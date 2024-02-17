https://sputniknews.com.tr/20240217/rusya-savunma-bakanligindan-ozel-askeri-harekatin-son-24-saatine-iliskin-aciklama-1080835088.html

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun özel askeri harekat kapsamında son bir günde yürütülen faaliyetler sonucunda Donetsk yönünde daha avantajlı hat ve... 17.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-17T19:45+0300

2024-02-17T19:45+0300

2024-02-17T19:45+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna ordusu

ukrayna

rusya özel operasyon kuvvetleri

özel operasyonlar aracı

donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

donetsk

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Bakanlık, Ukrayna’da devam eden özel askeri harekatta ilişkin son 24 saatte yaşanan gelişmelerle ilgili bilgi verdi.Donetsk yönünde, daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçiren Güney Askeri Grubu birlikleri Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 4 saldırısını püskürterek, Ukraynalı 360 asker, 4 zırhlı muharebe aracı, 12 otomobil ve bir Grad çoklu roketatar sistemi aracını imha etti.Kupyansk yönünde, Batı Askeri Grubu birliklerinin aktif eylemleri sonucunda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 41. ve 60. mekanize tugaylarının insan gücü ve teçhizatı vuruldu. Ukraynalı 90’a yakın asker etkisiz hale getirilirken, 1 tank, 2 piyade savaş aracı, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 3 kamyonet, Polonya yapımı bir Krab kundağı motorlu topçu sistemi, 2 adet D-20 obüs, 2 adet Gvozdika kundağı motorlu obüs ve 1 adet D-30 obüsü yok edildi.Krasnıy Liman yönünde, Merkez Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hatlar ele geçirerek Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 60. ve 63. mekanize tugayları ile 125. Bölgesel Savunma Tugayının insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukrayna ordusunun bu yöndeki kayıpları 315 asker, 1 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 11 otomobil ve 1 Giatsint-S kundağı motorlu obüs olarak gerçekleşti.Herson yönünde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 65. Mekanize Tugayı birimleri ile 121. ve 126. bölgesel savunma tugayları birimleri vurularak Ukraynalı 40’tan fazla asker öldürüldü.Güney Donetsk yönünde, Doğu Askeri Grubu birimleri taktik pozisyonunu iyileştirerek Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 72. Mekanize Tugayı ve 128. Bölgesel Savunma Tugayı birimlerini vurdu. Ukraynalı 170'den fazla asker, 2 zırhlı savaş aracı ve 2 otomobil imha edildi.Rus hava savunma güçleri son 24 saatte Ukrayna’ya ait 3 adet S-200 füzesi, 7 adet HIMARS çoklu roketatar füzesi, 3 JDAM hava bombası ve 47 insansız hava aracını düşürdü.Operasyonel-taktik hava araçları, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri 110 farklı noktada Ukrayna ordusunun teçhizatına ve insan gücüne önemli kayıplar verdirdi.Özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana toplam 571 uçak, 266 helikopter, 12 bin 618 insansız hava aracı, 469 uçaksavar füze sistemi, 15 bin 76 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 1222 çoklu roketatar sistemli muharebe aracı, 8 bin 74 top ve havan topunun yanı sıra 18 bin 782 adet özel askeri araç imha edildi.

https://sputniknews.com.tr/20240217/rus-buyukelci-abdnin-navalniyin-olumune-iliskin-aciklamalari-rusyanin-ic-islerine-mudahaledir-1080830181.html

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