https://sputniknews.com.tr/20240217/soygu-avdeyevkanin-tamaminin-kontrol-altina-alindigini-bildirdi-1080837577.html

Şoygu, Avdeyevka’nın tamamının kontrol altına alındığını bildirdi

Şoygu, Avdeyevka’nın tamamının kontrol altına alındığını bildirdi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Devlet Başkanı Putin’e Avdeyevka'nın Merkez Askeri Grubu tarafından tamamen kontrol altına alındığını bildirdi. 17.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-17T23:07+0300

2024-02-17T23:07+0300

2024-02-17T23:22+0300

ukrayna krizi

sergey şoygu

avdeyevka

ukrayna krizi

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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Avdeyevka'nın Orgeneral Mordviçev komutasındaki Merkez Askeri Grubu tarafından tamamen kontrol altına alındığını bildirdiği belirtildi.Açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin son 24 saat içinde Avdeyevka'daki çatışmalarda verdiği kayıpların bin 500’ü aştığı kaydedildi.Açıklamada, ”Bugün Kremlin'de, Rusya Savunma Bakanı S.K. Şoygu, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Başkomutanına, Ukrayna ordusunun güçlü bir savunma hattı oluşturduğu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Avdeyevka kentinin Orgeneral Andrey Mordviçev komutasındaki Merkez Askeri Grubu tarafından tamamen kontrol altına alındığını bildirdi” denildi.Rus birliklerinin 31.75 kilometrekarelik alanı özgürleştirmeyi başardığına vurgu yapılan açıklamada, “Rus birliklerinin yoğun ve kesintisiz ateşi altında, dağınık haldeki Ukrayna birliklerinin silah ve askeri teçhizatlarını bırakarak Avdeyevka'yı aceleyle terk etti” ifadelerine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20240217/dhc-baskan-danismani-rus-birlikleri-avdeyevkada-ilerlemeye-devam-ediyor-1080836738.html

avdeyevka

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sergey şoygu, avdeyevka, ukrayna krizi