve elebaşılığını Sergen Solak’ın yaptığı 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini ve 2'si örgüt elebaşı 24 şüphelinin yakalandığını duyurdu.