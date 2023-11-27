https://sputniknews.com.tr/20231127/rus-uzman-dogalgaz-merkezi-turkiye-ve-avrupa-icin-daha-konforlu-ve-guvenli-gaz-tedarikinin-yoludur-1077845150.html
Rus uzman: Doğalgaz merkezi, Türkiye ve Avrupa için daha konforlu ve güvenli gaz tedarikinin yoludur
Rus uzman: Doğalgaz merkezi, Türkiye ve Avrupa için daha konforlu ve güvenli gaz tedarikinin yoludur
Türkiye’de kurulması planlanan doğalgaz merkezi ile ilgili son gelişmeleri değerlendiren Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Başkan Yardımcısı Grivaç, Ankara... 27.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-27T22:21+0300
2023-11-27T22:21+0300
2023-11-27T22:21+0300
doğalgaz
görüş
türkiye
rusya
avrupa
aleksey grivaç
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Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Başkan Yardımcısı Aleksey Grivaç, Sputnik’e demecinde ‘yol haritasının’ yıl sonuna kadar onaylanması beklenen doğalgaz merkezi projesinin stratejik bir öneme sahip olduğunu belirtti.Grivaç, “Ankara, büyük hacimli enerji kaynaklarının Avrupa'ya yönelik bir aktarma noktası olma rolünü uzun süredir ve ısrarla sürdürdü. Türkiye'den şu anda bile ayda 2-3 milyar metreküp doğalgaz geçiyor ve büyüme potansiyeli mevcut. Ayrıca Türkiye, Avrupa'nın en büyük gaz pazarlarından biridir. Merkez, akışlardan ek gelir elde etmek için bir fırsat olmakla birlikte kendi ihtiyaçları için daha konforlu ve güvenli bir gaz tedariki sağlamanın da bir yoludur” diye konuştu.Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki gaz kıtlığı bağlamında, bir doğalgaz merkezi projesini hayata geçirme sureti ile Türkiye'nin Avrupa'nın enerji güvenliğinin sağlanmasındaki rolünün önemli ölçüde artabileceğine dikkat çeken uzman, şöyle konuştu:
https://sputniknews.com.tr/20231127/rusya-ve-turkiye-dogalgaz-transfer-merkezinin-yol-haritasi-uzerinde-ilkesel-mutabakata-vardi-1077816031.html
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Amur Gadjiev
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Amur Gadjiev
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doğalgaz, türkiye, rusya, avrupa, aleksey grivaç
doğalgaz, türkiye, rusya, avrupa, aleksey grivaç
Rus uzman: Doğalgaz merkezi, Türkiye ve Avrupa için daha konforlu ve güvenli gaz tedarikinin yoludur
Türkiye’de kurulması planlanan doğalgaz merkezi ile ilgili son gelişmeleri değerlendiren Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Başkan Yardımcısı Grivaç, Ankara için stratejik öneme sahip olan bu projenin hem Türkiye'ye ek fonlama, hem de ülkenin ihtiyaçlarını doğrudan karşılamaya yönelik daha konforlu ve güvenli gaz arzı sağlayacağını vurguladı.
Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Başkan Yardımcısı Aleksey Grivaç, Sputnik’e demecinde ‘yol haritasının’ yıl sonuna kadar onaylanması beklenen doğalgaz merkezi projesinin stratejik bir öneme sahip olduğunu belirtti.
Grivaç, “Ankara, büyük hacimli enerji kaynaklarının Avrupa'ya yönelik bir aktarma noktası olma rolünü uzun süredir ve ısrarla sürdürdü. Türkiye'den şu anda bile ayda 2-3 milyar metreküp doğalgaz geçiyor ve büyüme potansiyeli mevcut. Ayrıca Türkiye, Avrupa'nın en büyük gaz pazarlarından biridir. Merkez, akışlardan ek gelir elde etmek için bir fırsat olmakla birlikte kendi ihtiyaçları için daha konforlu ve güvenli bir gaz tedariki sağlamanın da bir yoludur” diye konuştu.
Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki gaz kıtlığı bağlamında, bir doğalgaz merkezi projesini hayata geçirme sureti ile Türkiye'nin Avrupa'nın enerji güvenliğinin sağlanmasındaki rolünün önemli ölçüde artabileceğine dikkat çeken uzman, şöyle konuştu:
“Şu anda Avrupa'da belli bir gaz sıkıntısı oluşmuş durumda. Avrupa pazarının herhangi bir ek hacimden memnun olacağı ortada. Merkez projesini hayata geçirme sürecine hem tedarikçiler ve transit ülkeler, hem de tüketiciler katılıyor. Çalışma koşulları tüm oyuncular için anlaşılabilir, öngörülebilir ve ticari açıdan cazip olmalıdır. Tarafların şu anda üzerinde çalıştığı konu da bu. Merkezin hayata geçmeye başlaması ile Avrupa'nın enerji güvenliğinin önemli ölçüde artabileceği, onunla birlikte Türkiye'nin de hem gaz dağıtımı hem de gazın fiyatlandırılması süreçlerindeki rolünün artabileceği aşikar.”