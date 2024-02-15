https://sputniknews.com.tr/20240215/yerlikaya-acikladi-3-ayri-organize-suc-orgutu-cokertildi-1080748226.html

Yerlikaya açıkladı: 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi

Yerlikaya açıkladı: 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen Kafes-40 Operasyonu'nda elebaşılığını Emre Özcan, Önder Küçük ve Sergen Solak'ın yaptığı 3 ayrı organize... 15.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-15T08:06+0300

2024-02-15T08:06+0300

2024-02-15T08:45+0300

türkiye

ali yerlikaya

operasyon

organize suç örgütü

suç örgütü

yakalama

yakalama kararı

yakalama emri

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İstanbul'da eş zamanlı olarak Kafes-40 operasyonları düzenlendi. Sosyal medya hesabından operasyona ilişkin bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşılığını Emre Özcan’ın yaptığı organize suç örgütü, elebaşılığını Önder Küçük’ün yaptığı organize suç örgütü ve elebaşılığını Sergen Solak’ın yaptığı 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini ve 2'si örgüt elebaşı 24 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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ali yerlikaya, operasyon, organize suç örgütü, suç örgütü, yakalama, yakalama kararı, yakalama emri