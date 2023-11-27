https://sputniknews.com.tr/20231127/rus-uzman-dogalgaz-merkezi-turkiye-ve-avrupa-icin-daha-konforlu-ve-guvenli-gaz-tedarikinin-yoludur-1077845150.html

Rus uzman: Doğalgaz merkezi, Türkiye ve Avrupa için daha konforlu ve güvenli gaz tedarikinin yoludur

Rus uzman: Doğalgaz merkezi, Türkiye ve Avrupa için daha konforlu ve güvenli gaz tedarikinin yoludur

Türkiye’de kurulması planlanan doğalgaz merkezi ile ilgili son gelişmeleri değerlendiren Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Başkan Yardımcısı Grivaç, Ankara... 27.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-27T22:21+0300

2023-11-27T22:21+0300

2023-11-27T22:21+0300

doğalgaz

görüş

türkiye

rusya

avrupa

aleksey grivaç

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Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Başkan Yardımcısı Aleksey Grivaç, Sputnik’e demecinde ‘yol haritasının’ yıl sonuna kadar onaylanması beklenen doğalgaz merkezi projesinin stratejik bir öneme sahip olduğunu belirtti.Grivaç, “Ankara, büyük hacimli enerji kaynaklarının Avrupa'ya yönelik bir aktarma noktası olma rolünü uzun süredir ve ısrarla sürdürdü. Türkiye'den şu anda bile ayda 2-3 milyar metreküp doğalgaz geçiyor ve büyüme potansiyeli mevcut. Ayrıca Türkiye, Avrupa'nın en büyük gaz pazarlarından biridir. Merkez, akışlardan ek gelir elde etmek için bir fırsat olmakla birlikte kendi ihtiyaçları için daha konforlu ve güvenli bir gaz tedariki sağlamanın da bir yoludur” diye konuştu.Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki gaz kıtlığı bağlamında, bir doğalgaz merkezi projesini hayata geçirme sureti ile Türkiye'nin Avrupa'nın enerji güvenliğinin sağlanmasındaki rolünün önemli ölçüde artabileceğine dikkat çeken uzman, şöyle konuştu:

https://sputniknews.com.tr/20231127/rusya-ve-turkiye-dogalgaz-transfer-merkezinin-yol-haritasi-uzerinde-ilkesel-mutabakata-vardi-1077816031.html

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doğalgaz, türkiye, rusya, avrupa, aleksey grivaç