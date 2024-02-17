https://sputniknews.com.tr/20240217/rusya-turkiyenin-gaz-tedarikcileri-arasinda-ilk-uce-girdi-1080824816.html

Rusya, Türkiye'nin gaz tedarikçileri arasında ilk üçe girdi

Rusya, Türkiye'nin gaz tedarikçileri arasında ilk üçe girdi

Sputnik Türkiye

Rusya, 2023 yılı sonu itibarıyla Türkiye’nin üçüncü büyük gaz tedarikçisi oldu. 17.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-17T12:26+0300

2024-02-17T12:26+0300

2024-02-17T12:26+0300

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Sputnik’in açık verilere dayanarak yaptığı hesaplamaya göre, Rusya geçtiğimiz yılın sonu itibarı ile Türkiye’ye gaz tedariki açısından Kazakistan’ı geride bırakarak 348 milyon doları aşkın gaz ihracatı ile üçüncü sıraya yerleşti.Türkiye geçen yıl 21 ülkeden gaz satın alırken, Ankara’nın en büyük 5 tedarikçisi olan Cezayir, ABD, Rusya, Kazakistan ve Nijerya, toplam 2.21 milyar dolarlık gaz ithalatının yüzde 99.78’ini gerçekleştirdi.Bununla birlikte 2023 yılında Türkiye’nin gaz alımları bir önceki yıla göre parasal olarak yüzde 9 oranında azalarak 2.21 milyar dolara gerilerken, fiziksel hacim olarak ise ters bir eğri ile hareket edip neredeyse iki katına çıkarak, 3.9 milyon tona yükseldi.Türkiye’ye iki yıldır gaz ihraç eden başlıca ülke olmayı sürdüren Cezayir, 1 milyar dolar tutarında 1.8 milyon ton, ikinci ABD ise 628 milyon dolar tutarında 1.1 milyon ton gaz tedarik etmiş bulunuyor. Rusya ise geçen yıl sonu itibarı ile üçüncü büyük tedarikçi Kazakistan’ı sollayıp teslimatlarını 3 katına, yani 629 bin tona çıkardı, Moskova’nın teslimatları parasal olarak 2.4 kat artarak 348 milyon doların üzerine çıktı.Dördüncü sırada yer alan Kazakistan, Türkiye’ye 155 milyon dolar tutarında yaklaşık 265 bin ton hammadde ihraç ederken, yıl içinde altıncı sıradan beşinci sıraya yükselen Nijerya ise yaklaşık 60 milyon dolar tutarında 105.4 bin ton gaz ihraç etti.

https://sputniknews.com.tr/20231127/rus-uzman-dogalgaz-merkezi-turkiye-ve-avrupa-icin-daha-konforlu-ve-guvenli-gaz-tedarikinin-yoludur-1077845150.html

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