https://sputniknews.com.tr/20240217/soygu-avdeyevkanin-tamaminin-kontrol-altina-alindigini-bildirdi-1080837577.html
Şoygu, Avdeyevka’nın tamamının kontrol altına alındığını bildirdi
Şoygu, Avdeyevka’nın tamamının kontrol altına alındığını bildirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Devlet Başkanı Putin’e Avdeyevka'nın Merkez Askeri Grubu tarafından tamamen kontrol altına alındığını bildirdi. 17.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-17T23:07+0300
2024-02-17T23:07+0300
2024-02-17T23:22+0300
ukrayna krizi
sergey şoygu
avdeyevka
ukrayna krizi
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Avdeyevka'nın Orgeneral Mordviçev komutasındaki Merkez Askeri Grubu tarafından tamamen kontrol altına alındığını bildirdiği belirtildi.Açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin son 24 saat içinde Avdeyevka'daki çatışmalarda verdiği kayıpların bin 500’ü aştığı kaydedildi.Açıklamada, ”Bugün Kremlin'de, Rusya Savunma Bakanı S.K. Şoygu, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Başkomutanına, Ukrayna ordusunun güçlü bir savunma hattı oluşturduğu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Avdeyevka kentinin Orgeneral Andrey Mordviçev komutasındaki Merkez Askeri Grubu tarafından tamamen kontrol altına alındığını bildirdi” denildi.Rus birliklerinin 31.75 kilometrekarelik alanı özgürleştirmeyi başardığına vurgu yapılan açıklamada, “Rus birliklerinin yoğun ve kesintisiz ateşi altında, dağınık haldeki Ukrayna birliklerinin silah ve askeri teçhizatlarını bırakarak Avdeyevka'yı aceleyle terk etti” ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20240217/dhc-baskan-danismani-rus-birlikleri-avdeyevkada-ilerlemeye-devam-ediyor-1080836738.html
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sergey şoygu, avdeyevka, ukrayna krizi
sergey şoygu, avdeyevka, ukrayna krizi
Şoygu, Avdeyevka’nın tamamının kontrol altına alındığını bildirdi
23:07 17.02.2024 (güncellendi: 23:22 17.02.2024)
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Devlet Başkanı Putin’e Avdeyevka'nın Merkez Askeri Grubu tarafından tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Avdeyevka'nın Orgeneral Mordviçev komutasındaki Merkez Askeri Grubu tarafından tamamen kontrol altına alındığını bildirdiği belirtildi.
Açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin son 24 saat içinde Avdeyevka'daki çatışmalarda verdiği kayıpların bin 500’ü aştığı kaydedildi.
Açıklamada, ”Bugün Kremlin'de, Rusya Savunma Bakanı S.K. Şoygu, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Başkomutanına, Ukrayna ordusunun güçlü bir savunma hattı oluşturduğu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Avdeyevka kentinin Orgeneral Andrey Mordviçev komutasındaki Merkez Askeri Grubu tarafından tamamen kontrol altına alındığını bildirdi” denildi.
Rus birliklerinin 31.75 kilometrekarelik alanı özgürleştirmeyi başardığına vurgu yapılan açıklamada, “Rus birliklerinin yoğun ve kesintisiz ateşi altında, dağınık haldeki Ukrayna birliklerinin silah ve askeri teçhizatlarını bırakarak Avdeyevka'yı aceleyle terk etti” ifadelerine yer verildi.